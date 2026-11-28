- UEFA a anunțat decizia luată în cazul de rasism de la Bosnia - România (2-1), jucat pe 17 noiembrie, în Liga Națiunilor.
- Ce pedeapsă au primit bosniacii. Care este sancțiunea împotriva noastră.
La zece zile după Bosnia - România (2-1), UEFA a anunțat sancțiunile pentru meciul disputat în Liga Națiunilor B.
Arbitrul a activat protocolul anti-rasism la Zenica
Pe 17 noiembrie, confruntarea de la Zenica a fost întreruptă pentru rasism în minutul 70, după ce fanii gazdelor au scandat „țiganii, țiganii”.
Arbitrul spaniol Jose Maria Sanchez Martinez a activat protocolul anti-rasism, discutând cu selecționerii și căpitanii celor două naționale.
Crainicul arenei Bilino Polje le-a cerut spectatorilor să înceteze scandările, existând riscul ca partida să fie suspendată definitiv. Jocul a fost reluat și încheiat.
UEFA a amendat Bosnia cu 30.000 de euro și i-a închis 5% din stadion
La sfârșit, Gică Hagi și Sergej Barbarez au dat răspunsuri total opuse întrebării GOLAZO.ro despre rasism.
UEFA a pedepsit federația bosniacă, având două capete de acuzare:
- Rasism. 20.000 de euro amendă și 5% din capacitatea stadionului închis la următorul meci acasă. Forul de la Sarajevo primise și înainte acest avertisment.
- Perturbarea imnului României (fluierat continuu). 10.000 de euro amendă.
FRF, amendată de UEFA cu 10.000 de euro. Vom avea cu 50% mai puțini fani
Nici noi nu am scăpat. UEFA ne-a pedepsit pentru incidentele în care au fost implicați fanii noștri.
FRF va plăti o amendă de 10.000 de euro, iar la viitoarea confruntare în deplasare a „tricolorilor” vom avea cu 50% mai puțini suporteri: 2,5% în loc de 5% din capacitatea stadionului.
Pe 27 martie 2027, împotriva Estoniei, la prima manșă a barajului de menținere în Liga B, naționala va fi susținută doar de 350 de fani pe „Lillekula Stadion” din Tallinn.