Woltemade, comparat cu un animal Spalletti a surprins cu descrierea făcută starului său: „Ce rasă este? Mi se pare foarte asemănător”
Luciano Spalletti a vorbit despre Nick Woltemade (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionate

Woltemade, comparat cu un animal Spalletti a surprins cu descrierea făcută starului său: „Ce rasă este? Mi se pare foarte asemănător”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 10:38
  • Luciano Spalletti (67 de ani), antrenorul lui Juventus, a făcut o comparație neașteptată atunci când a vorbit despre Nick Woltemade (24 de ani), atacantul împrumutat de la Newcastle.
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Cumpărat de echipa din Premier League de la Stuttgart pentru 75 de milioane de euro, Woltemade nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a fost cedat temporar, până la finalul sezonului 2026/27, în Serie A.

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Luciano Spalletti despre Nick Woltemade: „E ca un cal frizian”

Într-o analiză a calităților fizice și mentale ale lui Woltemade, Spalletti l-a comparat pe impunătorul atacant (1,98 metri) cu un cal frizian. Antrenorul spune că germanul se remarcă printr-o combinație rară de forță și delicatețe.

„Ce rasă de cal este? Eu am un cal frizian și mi se pare foarte asemănător. Are o statură impunătoare, inspiră puțină teamă din punct de vedere fizic, dar în același timp este foarte blând și se lasă mângâiat și călărit.

Se descurcă foarte bine și în relațiile cu colegii săi. Se descurcă bine din punct de vedere fizic și, de când l-am cunoscut, zâmbește mereu. E atât de fericit că se află aici, iar asta e deja un lucru important”, a declarat Spalletti pentru tuttosport.com.

Cal frizian (Foto: IMAGO) Cal frizian (Foto: IMAGO)
Cal frizian (Foto: IMAGO)

Spalletti despre Woltemade: „E dificil să găsești aceste două calități la același jucător”

Lui Woltemade nu îi va fi ușor să se impună în primul „11” al lui Juventus. Tehnicianul l-a preferat pe Randal Kolo Muani în derby-ul cu AC Milan. Germanul a intrat pe teren în minutul 76, în locul mijlocașului defensiv Douglas Luiz.

„Cu Nick poți să-i pasezi mingea la picioare, știe să joace pe orizontală și poate fi folosit și pe verticală, datorită fizicului și înălțimii sale. De obicei, este dificil să găsești aceste două calități la același jucător.

Un atacant de 2 metri înălțime este de obicei un bun finalizator în careu, dar are o interacțiune mai redusă pe teren. În schimb, el le are pe amândouă.

În plus, are această calitate extraordinară de a fi foarte vesel și plin de entuziasm, inclusiv în felul în care se comportă pe teren”, a mai spus Spalletti.

I-am spus lui Woltemade că așteptam un jucător de acest nivel și de această calitate. Aducerea unui strop din Premier League, unde totul este mai fizic, mai rapid în echipa noastră ne ridică nivelul. Suntem fericiți. Luciano Spalletti, antrenor Juventus

Woltemade și-a început cariera la TS Woltmershausen. Înainte de transferul la Newcastle, a mai jucat în Germania pentru Werder Bremen, SV Elversberg și Stuttgart.

17 goluri
a produs Nick Woltemade în 53 de meciuri jucate în tricoul lui Newcastle. A marcat de 11 ori și a livrat 6 pase decisive

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