„Am arătat groaznic” Mihai Stoica, reacții după ce eliminarea lui FCSB din Liga Campionilor: „N-avem timp să fim dezamăgiți”

FCSB - SHKENDIJA 1-2 (0-1, în tur). Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a reacționat, după eliminarea prematură din Liga Campionilor.

Oficialul campioanei a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care recunoaște evoluția slabă a formației pregătite de Elias Charalambous.

FCSB - SHKENDIJA. Mihai Stoica: „ Am arătat groaznic”

Totuși, a dat de înțeles că nu este timp de dezamăgiri, deoarece pentru FCSB urmează derby-ul cu Dinamo și o nouă „dublă” importantă în Europa League.

„Ne recunoaștem vina, ne însușim criticile, ignorăm înjurăturile.

Am arătat groaznic, dar tot noi - cu câteva luni în urmă - am arătat foarte bine. Nici cu CFR n-am arătat rău. Și n-a trecut nici măcar o lună de la câștigarea supercupei.

N-avem timp să fim dezamăgiți. Avem derby de România poimâine și dublă pentru faza principală a unei competiții europene în câteva zile.

Mergem înainte!” a fost mesajul lui Mihai Stoica, pe contul personal de Facebook.

După aproape 3 ore, oficialul FCSB a revenit cu o altă postare:

„După 3 ore de somn, dacă nu cumva am visat că dormeam, m-am trezit în cap cu varianta ‘închide telefonul, nu citi presa, nu intra pe rețele, izolează-te, eventual zaci în pat… pe vremuri era și treci pe Xanax etc’.

Doar că am procedat ca George Costanza (pour les connaisseurs).

Adică, m-am ridicat din pat, m-am activat pe wa (n.r. WhatsApp), am citit presa, am intrat pe rețele, m-am apucat de negociat drepturi TV pentru meciul de joi, am făcut 1h 30’ forță (în loc de 40-50’ cât obișnuiesc) - după 3 espresso și 2,5 litri de apă, 30’ infrared sauna, 5 min cold shower (fără puțină engleză ca să epatez non posso).

Acum m-am servit cu proteină animală și mă duc să mă sprijin cu spatele la zid - 19.30, Prima Sport 1.

Când ai experiențe Gorica ‘97 și, mai ales, Boro ‘06, nu ți-e greu să treci peste ce s-a întâmplat aseară.

Bonus, să fii și fan Seinfeld. Ținuta Bigotti ”.

Drita, următoarea adversară a celor de la FCSB

Campioana României va evolua în turul 3 preliminar din Europa League, după ce a fost eliminată de campioana Macedoniei.

Astfel, roș-albaștrii o vor întâlni pe Drita, campioana din Kosovo, formație ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Copenhaga, cu scorul de 0-3 la general.

FCSB urmează să joace primul meci al „dublei” pe teren propriu, în data de 7 august, în timp ce returul va avea loc în Kosovo, o săptămână mai târziu, pe 14 august.

Televizările nu sunt încă stabilite, dar meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Drita a câștigat de patru ori titlul în Kosovo, cel mai recent la finalul sezonului 2024/25. Kosovarii au un evaluat la 6,35 milioane de euro, în timp ce lotul campioanei României valorează 51,4 milioane de euro.

VIDEO. Jucătorii FCSB, certați de fani, după eliminarea din Liga Campionilor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport