„Talent, talent, dar noi l-am ajutat?” Pantilimon pune sub semnul întrebării modul în care FCSB l-a gestionat pe Tavi Popescu +83 foto
Octavian Popescu FOTO: Sport Pictures
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„Talent, talent, dar noi l-am ajutat?” Pantilimon pune sub semnul întrebării modul în care FCSB l-a gestionat pe Tavi Popescu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 16:55
  • Costel Pantilimon (39 de ani), fost portar al naționalei României, a analizat iminenta plecare a lui Octavian Popescu de la FCSB la Levadiakos.
  • Fostul internațional consideră că mutarea poate reprezenta un moment decisiv în cariera fotbalistului.
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Octavian Popescu merge în Grecia după ce Gigi Becali și-a dat acordul pentru transfer. La Levadiakos, fotbalistul va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

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Pantilimon, despre Tavi Popescu: „S-au făcut toate eforturile pentru a-l debloca?”

Pantilimon a vorbit despre potențialul lui Octavian Popescu, dar și despre aspectele care, în opinia sa, îl împiedică pe fotbalist să atingă nivelul așteptat.

„Talent ca Tavi Popescu greu mai găsești în fotbalul românesc. Se vede că este un jucător cu calitate. Dar trebuie să te duci și în zona asta: ce își dorește jucătorul ăsta de la viața lui?

Toată lumea are un semn de întrebare asupra educației lui, asupra felului în care se comportă, asupra felului în care înțelege cuvântul «profesionalism». Acolo cred că trebuie lucrat foarte mult.

Talent, talent, dar noi l-am ajutat în direcția asta? Am făcut ceva? S-au făcut oare toate eforturile pentru a-l debloca, pentru ca Tavi Popescu să înțeleagă că nu e numai despre talentul lui?”, a spus Pantilimon, conform sport.ro.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

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Galerie foto (83 imagini)

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Pantilimon: „Mi-e greu să cred că se va adapta peste noapte”

Fostul portar consideră că aventura din Grecia îi poate redefini cariera lui Popescu și că presiunea va fi mai mare decât până acum.

„El trebuie să își pună un semn de întrebare. Acesta poate fi un punct de cotitură pentru cariera lui. În momentul de față ești cam all-in. Trebuie să te duci acolo și să reușești, pentru că este cam ultima strigare.

După se uită, nu mai ești tânăr, nu mai are nimeni răbdare. Dacă nu reușești, te întorci și poate fi mai rău. Nu o să te ia FCSB ca pe jucătorul care a plecat și e foarte bun.

O să zică: «Ce facem cu ăsta? Nu a confirmat nici acolo»”, a adăugat Pantilimon.

În Grecia sunt mai mulți ochi care te pot vedea, e un campionat cu mai multe echipe puternice decât ale noastre și se plătesc sume mai bune. Poate și jocul echipei îi va oferi o anumită libertate. Dar e un transfer pe ultima sută de metri și vorbim despre un jucător care nu s-a adaptat pe deplin nici în țară. Mi-e greu să cred că se va adapta în altă parte peste noapte. Costel Pantilimon, fost portar român

Ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu în acest sezon

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve, iar fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1 Octavian Popescu, jucător FCSB

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

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liga 1 costel pantilimon Octavian Popescu Levadiakos
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