Pădurariu, schimbare de poziție? Mihai Stoica, impresionat de noul star de la FCSB: „Nu prea-l vezi zâmbind” +25 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Pădurariu, schimbare de poziție? Mihai Stoica, impresionat de noul star de la FCSB: „Nu prea-l vezi zâmbind”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 21:51
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 21:51
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a remarcat evoluțiile foarte bune ale lui Ricardo Pădurariu (19 ani) din acest sezon.
  • Oficialul FCSB a vorbit și despre situația fundașului stânga de la naționala U21 a României.
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Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB în această vară, după împrumutul la Corvinul, și a impresionat conducerea roș-albaștrilor după câteva partide.

A devenit titular incontestabil la gruparea roș-albastră, iar inclusiv patronul Gigi Becali l-a lăudat pentru evoluțiile sale.

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Mihai Stoica, despre Ricardo Pădurariu: „E un copil foarte serios, nu prea-l vezi zâmbind”

Întrebat dacă îl vede pe Pădurariu apărător sau pe un post mai ofensiv, Mihai Stoica a răspuns:

„Apărător, fără discuție! Este un alt fotbal să primești mingea într-o altă poziție, sunt alte repere, îți trebuie alte calități. El este un jucător care poate să dezvolte o forță și o viteză impresionantă, dar din poziția asta.

Bale la Tottenham juca fundaș stânga, Assou-Ekotto juca mai sus. A venit Harry Redknapp și a făcut switch-ul. Dar avea alte calități față de Rici. Eu pe Rici îl văd exact în poziția asta.

Este un jucător pentru care merită să cauți un fundaș dreapta mai degrabă apărător decât jucător cu valențe ofensive, pentru a avea o oarecare siguranță să-i dai libertate. Este un jucător deosebit.

Spune-mi și mie ce jucător, la vârsta lui, face ofensiv ce face el. A scos două cartonașe galbene în meciul ăsta (n.r. - cu Oțelul).

E foarte puternic și este foarte aplecat spre meseria asta, îi place să se antreneze. E un copil foarte serios, nu prea-l vezi zâmbind”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Mihai Stoica a făcut o comparație între tânărul fundaș de la FCSB și Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova.

„Este diferit de Bancu. Bancu are picior foarte bun, dezvoltă o viteză bună, dar Rici are plecare de pe loc, pe care Bancu nu o are.

Bancu e mai degrabă un jucător… nu liniar, în niciun caz, dar Rici pleacă extraordinar de bine. Bancu a apărut la 22 de ani în Liga 1, Rici are 19. Are explozie extraordinară”.

Pădurariu este numărul 1. O să vezi dacă nu iese mai tare decât Contra și Dan Petrescu. Are dexteritate mare cu mingea și vede bine jocul. Ăsta va fi jucătorul care se va vinde de 4-5 ori mai scump decât tot ce s-a vândut până acum. Dacă Man a fost 11 milioane, la Pădurariu pune 44 de milioane. Gigi Becali, patron FCSB, la Fanatik

Mihai Stoica: „A venit Curelea la bază și a avut o discuție cu Alin Stoica”

Mihai Stoica a criticat modul în care a fost tratat Pădurariu la meciurile reprezentativei U21 a României din preliminariile pentru Euro 2027.

„Nu știu ce să zic (n.r. - dacă va fi convocat la naționala de serniori în noiembrie), el este rezervă aproape neutilizată la echipa națională de tineret.

A venit Curelea la bază și a avut o discuție cu Alin Stoica (n.r. - antrenorul secund de la FCSB). Stoica i-a spus: «Dacă îi iei Kevin Ciubotaru și Șuteu, mai are sens să-l iei și pe Rici, nu mai bine îl lași să se antreneze cu noi 3 săptămâni?». I-a răspuns: «Nu, că vreau să vină, să deprindă atmosfera».

Ce atmosferă să deprindă? E născut în 2007, lasă atmosfera. Dacă vrei să-l bagi, îl iei. Dar nu-l bagi în minutul 83. În primele două meciuri (n.r. - cu Cipru și Finlanda) nu-l bagi nicio secundă, în al treilea (cu Spania) îl bagi în minutul 83 mijlocaș ofensiv.

Îl bagi mijlocaș ofensiv?! A jucat în prima repriză Kevin Ciubotaru stânga, a intrat la pauză Șuteu de la FC Voluntari și după intră Rici în minutul 83, la 7-1 (pentru Spania)? Ce facem? Nu e corect”, a încheiat Mihai Stoica.

Tu îți dai seama ce oameni? Cum să avem echipă națională dacă Pădurariu a jucat 10 minute la U21. O să-l ia Gică acum, o să vezi! Gigi Becali, patron FCSB

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