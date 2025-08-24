U CLUJ - DINAMO 0-1. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria importantă obținută pe Cluj Arena.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pop în minutul 89, dintr-o pasă excelntă a lui Sivis.

Dinamo - U Cluj. Zeljko Kopic: „Am avut personalitate din primele minute”

„ Am avut personalitate din primele minute. A fost clară intenția noastră de a câștiga.

Cred că am meritat să câștigăm la un gol diferență. Am avut câteva situații la 20-25 de metri la care nu am reacționat foarte bine.

Avem multe lucruri de îmbunătățit, dar pot fi satisfăcuți cu jocul echipei. Am simțit că suntem stabili, că avem idei.

Nu am fost cea mai bună prestație ofensivă, nu am avut multe ocazii. Dar trebuie să ne gândim că am jucat împotriva Clujului, o echipă cu multă calitate. Trebuie să fiu satisfăcut”, a declarat după meci Zeljko Kopic la Prima Sport.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Pop în U Cluj - Dinamo

Kopic, mulțumit de jucătorii săi: „Munca defensivă a fost excelentă”

Antrenorul lui Dinamo a lăudat prestația jucătorilor săi și a vorbit și despre câteva reveniri la echipă.

„Boateng a jucat foarte bine, am fost buni pe plan defensiv.

Jucătorii care au venit târziu sunt tot mai buni. Sunt foarte mulțumit de felul în care a jucat Ikoko. În primele două meciuri a avut parca nevoie să se adapteze, dar acum e tot mai bun.

Asta e echipa noastră pentru moment. Îl așteptăm pe Perica să-i vedem situația. Cred că și Mărginean va fi bun după pauza pentru echipa națională. Cristi Mihai și Milanov se întorc după etapa viitoare”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.

VIDEO. Jucătorii lui Dinamo au sărbătorit victoria cu U Cluj alături de fani

