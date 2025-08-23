Se anunță show pe Arena Națională Câte bilete a vândut FCSB pentru duelul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League +19 foto
Aberdeen - FCSB/ Foto:sportpictures.eu
Europa League

Se anunță show pe Arena Națională Câte bilete a vândut FCSB pentru duelul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 22:49
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 01:02
  • FCSB - ABERDEEN. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor, a anunțat că au fost vândute peste 20.000 de bilete pentru returul play-off-ului din Europa League.
  • FCSB - Aberdeen va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV, joi, cu începere de la ora 21:30.

Se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională, după 2-2, în Scoția. Suporterii campioanei au luat cu asalt platforma de unde se pot achiziționa biletele.

FCSB - ABERDEEN. Peste 20.000 de bilete vândute

Dacă până vineri seară se vândusera aproximativ 14.000 de bilete, Mihai Stoica a anunțat la Prima Sport, că numărul acesta a trecut de 20.000.

Interesul pentru partida care o poate califica pe FCSB în faza principală a Europa League este uriaș, iar la meci sunt așteptați peste 40.000 de suporteri.

Prețurile biletelor pentru FCSB - Aberdeen:

  • PELUZA - INEL 2 - 40 LEI
  • PELUZA - INEL 1 - 50 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 2 - 70 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 1 - 80 LEI
  • VIP 3 - 175 LEI
  • VIP 2 - 250 LEI
  • VIP 1 - 300 LEI

Mihai Stoica, apel la suporteri: „Sper să avem 40.000 de suporteri pe stadion”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a făcut un apel la suporteri imediat după meciul din Scoția.

„Sper ca joi să avem 40.000 de suporteri care să facă o atmosferă de două ori mai tare decât aici. E clar că duelul retur va fi schimbat total. Trebuie să marcăm și să câștigăm.

Anul trecut am făcut 1-1 cu LASK Linz, apoi am câștigat la București în prelungiri, 1-0. Indiferent cum, noi trebuie să câștigăm. Va fi un meci nu foarte ușor, dar putem să ni-l facem ușor”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (2).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (3).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share