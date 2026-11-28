UEFA a anunțat decizia luată în cazul de rasism de la Bosnia - România (2-1), jucat pe 17 noiembrie, în Liga Națiunilor.

Ce pedeapsă au primit bosniacii. Care este sancțiunea împotriva noastră.

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La zece zile după Bosnia - România (2-1), UEFA a anunțat sancțiunile pentru meciul disputat în Liga Națiunilor B.

Arbitrul a activat protocolul anti-rasism la Zenica

Pe 17 noiembrie, confruntarea de la Zenica a fost întreruptă pentru rasism în minutul 70, după ce fanii gazdelor au scandat „țiganii, țiganii”.

Arbitrul spaniol Jose Maria Sanchez Martinez a activat protocolul anti-rasism, discutând cu selecționerii și căpitanii celor două naționale.

Crainicul arenei Bilino Polje le-a cerut spectatorilor să înceteze scandările, existând riscul ca partida să fie suspendată definitiv. Jocul a fost reluat și încheiat.

UEFA a amendat Bosnia cu 30.000 de euro și i-a închis 5% din stadion

La sfârșit, Gică Hagi și Sergej Barbarez au dat răspunsuri total opuse întrebării GOLAZO.ro despre rasism.

UEFA a pedepsit federația bosniacă, având două capete de acuzare:

Rasism. 20.000 de euro amendă și 5% din capacitatea stadionului închis la următorul meci acasă . Forul de la Sarajevo primise și înainte acest avertisment.

. Forul de la Sarajevo primise și înainte acest avertisment. Perturbarea imnului României (fluierat continuu). 10.000 de euro amendă.

FRF, amendată de UEFA cu 10.000 de euro. Vom avea cu 50% mai puțini fani

Nici noi nu am scăpat. UEFA ne-a pedepsit pentru incidentele în care au fost implicați fanii noștri.

FRF va plăti o amendă de 10.000 de euro, iar la viitoarea confruntare în deplasare a „tricolorilor” vom avea cu 50% mai puțini suporteri: 2,5% în loc de 5% din capacitatea stadionului.

Pe 27 martie 2027, împotriva Estoniei, la prima manșă a barajului de menținere în Liga B, naționala va fi susținută doar de 350 de fani pe „Lillekula Stadion” din Tallinn.

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