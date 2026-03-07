Coșmarul continuă! VIDEO FCSB pierde cu U Cluj, după o evoluție foarte slabă! Ardelenii urcă pe 3

FCSB - U Cluj 1-3. Succes clar al formației lui Cristiano Bergodi.

U Cluj urcă astfel pe podium, unde ar putea rămâne și la finalul etapei, în funcție de rezultatul dintre CFR Cluj și Dinamo.

Deși a ratat deja play-off-ul Ligii 1, FCSB a început bine partida de sâmbătă, reușind să deschidă scorul încă din minutul 10, după un autogol al lui Stanojev, în urma unei centrări în forță a lui Joao Paulo.

U Cluj a restabilit însă egalitatea destul de rapid, după ce Mendy a fost lansat pe flancul drept, a pătruns în careu, de unde a centrat apoi în fața porții pentru Macalou, care a reluat fără emoții în poarta goală.

După alte 16 minute, apărarea campioanei a fost surprinsă din nou, după ce Macalou l-a lansat perfect pe Lukic, care, scăpat singur cu Matei Popa, nu l-a iertat pe tânărul portar.

FCSB putea intra, totuși, cu un rezultat de egalitate la pauză, însă șutul excelent al lui Dawa din minutul 44 a lovit doar bara porții lui Lefter.

În partea secundă, „șepcile roșii” au mai lovit o dată prin același Macalou, care l-a executat pe Popa cu un șut plasat perfect la colțul lung, de la marginea careului.

Astfel, U Cluj încheie sezonul regulat cu 54 de puncte și poate rămâne pe podium în cazul în care Dinamo nu câștigă partida de luni cu CFR Cluj.

VIDEO. Golul al doilea marcat de Macalou

FCSB - U Cluj 1-3

Au marcat: Stanojev (10, autogol) / Macalou (24, 57), Lukic (40)

Final de meci

Min. 80 - Galben pentru Bic.

Min. 74 - Intră D. Popa, iese Cisotti.

Min. 72 - Galben pentru Duarte.

Min. 68 - Ies Macalou și Codrea, intră Chinteș și Murgia.

Min. 63 - Iese Joao Paulo, intră Ofri Arad.

Min. 57 - Gol U Cluj! Mendy așteaptă foarte bine urcarea lui Macalou pe partea dreaptă, îi pasează perfect, iar atacantul preaia și șutează impecabil la colțul lung, fără speranțe pentru Popa.

Min. 49 - Galben pentru Codrea.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Dawa și Thiam, intră Radunovic și Alhassan.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 44 - Dawa trimite un șut violent de la 35 de metri, însă mingea lovește bara porții lui Lefter.

Min. 42 - Galben pentru Dawa.

Min. 40 - Gol U Cluj! Macalou îl lansează perfect pe Lukic, care scapă singur spre poarta lui Popa și îl execută elegant pe tânărul goalkeeper, cu un șut plasat.

Min. 32 - Joao Paulo vede cartonașul galben pentru o simulare în careul advers.

Min. 24 - Gol U Cluj! Mendy a fost lansat pe flancul drept, a pătruns în careu, de unde a centrat apoi în fața porții pentru Macalou, care a reluat fără probleme în poarta goală.

Min. 23 - Ocazie mare pentru U Cluj! Mendy șutează pe jos de la marginea careului, însă Matei Popa are o intervenție foarte bună și a reușit să îndepărteze pericolul.

Min. 10 - Gol FCSB! Joao Paulo a centrat în forță de pe partea dreaptă, iar mingea l-a lovit pe Stanojev, care n-a putut opri balonul să nu ajungă propria poartă.

Min. 1 - A început partida.

Universitatea Cluj e susținută și de fani ai lui Dinamo, prezenți alături de fanii ardeleni în Peluza Nord a Arenei. Cele două galerii sunt înfrățite:

Echipe de start

FCSB : M. Popa - Creţu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru - Miculescu, Cisotti, Thiam - Bîrligea

: M. Popa - Creţu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru - Miculescu, Cisotti, Thiam - Bîrligea Rezerve : Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa

: Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa U Cluj : Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Stanojev - Codrea - Bic, Fabry - Macalou, Lukic, Mendy

: Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Stanojev - Codrea - Bic, Fabry - Macalou, Lukic, Mendy Rezerve : Gertmonas, Cosa, Chinteș, Cristea, Capradossi, Miguel Silva, Murgia, El Sawy, Pall, Nistor, Gheorghiță, Postolachi

: Gertmonas, Cosa, Chinteș, Cristea, Capradossi, Miguel Silva, Murgia, El Sawy, Pall, Nistor, Gheorghiță, Postolachi Stadion : Arena Naţională

: Arena Naţională Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Tunyogi Ferencz, Ioan Corb. VAR: Cătălin Popa. AVAR: Lucian Rusandu

Elias Charalambous: „Obiectivul este să terminăm pe primul loc în play-out ”

Ultima victorie a „Șepcilor roșii” în fața FCSB-ului datează din 31 octombrie 2022, când Universitatea Cluj se impunea cu 2-1, meci în urma căruia Nicolae Dică a demisionat.

„Obiectivul nostru este să terminăm pe primul loc în play-out pentru a câștiga o poziție care să ne ducă în Europa. Acest lucru ar fi foarte important pentru noi.

Cu siguranță nimeni nu și-a dorit ca această echipă să termine campionatul în această poziție, dar asta este realitatea și nu o putem schimba.

Ca persoană, mă simt bine cu mine, nu din cauza rezultatelor, ci pentru că am încercat în fiecare zi să fac lucrurile cât mai bine posibil. Anul acesta rezultatele nu au venit, dar eu știu că am încercat”, a declarat Charalambous, la conferința de presă premegătoare partidei.

Eugeniu Cebotaru: „Meciul acesta îl jucăm fără presiune”

Cristiano Bergodi nu va sta pe banca formației clujene, fiind suspendat pentru incidentul de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2. Locul său este ținut de Eugeniu Cebotaru.

„Obiectivul principal e o cupă europeană. Am demonstrat că putem lupta pentru acest obiectiv. Ei au avut un parcurs mai neplăcut, surprinzător pentru mulți, dar nu ne uităm la ei. Avem o echipă foarte bună și putem face față acestui meci cu brio.

Unica tristețe este că Alex (n.r. - Chipciu) este accidentat, nu și-a revenit după meciul trecut. Sperăm să facem un meci bun și să aducem trei puncte”, a spus Cebotaru, la conferința de presă.

Întrebat dacă i-au motivat declarațiile lui Gigi Becali din ultimele zile, Cebotaru a spus::

„Pe băieți i-au încărcat declarațiile, i-au înrăit. Au fost multe istorioare, interpretări, dar ne-am focusat pe meciul nostru, pe care l-am câștigat. Meciul acesta îl jucăm fără presiune.”

