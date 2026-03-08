Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion

Mircea Lucescu (80 de ani) va fi prezent în tribune la derby-ul dintre Rapid și U Craiova, din etapa #30 a sezonului regulat.

Lucescu face ultimele calcule înaintea barajului Turcia, iar duminică va urmări în acțiune jucătorii primelor două formații din clasamentul Ligii 1.

Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la Rapid - U Craiova

Potrivit surselor GOLAZO.ro, selecționerul naționalei se va afla pe Giulești la partida dintre Rapid și Craiova, fiind primul meci la care Lucescu participă în anul 2026.

Acesta va fi însoțit de antrenorul secund al primei reprezentative, Ionel Gane.

Mircea Lucescu a avut în plan să meargă și la partida de sâmbătă dintre FCSB și U Cluj, scor 1-3, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

România va juca semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei, pe 26 martie, de la ora 19:00, iar dacă va reuși să treacă mai departe va întâlni în finală câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia, ambele în deplasare.

Lista preliminară a stranierilor aleși de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

