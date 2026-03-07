Coșmarul continuă! VIDEO FCSB pierde cu U Cluj, după o evoluție foarte slabă! Ardelenii urcă pe 3 +39 foto
FCSB - U Cluj. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Coșmarul continuă! VIDEO FCSB pierde cu U Cluj, după o evoluție foarte slabă! Ardelenii urcă pe 3

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 21:59
  • FCSB - U Cluj 1-3. Succes clar al formației lui Cristiano Bergodi.
  • U Cluj urcă astfel pe podium, unde ar putea rămâne și la finalul etapei, în funcție de rezultatul dintre CFR Cluj și Dinamo.
Greșeală imensă pe Arenă FOTO. FCSB a deschis scorul cu U Cluj după un autogol » Cum s-a întâmplat
Citește și
Greșeală imensă pe Arenă FOTO. FCSB a deschis scorul cu U Cluj după un autogol » Cum s-a întâmplat
Citește mai mult
Greșeală imensă pe Arenă FOTO. FCSB a deschis scorul cu U Cluj după un autogol » Cum s-a întâmplat

Deși a ratat deja play-off-ul Ligii 1, FCSB a început bine partida de sâmbătă, reușind să deschidă scorul încă din minutul 10, după un autogol al lui Stanojev, în urma unei centrări în forță a lui Joao Paulo.

U Cluj a restabilit însă egalitatea destul de rapid, după ce Mendy a fost lansat pe flancul drept, a pătruns în careu, de unde a centrat apoi în fața porții pentru Macalou, care a reluat fără emoții în poarta goală.

După alte 16 minute, apărarea campioanei a fost surprinsă din nou, după ce Macalou l-a lansat perfect pe Lukic, care, scăpat singur cu Matei Popa, nu l-a iertat pe tânărul portar.

FCSB putea intra, totuși, cu un rezultat de egalitate la pauză, însă șutul excelent al lui Dawa din minutul 44 a lovit doar bara porții lui Lefter.

FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg
FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg

Galerie foto (39 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

În partea secundă, „șepcile roșii” au mai lovit o dată prin același Macalou, care l-a executat pe Popa cu un șut plasat perfect la colțul lung, de la marginea careului.

Astfel, U Cluj încheie sezonul regulat cu 54 de puncte și poate rămâne pe podium în cazul în care Dinamo nu câștigă partida de luni cu CFR Cluj.

VIDEO. Golul al doilea marcat de Macalou

FCSB - U Cluj 1-3

  • Au marcat: Stanojev (10, autogol) / Macalou (24, 57), Lukic (40)
  • Asistență: 5.024 spectatori

Final de meci

Min. 80 - Galben pentru Bic.

Min. 74 - Intră D. Popa, iese Cisotti.

Min. 72 - Galben pentru Duarte.

Min. 68 - Ies Macalou și Codrea, intră Chinteș și Murgia.

Min. 63 - Iese Joao Paulo, intră Ofri Arad.

Min. 57 - Gol U Cluj! Mendy așteaptă foarte bine urcarea lui Macalou pe partea dreaptă, îi pasează perfect, iar atacantul preaia și șutează impecabil la colțul lung, fără speranțe pentru Popa.

Min. 49 - Galben pentru Codrea.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Dawa și Thiam, intră Radunovic și Alhassan.

Pauză pe Arena Națională.

FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg
FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg

Galerie foto (39 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Min. 44 - Dawa trimite un șut violent de la 35 de metri, însă mingea lovește bara porții lui Lefter.

Min. 42 - Galben pentru Dawa.

Min. 40 - Gol U Cluj! Macalou îl lansează perfect pe Lukic, care scapă singur spre poarta lui Popa și îl execută elegant pe tânărul goalkeeper, cu un șut plasat.

Min. 32 - Joao Paulo vede cartonașul galben pentru o simulare în careul advers.

Min. 24 - Gol U Cluj! Mendy a fost lansat pe flancul drept, a pătruns în careu, de unde a centrat apoi în fața porții pentru Macalou, care a reluat fără probleme în poarta goală.

Min. 23 - Ocazie mare pentru U Cluj! Mendy șutează pe jos de la marginea careului, însă Matei Popa are o intervenție foarte bună și a reușit să îndepărteze pericolul.

Min. 10 - Gol FCSB! Joao Paulo a centrat în forță de pe partea dreaptă, iar mingea l-a lovit pe Stanojev, care n-a putut opri balonul să nu ajungă propria poartă.

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (39 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Min. 1 - A început partida.

Universitatea Cluj e susținută și de fani ai lui Dinamo, prezenți alături de fanii ardeleni în Peluza Nord a Arenei. Cele două galerii sunt înfrățite:

FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (7).jpeg
FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (7).jpeg

Galerie foto (39 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Echipe de start

  • FCSB: M. Popa - Creţu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru - Miculescu, Cisotti, Thiam - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa
  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Stanojev - Codrea - Bic, Fabry - Macalou, Lukic, Mendy
  • Rezerve: Gertmonas, Cosa, Chinteș, Cristea, Capradossi, Miguel Silva, Murgia, El Sawy, Pall, Nistor, Gheorghiță, Postolachi
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Tunyogi Ferencz, Ioan Corb. VAR: Cătălin Popa. AVAR: Lucian Rusandu

19:30 Suporterii celor de la FCSB, în drum spre stadion

Elias Charalambous: „Obiectivul este să terminăm pe primul loc în play-out

Ultima victorie a „Șepcilor roșii” în fața FCSB-ului datează din 31 octombrie 2022, când Universitatea Cluj se impunea cu 2-1, meci în urma căruia Nicolae Dică a demisionat.

„Obiectivul nostru este să terminăm pe primul loc în play-out pentru a câștiga o poziție care să ne ducă în Europa. Acest lucru ar fi foarte important pentru noi.

Cu siguranță nimeni nu și-a dorit ca această echipă să termine campionatul în această poziție, dar asta este realitatea și nu o putem schimba.

Ca persoană, mă simt bine cu mine, nu din cauza rezultatelor, ci pentru că am încercat în fiecare zi să fac lucrurile cât mai bine posibil. Anul acesta rezultatele nu au venit, dar eu știu că am încercat”, a declarat Charalambous, la conferința de presă premegătoare partidei.

Eugeniu Cebotaru: „Meciul acesta îl jucăm fără presiune”

Cristiano Bergodi nu va sta pe banca formației clujene, fiind suspendat pentru incidentul de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2. Locul său este ținut de Eugeniu Cebotaru.

„Obiectivul principal e o cupă europeană. Am demonstrat că putem lupta pentru acest obiectiv. Ei au avut un parcurs mai neplăcut, surprinzător pentru mulți, dar nu ne uităm la ei. Avem o echipă foarte bună și putem face față acestui meci cu brio.

Unica tristețe este că Alex (n.r. - Chipciu) este accidentat, nu și-a revenit după meciul trecut. Sperăm să facem un meci bun și să aducem trei puncte”, a spus Cebotaru, la conferința de presă.

Întrebat dacă i-au motivat declarațiile lui Gigi Becali din ultimele zile, Cebotaru a spus::

„Pe băieți i-au încărcat declarațiile, i-au înrăit. Au fost multe istorioare, interpretări, dar ne-am focusat pe meciul nostru, pe care l-am câștigat. Meciul acesta îl jucăm fără presiune.”

Citește și

„E cel mai bun!” Atacantul din Liga 1 care l-a uimit pe Raul Rusescu: „N-am mai văzut în fotbalul românesc”
Superliga
12:46
„E cel mai bun!” Atacantul din Liga 1 care l-a uimit pe Raul Rusescu: „N-am mai văzut în fotbalul românesc”
Citește mai mult
„E cel mai bun!” Atacantul din Liga 1 care l-a uimit pe Raul Rusescu: „N-am mai văzut în fotbalul românesc”
„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!”
Superliga
12:25
„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!”
Citește mai mult
„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cristiano Bergodi Universitatea Cluj liga 1 fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share