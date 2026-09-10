NFL cucerește Europa Fostul sport de nișă își dorește să devină fenomen de masă
Fotbalul american a pornit să cucerească lumea / IMAGO
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NFL cucerește Europa Fostul sport de nișă își dorește să devină fenomen de masă

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 13:20
  • Show-ul american modifică cultura sportivă de pe Bătrânul Continent. Și nu numai
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Noul sezon NFL 2026 (fotbal american) a debutat ieri. Primul meci a fost Seattle Seahawks – New England Patriots, la Seattle. Al doilea meci se joacă azi: San Francisco 49ers – Los Angeles Rams, la Melbourne, primul meci de sezon regulat NFL disputat vreodată în Australia!

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De altfel, sezonul din NFL nu mai reprezintă demult un eveniment de uz intern pentru publicul din SUA. El era oricum consumat în multe dintre țările continentului american, Canada, Mexic, Brazilia sau Argentina fiind cucerite de ceva vreme.

Expansiune în ritm accelerat

În ultimii ani, liga nord-americană de fotbal și-a accelerat ofensiva de expansiune globală, transformând și Europa într-o piață importantă. Acum a venit rândul Australiei, țară care are 8,8 milioane de persoane care se identifică drept fani NFL.

Pe „Bătrânul continent”, NFL a început ca un experiment, cu câteva meciuri demonstrative la Londra, apoi s-a convertit într-o prezență permanentă, cu partide oficiale disputate pe stadioane de elită din Marea Britanie, Spania și Germania, în fața unor tribune arhipline. Anul acesta urmează Franța.

Mecanismul prin care NFL își exportă produsul are o strategie de marketing agresivă. Spre deosebire de ligile europene de fotbal, care organizează turnee amicale de pre-sezon pe alte continente, fără vreo miză reală, campionatul american aduce meciuri oficiale din sezonul regulat direct în fața fanilor din țări îndepărtate!

Rețeta de divertisment american prinde și în Europa

Partidele găzduite pe arena celor de la Tottenham Hotspur sau pe Wembley Stadium nu mai sunt deloc percepute ca niște manifestări exotice. Biletele se epuizează rapid, atrăgând un public divers.

62 de meciuri
din sezonul regulat NFL s-au disputat în afara SUA, până la startul sezonului 2026

Unii sunt susținători fideli ai echipelor din SUA, dar o parte importantă a publicului este formată din tineri atrași de experiența unui eveniment sportiv construit după rețeta de divertisment inconfundabilă din Statele Unite.

Cum ajung la sufletul noilor generații

Ce diferențiază fundamental fotbalul european de cel american? Modul în care este gândit spectacolul. În Europa, evenimentul sportiv gravitează în jurul rivalității locale, al tradiției și al jocului efectiv, pe când în NFL meciul reprezintă doar piesa centrală în jurul căreia se creează un festival de divertisment care durează peste trei ore!

Muzica, efectele vizuale, momentele de interacțiune cu publicul în fiecare pauză și organizarea impecabilă a zonelor de fani din jurul stadioanelor par să ajungă ușor la sufletul spectatorului modern.

Pentru generațiile tinere de europeni, crescute cu formate media rapide și orientate spre spectacol, această abordare devine extrem de atractivă, concurând cu sporturile tradiționale din regiune.

Țintesc globalitatea

Iar investițiile majore făcute de rețelele internaționale de televiziune și platformele de streaming pentru drepturile de difuzare ale NFL par să confirme un trend: granițele din sportul profesionist încep să dispară.

Succesul meciurilor din Marea Britanie, Germania și Spania a deschis deja calea pentru explorarea unor noi piețe europene. Iar după Europa, americanii vor ținti acapararea întregului glob.

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