Dinamo - FCSB 2-1. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a avut un schimb de replici aprins cu Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fost mare jucător al „câinilor” și actual analist la Prima Sport.

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Dinamo și FCSB au oferit un derby spectaculos și tensionat, cu numeroase faze controversate care au necesitat intervenția VAR.

Istvan Kovacs a avut parte de o partidă dificilă, fiind chemat de mai multe ori la monitorul VAR în prima repriză, iar deciziile sale au stârnit reacții de ambele părți.

Dinamo - FCSB 2-1 . Gigi Becali, contre în direct cu Claudiu Vaișcovici: „Spune adevărul, ce vezi!”

Discursul aprins dintre Becali și Vaișcovici a pornit de la două faze controversate din prima repriză: eliminarea lui Andre Duarte din minutul 30 și golul anulat al lui Arnold Garita din minutul 45+2.

Prezent în studioul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, analistul Claudiu Vaișcovici a fost luat la rost de Gigi Becali, care l-a rugat să dea un verdict în privința celor două faze controversate.

Fostul jucător al lui Dinamo consideră că arbitrul Istvan Kovacs a luat deciziile corecte, afirmație care l-a enervat pe patronul FCSB.

Becali : „E campionatul lung, sunt 6 puncte, trei înjumătățite. Stați că vine artileria! Ca atare, cei care vă bucurați acum o faceți degeaba, că veți plânge! De ce nu dați verdictul adevărat care vedeți că nu e roșu? Vai de voi, săracilor! Nu știu ce să-i zic lui Vaișcovici, eu te știam pe tine om drept. Cum să nu știi ce să zici, ți-e frică? Spune adevărul, ce vezi!”.

: „E campionatul lung, sunt 6 puncte, trei înjumătățite. Stați că vine artileria! Ca atare, cei care vă bucurați acum o faceți degeaba, că veți plânge! Vaișcovici : „Atunci a fost roșu clar și fault în atac la Garita”.

: „Atunci a fost roșu clar și fault în atac la Garita”. Becali: „Foarte bine (n.r. - a început să râdă Becali). Atunci e foarte bine! Știți care e treaba? Ei vor scrâșni din dinți și se vor topi, pofta lor va pieri. Vor vedea la final, atunci se vor topi”.

Ce s-a întâmplat în fazele controversate din derby

După ce Istvan Kovacs nu i-a acordat un penalty lui Dinamo, după o intrare dură a lui Korenica asupra lui Cîrjan, Duarte și Mărginean au avut un clinci.

Arbitrul a fost chemat din nou la VAR! Kovacs a ales să-l elimine pe jucătorul roș-albaștrilor și să-i acorde galben fotbalistului de la Dinamo.

Marius Avram, fost arbitru FIFA, analist la Digi Sport, a comentat această fază, susținând că Duarte nu trebuia eliminat.

„Cartonaș roșu la Duarte nu este! În Legea 12, din Legile Jocului, se spune că jucătorul trebuie eliminat, cu excepția situației în care forța nu este excesivă și este considerată neglijabilă.

Din punctul meu de vedere, nu este o palmă puternică. Este o atingere neglijabilă și consider că se impunea cartonaș galben. Sigur, «neglijabil» este un termen pe care fiecare arbitru îl interpretează în funcție de situație.

Roșu la Duarte nu este. Nu scrie nicăieri că este nevoie de o anumită intensitate. În Legea 12, legile jocului, se spune că jucătorul trebuie eliminat, cu excepția situației în care forța nu este excesivă și este considerată neglijabilă.

Din punctul meu de vedere, nu este o palmă puternică. Este o atingere neglijabilă și consider că se impunea cartonaș galben. Sigur, «neglijabil» este un termen pe care fiecare arbitru îl interpretează în funcție de situație”, a spus Marius Avram.

Ulterior, în minutul 45+2, Arnold Garita a înscris, dar reușita atacantului de la FCSB a fost anulată pentru un fault în atac.

Marius Avram consideră că decizia lui Istvan Kovacs a fost una corectă.

„Garita își împinge adversarul, care avea prim-planul și putea juca mingea. Prin acea împingere, Garita obține un avantaj. Decizia corectă a fost luată de Kovacs.

Nu știu dacă nu cumva mingea îl lovește și în mână, dar este irelevant. Împingerea este suficientă pentru anularea golului”.

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

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