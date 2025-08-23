Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut conferința premergătoare meciului cu FC Argeș.

Partida va avea loc duminică, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Elias Charalambous speră ca echipa sa să își revină în campionat, unde a adunat doar 5 puncte în primele 6 runde.

Elias Charalambous, înaintea meciului cu FC Argeș: „Vor fi multe schimbări”

„Este foarte important și sper că, începând de mâine, vom câștiga și câteva puncte în campionat.

Da, avem pregătite destul de multe schimbări, pentru că, după cum știți, am jucat acum două zile. Am avut de călătorit. Așa că, după cum spuneam, avem un lot mare și trebuie să facem rotații. Este un lucru pe care îl avem în vedere și vom face câteva schimbări mâine, da.

Din punctul meu de vedere, consider că avem un lot bun, un lot complet. Acum, dacă apare ceva, nu știm niciodată, dar mă simt foarte confortabil cu lotul pe care îl avem. Pentru mine, cel mai important este întotdeauna următorul meci.

Suntem o echipă mare, am spus-o de multe ori și privim toate meciurile în același mod, foarte serios, și vrem să concurăm în toate”, a declarat Elias Charalambous înaintea meciului cu FC Argeș.

Da, Thiam e gata să joace. Am avut o ședință mai devreme și se simte foarte bine. E foarte fericit să fie aici alături de noi și e 100% pregătit să joace Elias Charalambous, despre Thiam

FCSB cu Aberdeen: Târnovanu - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti - Bîrligea

Târnovanu - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti - Bîrligea Echipa probabilă cu FC Argeș: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Edjouma, Alhassan - M. Toma, Oct. Popescu, Cisotti - Thiam

Elias Charalambous: „Campionatul este un maraton lung, nu un sprint”

Tehnicianul cipriot de convins că echipa sa, care acum ocupă abia locul 12, la 11 puncte de rivala Craiova, o să revină rapid în fruntea Ligii 1.

„Nu putem fi dezamăgiți. Pe de o parte, vrem ca echipa noastră să fie sus în clasament, dar, pe de altă parte, spun mereu că trebuie să fim calmi. Campionatul este un maraton lung, nu un sprint.

Deci suntem o echipă mare și singurul lucru pe care trebuie să-l știm e cum să găsim modalități pentru a readuce echipa acolo unde ne este locul. Am arătat în ultimele meciuri că ne regăsim drumul, spiritul, și asta este cel mai important pentru mine ”, a mai spus antrenorul lui FCSB.

De asemenea, Charalambous a mai vorbit și despre situația accidentărilor de la echipă.

„Suntem bine. Denis Alibec se simte mai bine, avem un antrenament peste jumătate de oră. Vom vedea cum se va simți, dar este mult mai bine.

Cu excepția lui Dawa, care este indisponibil pentru o perioadă lungă, restul jucătorilor sunt, slavă Domnului!, bine”.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport