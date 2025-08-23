- U CLUJ - DINAMO 0-1. Alexandru Pop (25 de ani) a reușit în final să marcheze pentru formația lui Zeljko Kopic.
- Golul său, primul după 24 de meciuri la Dinamo, le-a adus „câinilor” victoria în fața ardelenilor.
Pop a început partida de pe Cluj Arena din postura de rezervă. A fost aruncat în luptă, în minutul 77, când l-a înlocuit pe scoțianul Daniel Armstrong (27 de ani).
Alexandru Pop, decisiv pentru Dinamo, în derby-ul cu U Cluj
Fostul jucător al celor de la Oțelul Galați și-a aratat „colții” la doar câteva minute de la intrarea pe gazon. A ratat o ocazie, iar mai apoi a trimis mingea în poartă, dar reușita a fost anulată pentru o poziție neregulamentară.
Atacantul născut în Argentina, la Buenos Aires, a spart în cele din urmă gheața, la meciul cu numărul 24, în tricoul lui Dinamo. În minutul 89, a primit o minge în interiorul careului de la Sivis și a finalizat cu un șut deviat la firul ierbii.
Portarul gazdelor, Iustin Chirilă (19 ani) a fost foarte aproape să blocheze balonul, dar mingea i s-a strecurat printre picioare.
După meci, la Prima Sport, Pop a vorbit despre reușită: „Trei puncte extrem de importante, muncite până la final. Am așteptat golul ăsta de 6-7 luni, am și pierdut numărătoarea.
Mă bucur că am marcat când era mai mare nevoie de gol. E un gol deosebit, apasă altfel. E o altfel de satisfacție când înscrii acasă, în fața familiei. Mă bucur că s-a întâmplat așa”
Grație succesului de la Cluj, roș-albii a acumulat 12 puncte și a urcat provizoriu pe locul 5. Etapa viitoare formația antrenată de Zeljko Kopic revine acasă pentru întâlnirea cu Hermannstadt.