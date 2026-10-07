Burleanu, 300 de milioane de euro! Radiografie financiară: banii din conturile federalilor au fost enorm de mulți, deși naționala e cea mai slabă all-time +33 foto
Răzvan Burleanu (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Diverse

Burleanu, 300 de milioane de euro! Radiografie financiară: banii din conturile federalilor au fost enorm de mulți, deși naționala e cea mai slabă all-time

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 16:09
  • Răzvan Burleanu e la Casa Fotbalului din martie 2014. De atunci până în prezent, FRF a cheltuit peste 300 de milioane de euro!
  • Echipa națională, obiectivul numărul 1 al FRF, a ajuns pe cel mai jos loc atins vreodată în istoria clasamentului FIFA, pe 58, lângă Uzbekistan, Qatar și Burkina Faso.
  • Nici un club de fotbal din România nu a atins cheltuielile FRF. Comparația șocantă în raportul cheltuielilor FRF versus FCSB în ultimii ani.
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Avem certitudinea că echipa națională e cea mai slabă din istorie. Cel puțin din istoria epocii moderne a fotbalului.

Raportat la clasamentul FIFA, care a apărut în 1992, în prezent, după cele 4 înfrângeri din Nations League, ocupăm cea mai slabă poziție all-time. Am căzut pe 58 și suntem amenințați ca în noiembrie să fim depășiți inclusiv de Uzbekistan, Emiratele Arabe, Iraq, Qatar, Burkina Faso.

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Nu mai avem jucători cum aveam în anii 90, nu mai avem campionat puternic cum era în anii 80 și nu mai avem nici sistemul care producea fotbaliști din comunism, înainte de 89.

În schimb, avem o Federație extrem de bogată. Care are bani mulți și foarte mulți și care în perioada lui Burleanu a cheltuit sume exorbitante, fără însă a produce ceva valoros la nivel de primă reprezentativă timp de mai bine de un deceniu.

Radiografia din conturile FRF arată că de când Răzvan Burleanu e președinte, cheltuielile au depășit bine 300 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă o medie de peste 25 de milioane de euro cheltuiți anual!

Sumele cheltuite de FRF de când Burleanu e președinte

ANSUMA (milioane euro)
201417,5
201519,5
201622,3
201718,8
201818
201920,2
202016,1
202123
202225,2
202337,3
202441
202537,2
TOTAL296,1

La acest total se adaugă cheltuielile din 2026, care încă nu sunt publice, raportarea acestui an urmând să fie disponibilă abia în primăvara lui 2027. Și 2026 va aduce însă cheltuieli ce vor sări de 37-38 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că în 13 ani cu Burleanu în frunte, Federația a cheltuit peste 330 de milioane de euro!

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Nici un club de fotbal din România nu a cheltuit cât a făcut-o FRF în acești ani. FCSB, care a fost constant pe primele două locuri din punct de vedere financiar, chiar și în ultimii ani, în care a avut rezultate bune europene și, automat, cheltuieli mult peste medie, n-a atins pragul celor de la Casa Fotbalului.

În perioada 2023-2025, FRF are cheltuieli cu aproape 70% peste cele realizate de FCSB.

ANCHELTUIELI FRFCHELTUIELI FCSB
202337,317,9
20244121,4
202537,230,5
TOTAL116,569,8
* sumele sunt în milioane euro

În ultimul an plin de dinaintea venirii lui Burleanu în fruntea FRF, în 2013, FCSB a avut cheltuieli cu circa 50% peste forul prezidat atunci de Mircea Sandu. Atunci, clubul lui Becali a jucat în grupele Champions League, iar echipa națională a susținut play-off-ul de calificare la Mondial, pierdut în fața Greciei.

ANCHELTUIELI FRFCHELTUIELI FCSB
201316,924
* sumele sunt în milioane euro
2030
e anul în care lui Burleanu i se termină actualul mandat, cel de-al 4-lea. Predecesorul președinte al FRF a fost Mircea Sandu, care a avut 6 mandate consecutive, care au însumat 24 de ani: 1990-2014

Bilele albe ale echipei naționale de seniori în mandatul lui Burleanu:

  • Două calificări la CE: 2016 și 2024
  • O calificare dincolo de grupe la un turneu final, în optimi la Euro 2024
  • O ediție de Nations League în care am câștigat grupa, în 2024 și o alta în care am promovat într-o categorie superioră de pe poziția secundă, în 2018

Bilele negre ale echipei naționale în mandatul lui Burleanu:

  • Trei ediții, din trei, ratate în preliminariile CM
  • O ediție de CE la care nu ne-am calificat (2020)
  • Am terminat de două ori abia pe locul 4 în preliminarii: prima dată în campania de CM 2018, când am fost doar deasupra Armeniei și Kazahstanului. A doua oară în preliminariile CE 2020, când sub noi au fost doar Malta și Insulele Feroe
  • A retrogradat o dată în Nations League: în 2022
  • A căzut în acest moment pe cel mai slabă poziția de când e activ clasamentul FIFA, locul 58! În 1997, România se afla pe locul 3, la egalitate cu Germania, pe primul loc fiind Brazilia.

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