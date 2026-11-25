Pep Guardiola (55 de ani) a dezvăluit că următoarea sa provocare ca antrenor va fi la o echipă națională.

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Tehnicianul spaniol este liber de contract din această vară, după ce s-a despărțit de Manchester City după o colaborare de 10 sezoane. Acesta a fost înlocuit de Enzo Maresca.

Pep Guardiola a anunțat că vrea să revină în antrenorat, dar la o echipă națională

Pep Guardiola a fost dorit de naționala Italiei, dar nu a acceptat propunerea. Paolo Maldini și Leonardo, la acea vreme conectați la federația peninsulară (FIGC), au încercat să-l convingă, dar fără succes.

Și naționala Statelor Unite ale Americii și l-ar dori pe fostul antrenor de la Barcelona și Bayern Munchen. Americanii caută înlocuitor pentru Mauricio Pochettino, care a semnat cu Manchester United.

Într-un interviu acordat pemtru Romario, fostul său coechipier de la Barcelona, Pep Guardiola a fost întrebat dacă există vreo echipă pe care nu a antrenat-o până acum, dar pe care și-ar dori să o pregătească.

Experimentatul tehnician a răspuns „o echipă națională”, despre care a spus că va fi următorul pas din cariera sa, conform theguardian.com.

Nu știu cât timp voi sta departe. În acest moment mă simt foarte bine. Dar dacă mă voi întoarce într-o zi în fotbal, o voi face atunci când instinctul îmi va spune că este momentul potrivit. Pep Guardiola

Guardiola a confirmat că a purtat discuții cu Federația Italiană de Fotbal în această vară, dar nu a acceptat propunerea.

„Am vorbit cu ei și a fost o onoare. A fost una dintre cele mai mari onoruri pe care le-am primit, faptul că s-au gândit la mine pentru a antrena Italia.

Dar oferta a venit într-un moment în care aveam nevoie să mă opresc. Dacă s-ar fi întâmplat cu un an sau doi mai devreme, probabil aș fi acceptat.

Însă, atunci când Maldini și Leonardo, pe care îi îndrăgesc enorm, m-au contactat, eram într-un punct în care pur și simplu trebuia să iau o pauză. Aveam nevoie de puțin timp pentru mine”, a mai spus spaniolul.

41 de trofee a cucerit Pep Guardiola în cariera de antrenor, al doilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49)

Guardiola s-a despărțit de City după 10 sezoane

Pep Guardiola a părăsit-o pe Manchester City la finalul sezonului trecut, după 10 ani petrecuți pe Etihad. A pregătit echipa în 593 de meciuri, având un bilanț de 423 de victorii, 77 de remize și 93 de înfrângeri.

Pe banca „cetățenilor” a cucerit o Ligă a Campionilor, 6 titluri în Anglia, 3 Cupe ale Angliei, 5 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe ale Angliei și un Mondial al Cluburilor.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Guardiola le-a mai pregătit pe Barcelona și Bayern Munchen.

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