Horațiu Moldovan, umilit! VIDEO. A încasat 5 goluri în 45 de minute și a fost schimbat la pauză!
Horațiu Moldovan/ Foto: IMAGO
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Horațiu Moldovan, umilit! VIDEO. A încasat 5 goluri în 45 de minute și a fost schimbat la pauză!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 19:40
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 21:27
  • FENERBAHCE – EYUPSPOR 8-0. Horațiu Moldovan (28 de ani) a fost titular în poarta oaspeților, însă a fost înlocuit la pauză, după ce a primit cinci goluri!
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Eyupspor a primit o lovitură încă din minutul 1 al partidei. Vedat Muriqi, atacantul lui Fenerbahce, a fost călcat în careu, iar după verificarea fazei la VAR, arbitrul a dictat penalty pentru vicecampioana Turciei.

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Umilință pentru Horațiu Moldovan! A încasat 5 goluri în 45 de minute și a fost schimbat la pauză!

În minutul 4, Mason Greenwood, fostul jucător al lui Manchester United și Olympique Marseille, a transformat și a deschis scorul.

Fenerbahce și-a dublat avantajul trei minute mai târziu prin Vedat Muriqi.

Coșmarul a continuat pentru Horațiu Moldovan, care a mai încasat alte trei goluri până la pauză. Muriqi și-a trecut în cont dubla în minutul 21, iar Guendouzi și Irfan Kahveci au punctat în minutele 38, respectiv 45+1.

La pauză, Ozhan Pulat, antrenorul lui Eyupspor, a luat o decizie radicală și l-a schimbat pe Horațiu Moldovan cu Emre Bilgin (22 de ani).

  • Internaționalului român i se poate imputa doar golul al treilea, la care a respins mingea în față, fără să mai poată interveni la finalizare. Moldovan a gesticulat constant către colegii din defensivă, încercând să-i organizeze.

Nici schimbarea lui Moldovan nu a oprit demonstrația de forță a lui Fenerbahce.

Vedat Muriqi și-a făcut de cap cu apărarea lui Eyupspor

Muriqi a mai marcat de două ori, în minutele 47 și 55. Pentru atacantul kosovar a fost pentru prima dată în carieră când a reușit să înscrie patru goluri într-un meci oficial la nivel de club, scrie mynet.com.

Vedat Muriqi/ Foto: IMAGO Vedat Muriqi/ Foto: IMAGO
Vedat Muriqi/ Foto: IMAGO

Scorul final a fost stabilit de Mason Greenwood în minutul 80.

În urma acestui rezultat, Fenerbahce ocupă locul 5, cu 10 puncte, 3 în spatele liderului Galatasaray, în timp ce Eyupspor este pe locul 17, penultimul din Turcia, cu doar 3 puncte.

Rezumat VIDEO. Fenerbahce - Eyupspor 8-0

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