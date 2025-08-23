Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep , lovită de antrenoare!

Antrenoarea Maria Gîrba a fost suspendată pe viață din gimnastică pentru agresiuni verbale și fizice, după clipul publicat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) în ianuarie 2025.

Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, se află printre gimnastele agresate de Gîrba!

Update: Irina Deleanu, președinta FRGR, spune ca Maria Gîrbea și-a încheiat activitatea, în cadrul federației, în iulie 2025, după o anchetă.

Sursele GOLAZO.ro dezvăluie că Maria Gîrba, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României a fost suspendată , pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic ca urmare a plângerilor făcute de cel puțin șase gimnaste care s-au pregătit cu aceasta.

La începutul anului, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) publica pe pagina de YouTube un clip în care mai multe foste sportive se plângeau de faptul că au fost agresate de Maria Gîrba, verbal și fizic, fapt care a determinat COSR să cerceteze cazul.

Comisia de Etică a acestui for a găsit-o vinovată pe antrenoare și a fost suspendată de la lotul olimpic.

Cristina Halep, agresată!

Una dintre sportivele care au fost victimele Mariei Gîrba e Cristina Halep, nepoata Simonei Halep. Aceasta, acum în vârstă de 16 ani, a suferit rele tratamente în mai 2024. Cristina, care-și dorește să prindă un loc la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, s-a mutat în București pentru a-și urma visul.

Am încercat și tenis, dar mi-a plăcut mai mult gimnastica. Se îmbină și grație, și balet, și forță. Cristina Halep, pentru AS.ro

Sursele GOLAZO au dezvăluit: „Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrba. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etica a COSR a luat decizia normală. Î ntr-un clip se vede cum Maria Gîrba o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina ”.

GOLAZO.ro a intrat în posesia clipului incriminat și se poate vedea cum antrenoarea pare că o lovește cu palma pe Cristina, iar apoi o trage de păr. Incidentul se pare că a avut loc în anul 2024.

Istoricul cazului

Pe 22 ianuarie 2025, șase gimnaste, care au fost de-a lungul timpului în lotul național de ritmică, susțineau că au fost abuzate fizic și psihic de antrenori.

Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu și Raluca Zetu au povestit pentru Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) despre abuzurile și traumele trăite pe parcursul carierei lor sportive.

„Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva».

Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, mărturisea Denisa Mailat.

Și Irina Deleanu, președinta Federației Română de Gimnastică Ritmică, era acuzată atunci de abuzuri verbale.

Niciodată nu am folosit acele cuvinte! Sunt mamă a doi copii, îmi sunt dragi gimnastele, nu aș face niciodată așa ceva. Sunt răstălmăciri grosolane. Acum căutam o dovadă în arhive. O să o găsesc și o să o public. Irina Deleanu

GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu Maria Gîrba, antrenoarea suspendată, și cu Mihai Covaliu, președintele COSR, fără succes însă.

Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, a oferit declarații oficiale pentru GOLAZO.ro.

Doamna Gîrba a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații. Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport