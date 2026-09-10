Naomi Osaka (28 de ani, #13 WTA) și-a apărat alegerile vestimentare de la US Open, după criticile primite pentru ținutele purtate la New York.

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Fost lider mondial și câștigătoare a patru turnee de Grand Slam, Osaka a atras atenția la US Open și prin ținutele purtate înaintea meciurilor.

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Naomi Osaka răspunde criticilor după ținutele spectaculoase de la US Open: „E în sângele meu”

În primul tur, de exemplu, a purtat o ținută inspirată de Allen Iverson, fostul star din NBA, cu o robă cu glugă și elemente care făceau trimitere la fostul baschetbalist.

După eliminarea în optimile de finală, în fața Elenei Rybakina, scor 1-6, 4-6, Osaka a reacționat pe Threads la comentariile legate de stilul său.

„Știți ceva... Mi se rupe dacă nu vă place de mine. Nu mă deranjează să fiu prima care face ceva și să fiu făcută praf pentru asta. Așa s-a întâmplat când am vorbit despre sănătatea mintală și, dintr-un motiv sau altul, acum se întâmplă cu hainele mele.

Am origini haitiene, e în sângele meu să fiu așa, iar dacă cei care vor veni după mine vor avea un drum mai ușor, atunci merită să fac asta”, a transmis Osaka.

După ce a atras atenția cu o ținută inspirată de fostul star NBA Allen Iverson, jucătoarea japoneză a continuat să surprindă prin aparițiile sale, purtând creații semnate, printre alții, de Thom Browne și KidSuper.

Pe rețelele sociale au apărut și numeroase comentarii critice:

„Doamne... iar începem. Din fericire, oricum va fi eliminată până în semifinale”

„Arată ridicol”

„Doar mie mi se pare urâtă și nepotrivită?”

„Ostentativ!”

„E doar un trening urât și supradimensionat”

„Nu a purtat niciodată ceva despre care să cred că arată bine”

„Arată ca și cum ar veni la confruntarea finală cu Naruto”

„Nu înțeleg aceste rochii elaborate cu care intră pe teren. Care este rostul?”

Alegerile vestimentare spectaculoase nu sunt o noutate pentru Osaka. La Wimbledon, sportiva a purtat o ținută inspirată din vestimentația ceremonială japoneză.

La Roland Garros, aceasta a intrat pe terenul Suzanne Lenglen într-un corset negru și o fustă din tul, iar pentru meci a rămas într-o ținută aurie cu paiete, creații semnate de designerul elvețian Kevin Germanier, conform abola.pt.

La Australian Open, la începutul acestui an, Osaka a atras din nou atenția printr-o ținută care a inclus o pălărie, o umbrelă și un voal lung, realizată de designerul Robert Wun, din Hong Kong.

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