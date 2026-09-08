Brandul „Mircea Lucescu”, protejat Cele două mărci înregistrate de Răzvan Lucescu la OSIM. A trecut peste 1.000 de produse și servicii în cerere
Răzvan Lucescu
Cupa Romaniei

Brandul „Mircea Lucescu”, protejat Cele două mărci înregistrate de Răzvan Lucescu la OSIM. A trecut peste 1.000 de produse și servicii în cerere

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 09:56
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 09:56
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a depus două cereri la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pentru protejarea numelui tatălui său, Mircea Lucescu, decedat în primăvara acestui an.
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Fostul mare antrenor s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani.

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Răzvan Lucescu a înregistrat la OSIM mărcile „Mircea Lucescu și „Il Luce”

Aflat în prezent pe banca celor de la Al-Sadd, Răzvan Lucescu s-a ocupat și de protejarea brand-ului tatălui său.

Astfel, prin înregistrarea mărcilor verbale „Mircea Lucescu” și „Il Luce”, 1.027 de produse și servicii selectate de fiul legendarului antrenor urmează să intre în controlul familiei Lucescu, informează gsp.ro.

Cererile depuse de Răzvan Lucescu au fost activate pe data de 11 august.

Cele peste 1.000 de poziții nominalizate provin din 8 clase Nisa existente în catalogul OSIM:

  • 24 - produse textile și articole textile pentru uz casnic
  • 25 - îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru acoperirea capului
  • 32 - băuturi nealcoolice
  • 33 - băuturi alcoolice
  • 35 - publicitate și servicii comerciale
  • 36 - servicii financiare și imobiliare
  • 37 - construcții și reparații
  • 41 - educație, instruire și divertisment

Răzvan Lucescu a introdus în cerere și o serie de produse și servicii din zona sportivă:

  • pânză pentru masa de biliard
  • îmbrăcăminte pentru gimnastică
  • îmbrăcăminte pentru cicliști
  • uniforme de judo
  • bocanci și mănuși de schi
  • pantofi de sport
  • crampoane pentru ghetele de fotbal
  • echipament sportiv cu senzori digitali încorporați
  • băuturi sportive bogate în proteine
  • managementul afacerilor cu privire la sportivi
  • organizare de competiții/meciuri de fotbal.

Palmaresul lui Mircea Lucescu din cariera de antrenor

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Suporterii Stelei, „înțepături” după acțiunea lui Răzvan Lucescu

Pagina dedicată suporterilor steliști, „Steaua Liberă”, a reacționat după acțiunea lui Răzvan Lucescu. Aceștia susțin că tehnicianul dă dovadă de ipocrizie încercând acum să protejeze o marcă, deși în cazul Stelei nu a avut aceeași atitudine, în conflictul cu FCSB.

„Vreți să vedeți definiția ipocriziei? O aveți aici. Răzvan Lucescu a înregistrat la OSIM numele «Mircea Lucescu» și «Il Luce». Și le-a înregistrat pentru PESTE 1000 DE TIPURI DE PRODUSE!!!!

De ce? Păi, simplu. Dacă vrei să cumperi un sutien cu numele «Mircea Lucescu» pe el, Răzvan primește o parte din suma pe care tu o plătești.

Și știți ce? E normal. Ce a făcut Răzvănel e ceva firesc. E normal să vrea ca brandul familiei sale să fie doar pentru familia sa.

Doar că... El și tatăl său s-au comportat fix invers când a venit vorba de marca Steaua.

Răzvănel vrea ca marca formată de tatăl său să fie respectată, dar el nu respectă alte mărci. Frumos, nu?”, a transmis Steaua Liberă, pe Facebook.

Pentru mine, FCSB e Steaua. E continuatoarea tradiției în Europa, cu multe prezențe în grupele Ligii. A câștigat o competiție europeană. De ce aș spune altfel? Cred că e o problemă de interes personal, de orgoliu. Răzvan Lucescu, în 2025, după FCSB - PAOK 2-0

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