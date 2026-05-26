Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 19:01
  • Naomi Osaka (28 de ani, #16 WTA) a avut o apariție spectaculoasă la partida programată marți, în turul 1 de la Roland Garros.
  • Tenismena japoneză a purtat un echipament personalizat, creat de designerul elvețian Kevin Germanier (34 de ani).

În prima rundă de la Roland Garros, turneu care se desfășoară în perioada 18 mai - 6 iunie, Naomi Osaka s-a duelat cu Laura Siegemund (38 de ani, #43 WTA).

Japoneza s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-6, după aproape două ore de joc.

VIDEO. Naomi Osaka, apariție spectaculoasă înaintea partidei din primul tur de la Roland Garros

Naomi Osaka a atras toate privirile în momentul când a intrat pe teren, înainte de startul partidei cu Laura Siegemund.

Japoneza a purtat o ținută personalizată, creată de designerul elvețian Kevin Germanier. Acesta a reinterpretat echipamentul Nike al sportivei, brand cu care colaborează din 2019, și a transformat radical ținuta acesteia.

La intrarea pe teren, Osaka a purtat o ținută complet neagră, formată dintr-un corset și o rochie lungă, inspirată după o rochie de gală. Nu avea mâneci și era decorată cu detalii strălucitoare.

Sub aceste piese, Naomi Osaka purta echipamentul oficial de joc, de culoare aurie.

„A fost o adevărată onoare să creez ținuta lui Naomi Osaka pentru Roland Garros, realizată din materiale reciclate și reinterpretate creativ.

Am vrut să îi evidențiez forța, personalitatea și atletismul, dar și să mă asigur că momentul în care pășește pe teren este la fel de puternic și memorabil precum jocul ei.

Iar pentru că aceasta este prima ei apariție după Met Gala, știam că ținuta trebuie să transmită un mesaj puternic”, a transmis designerul Kevin Germanier, conform wwd.com.

@tntsports Naomi Osaka arriving in style for her opening round Roland-Garros match 🔥 #tennis #wta #rolandgarros ♬ original sound - TNT Sports

Corsetul pe care îl purta Osaka este realizat din materiale provenite din echipamentul de joc, care mai includea și capse pentru un aspect versatil. Fusta era plisată și a fost creată din straturile interioare ale jachetei.

Ținuta a inclus și tehnicile specifice ale designerului Kevin Germanier: sute de cristale aplicate manual la nivelul corsetului, dar și broderiile cu mărgele.

Grație succesului obținut în fața Laurei Siegemund, Naomi Osaka s-a calificat în turul 2 la Roland Garros, acolo unde va da peste Donna Vekic (29 de ani, #71 WTA).

Cea mai mare performanță reușită de fostul lider mondial din 2019 la Roland Garros a fost prezența în turul 3 al turneului, în 2016, 2018 și 2019.

Anul trecut, Naomi Osaka a fost învinsă încă din turul 1 de către Paula Badosa, scor 7-6, 1-6, 4-6.

Cine este Kevin Germanier

Kevin Germanier este un designer elvețian care a absolvit Central Saint Martins College of Art and Design din Londra.

Este cunoscut pentru stilul său diferit, care aparține noii generații, care include în ținutele sale explozii de culoare, siluete futuriste și materiale reciclate. A colarat de-a lungul carierei cu Lady Gaga sau Beyonce.

Acesta încearcă să îmbine eleganța cu sustenabilitate. Originar din cantonul elvețian Valais, Germanier își găsește inspirația în tricotat, conform mudac.ch.

