Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion
Mircea Lucescu. Foto: Raed Krishan + montaj/GOLAZO.ro
Nationala

Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion

Ștefan Neda , Vlad Nedelea
Publicat: 08.03.2026, ora 18:28
Actualizat: 08.03.2026, ora 18:36
  • Mircea Lucescu (80 de ani) va fi prezent în tribune la derby-ul dintre Rapid și U Craiova, din etapa #30 a sezonului regulat.
  • Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:00.

Lucescu face ultimele calcule înaintea barajului Turcia, iar duminică va urmări în acțiune jucătorii primelor două formații din clasamentul Ligii 1.

Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la Rapid - U Craiova

Potrivit surselor GOLAZO.ro, selecționerul naționalei se va afla pe Giulești la partida dintre Rapid și Craiova, fiind primul meci la care Lucescu participă în anul 2026.

Acesta va fi însoțit de antrenorul secund al primei reprezentative, Ionel Gane.

Mircea Lucescu a avut în plan să meargă și la partida de sâmbătă dintre FCSB și U Cluj, scor 1-3, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

România va juca semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei, pe 26 martie, de la ora 19:00, iar dacă va reuși să treacă mai departe va întâlni în finală câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia, ambele în deplasare.

Lista preliminară a stranierilor aleși de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

