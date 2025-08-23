Sorana Cîrstea (35 de ani, #112 WTA) este noua campioană a turneului WTA 250 de la Cleveland .

. Sportiva din România a învins-o pe americanca Ann Li (25 de ani, #69 WTA), scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea arată că vârsta nu are limite. Ajunsă la 35 de ani, sportiva din Târgoviște și-a încununat traseul excelent de la Cleveland, început încă din calificări, cu titlul de campioană.

Sorana Cîrstea este campioană la Cleveland

Cîrstea a rupt rapid echilibrul în ultimul act al turneului de la Ohio. A făcut break la scorul de 2-2, iar până la final nu a mai cedat niciun game.

One set away from the title! 👏@sorana_cirstea takes the first set 6-2 over Li in Cleveland. #TennisinTheLand pic.twitter.com/IpcvN3QyHi — wta (@WTA) August 23, 2025

Setul secund a fost tot la discreția sportivei din România. I-a spart din nou serviciul adversarei, de această dată mult mai devreme decât în actul inaugural.

Sori a continuat să domine meciul, să câștige punct cu punct pe propriul serviciu, iar după o oră și 25 de minute a fructificat cea de-a 5-a minge de meci.

The queen of Cleveland! 😍@sorana_cirstea defeats Li 6-2, 6-4 to take the title in Ohio! #TennisinTheLand pic.twitter.com/lYjAKYCoQb — wta (@WTA) August 23, 2025

Asfel, românca a bifat cel de-al treilea titlu WTA din palmares, după Taşkent (2008) şi Istanbul (2021). De precizat că românca nu a pierdut niciun set, în drumul spre trofeu.

268 de puncte a câștigat Sorana Cîrstea. Va primi și un cec de 36.300 de dolari

Începând de luni, Sorana va reveni în top 100 și este acum pe poziția 71 în clasamentul live neoficial WTA, chiar sub Gabriela Ruse. Poziția oficială va fi confirmată abia luni.

Sorana Cîrstea, formă de zile mari înainte de US Open

Sportiva din România traversează o perioadă de grație, chiar înainte de US Open. În primul tur al competiției de la New York, Sorana o va înfrunta pe Solana Sierra (21 de ani, #75 WTA). Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două.

În cazul în care se va califica, Sorana va evolua în runda secundă cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport