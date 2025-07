FCSB - SHKENDIJA 1-2 (1-3). Fundașul Mihai Popescu (32 de ani) a explicat că roș-albaștrii au comis erori pentru că au intrat în criză de timp: „Am grăbit lucrurile”.

Campioana României era mare favorită în „dubla” din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, însă a pierdut ambele meciuri și ratează, pentru încă un sezon, principalul obiectiv.

FCSB - SHKENDIJA 1-2 ( 1-3 ). VIDEO Mihai Popescu: „Ne este rușine de noi!”

„Dezamăgirea e mare în rândul nostru, din păcate am pierdut ambele meciuri, ne este rușine de noi , de felul în care am jucat, ne pare rău față de toți suporterii, dar câteodată fotbalul te pedepsește.

Trebuie să mergem înainte, fotbalul îți dă șansa să-ți revii, mai ales cum jucăm noi, la trei zile, vine derby-ul (n.r. cu Dinamo) și trebuie să fim pregătiți.

Am pierdut primul meci, aici a trebuit să grăbim lucrurile, să întoarcem rezultatul, ei au fost mai pragmatici, au așteptat contraatacul și ăsta a fost istoricul meciului.

Cred că sunt mult mai slabi decât noi, dar ăsta e fotbalul, ne-au bătut de două ori și mergem înainte. Greșeala e de partea tuturor, o greșeală colectivă, trebuia să stăm aproape de ei, să întrerupem jocul mai sus, dar aceste lucruri fac parte din joc.

E început de sezon, e normal să nu fim la capacitate maximă, dar asta avem de pregătit și cu siguranță vom fi mai bine în meciurile următoare.

Nu am intrat în panică, am grăbit lucrurile pentru că aveam nevoie să marcăm, eram sub presiunea rezultatului și lucrul ăsta a făcut să fim mai puțin pragmatici pe fază defensivă”, a spus Popescu, la finalul meciului.

Nu cred că ma sunt meciuri ușoare, ținând cont de meciurile precedente, cu siguranță vom trata mult mai serios următoarele meciuri și sperăm să ieșim victorioși. Mihai Popescu, fundaș FCSB, despre „dubla” cu Drita din Europa League

Mihai Popescu: „Fanii sunt alături de noi, îi așteptăm în număr mare la derby”

La finalul partidei, fotbaliștii lui Charalambous au mers în fața galeriei și au fost certați de suporteri, însă Popescu e sigur că aceștia vor rămâne alături de echipă.

„E normal să fie supărați, nu doar ei sunt, și noi suntem supărați pe noi, nu am avut rezultate în ultimul timp. Dar ăsta e fotbalul, vom încerca să nu mai repetăm greșelile și cu siguranță vom fi mai bine meciurile următoare.

Dinamo este următorul meci, putea să fie oricare echipă, mergeam la victorie, așa cum o vom face. Mergem cu încredere, sperăm să aducem cele trei puncte acasă, pentru că avem nevoie și de încrederea unei victorii.

Suporterii au dovedit de atâtea ori că sunt alături de noi, chiar și în momente grele, suntem împreună, suntem o echipă.

Cu ei am făcut rezultate și, chiar dacă suntem într-un moment greu, cred că fanii sunt alături de noi și cu siguranță îi vom aștepta în număr mare”, a mai spus fundașul.

Drita, următoarea adversară a celor de la FCSB

Campioana României va evolua în turul 3 preliminar din Europa League, după ce a fost eliminată de campioana Macedoniei.

Astfel, roș-albaștrii o vor întâlni pe Drita, campioana din Kosovo, formație ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Copenhaga, cu scorul de 0-3 la general.

FCSB urmează să joace primul meci al „dublei” pe teren propriu, în data de 7 august, în timp ce returul va avea loc în Kosovo, o săptămână mai târziu, pe 14 august.

Televizările nu sunt încă stabilite, dar meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Drita a câștigat de patru ori titlul în Kosovo, cel mai recent la finalul sezonului 2024/25. Kosovarii au un evaluat la 6,35 milioane de euro, în timp ce lotul campioanei României valorează 51,4 milioane de euro.

VIDEO. Jucătorii FCSB, certați de fani după înfrângerea cu Shkendija

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport