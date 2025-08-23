Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep , lovită de antrenoare!
Cristina Halep. Foto: Federația Română de Gimnastică
Special

Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep, lovită de antrenoare!

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 19:52
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 10:29
  • Antrenoarea Maria Gîrba a fost suspendată pe viață din gimnastică pentru agresiuni verbale și fizice, după clipul publicat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) în ianuarie 2025.
  • Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, se află printre gimnastele agresate de Gîrba!

Update: Irina Deleanu, președinta FRGR, spune ca Maria Gîrbea și-a încheiat activitatea, în cadrul federației, în iulie 2025, după o anchetă.

Sursele GOLAZO.ro dezvăluie că Maria Gîrba, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României a fost suspendată, pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic ca urmare a plângerilor făcute de cel puțin șase gimnaste care s-au pregătit cu aceasta.

Abuzuri la lotul național 6 sportive din România spun că au fost terorizate fizic și psihic : „Am fost făcută grasă, vacă”/„Bătute, ciupite, jignite”
Citește și
Abuzuri la lotul național 6 sportive din România spun că au fost terorizate fizic și psihic: „Am fost făcută grasă, vacă”/„Bătute, ciupite, jignite”
Citește mai mult
Abuzuri la lotul național 6 sportive din România spun că au fost terorizate fizic și psihic : „Am fost făcută grasă, vacă”/„Bătute, ciupite, jignite”

La începutul anului, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) publica pe pagina de YouTube un clip în care mai multe foste sportive se plângeau de faptul că au fost agresate de Maria Gîrba, verbal și fizic, fapt care a determinat COSR să cerceteze cazul.

Comisia de Etică a acestui for a găsit-o vinovată pe antrenoare și a fost suspendată de la lotul olimpic.

Cristina Halep, agresată!

Una dintre sportivele care au fost victimele Mariei Gîrba e Cristina Halep, nepoata Simonei Halep. Aceasta, acum în vârstă de 16 ani, a suferit rele tratamente în mai 2024. Cristina, care-și dorește să prindă un loc la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, s-a mutat în București pentru a-și urma visul.

Am încercat și tenis, dar mi-a plăcut mai mult gimnastica. Se îmbină și grație, și balet, și forță. Cristina Halep, pentru AS.ro

Sursele GOLAZO au dezvăluit: „Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrba. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etica a COSR a luat decizia normală. Într-un clip se vede cum Maria Gîrba o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”.

GOLAZO.ro a intrat în posesia clipului incriminat și se poate vedea cum antrenoarea pare că o lovește cu palma pe Cristina, iar apoi o trage de păr. Incidentul se pare că a avut loc în anul 2024.

Istoricul cazului

Pe 22 ianuarie 2025, șase gimnaste, care au fost de-a lungul timpului în lotul național de ritmică, susțineau că au fost abuzate fizic și psihic de antrenori.

Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu și Raluca Zetu au povestit pentru Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) despre abuzurile și traumele trăite pe parcursul carierei lor sportive.

„Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva».

Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, mărturisea Denisa Mailat.

Și Irina Deleanu, președinta Federației Română de Gimnastică Ritmică, era acuzată atunci de abuzuri verbale.

Niciodată nu am folosit acele cuvinte! Sunt mamă a doi copii, îmi sunt dragi gimnastele, nu aș face niciodată așa ceva. Sunt răstălmăciri grosolane. Acum căutam o dovadă în arhive. O să o găsesc și o să o public. Irina Deleanu

GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu Maria Gîrba, antrenoarea suspendată, și cu Mihai Covaliu, președintele COSR, fără succes însă.

Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, a oferit declarații oficiale pentru GOLAZO.ro.

Doamna Gîrba a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații. Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR

Citește și

Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat
Stranieri
20:59
Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat
Citește mai mult
Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat
Trofeele fug de CR7 Cristiano Ronaldo,  încă o finală pierdută dramatic cu Al Nassr în Golf » Ce record a stabilit
Campionate
18:49
Trofeele fug de CR7 Cristiano Ronaldo, încă o finală pierdută dramatic cu Al Nassr în Golf » Ce record a stabilit
Citește mai mult
Trofeele fug de CR7 Cristiano Ronaldo,  încă o finală pierdută dramatic cu Al Nassr în Golf » Ce record a stabilit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
simona halep irina deleanu federatia romana de gimnastica ritmica cristina halep maria girba
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share