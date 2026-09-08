Brandul „Mircea Lucescu”, protejat Cele două mărci înregistrate de Răzvan Lucescu la OSIM. A trecut peste 1.000 de produse și servicii în cerere

Răzvan Lucescu (57 de ani) a depus două cereri la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pentru protejarea numelui tatălui său, Mircea Lucescu, decedat în primăvara acestui an.

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Fostul mare antrenor s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani.

Răzvan Lucescu a înregistrat la OSIM mărcile „Mircea Lucescu și „Il Luce”

Aflat în prezent pe banca celor de la Al-Sadd, Răzvan Lucescu s-a ocupat și de protejarea brand-ului tatălui său.

Astfel, prin înregistrarea mărcilor verbale „Mircea Lucescu” și „Il Luce”, 1.027 de produse și servicii selectate de fiul legendarului antrenor urmează să intre în controlul familiei Lucescu, informează gsp.ro.

Cererile depuse de Răzvan Lucescu au fost activate pe data de 11 august.

Cele peste 1.000 de poziții nominalizate provin din 8 clase Nisa existente în catalogul OSIM:

24 - produse textile și articole textile pentru uz casnic

25 - îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru acoperirea capului

32 - băuturi nealcoolice

33 - băuturi alcoolice

35 - publicitate și servicii comerciale

36 - servicii financiare și imobiliare

37 - construcții și reparații

41 - educație, instruire și divertisment

Răzvan Lucescu a introdus în cerere și o serie de produse și servicii din zona sportivă:

pânză pentru masa de biliard

îmbrăcăminte pentru gimnastică

îmbrăcăminte pentru cicliști

uniforme de judo

bocanci și mănuși de schi

pantofi de sport

crampoane pentru ghetele de fotbal

echipament sportiv cu senzori digitali încorporați

băuturi sportive bogate în proteine

managementul afacerilor cu privire la sportivi

organizare de competiții/meciuri de fotbal.

Palmaresul lui Mircea Lucescu din cariera de antrenor

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Suporterii Stelei, „înțepături” după acțiunea lui Răzvan Lucescu

Pagina dedicată suporterilor steliști, „Steaua Liberă”, a reacționat după acțiunea lui Răzvan Lucescu. Aceștia susțin că tehnicianul dă dovadă de ipocrizie încercând acum să protejeze o marcă, deși în cazul Stelei nu a avut aceeași atitudine, în conflictul cu FCSB.

„Vreți să vedeți definiția ipocriziei? O aveți aici. Răzvan Lucescu a înregistrat la OSIM numele «Mircea Lucescu» și «Il Luce». Și le-a înregistrat pentru PESTE 1000 DE TIPURI DE PRODUSE!!!!

De ce? Păi, simplu. Dacă vrei să cumperi un sutien cu numele «Mircea Lucescu» pe el, Răzvan primește o parte din suma pe care tu o plătești.

Și știți ce? E normal. Ce a făcut Răzvănel e ceva firesc. E normal să vrea ca brandul familiei sale să fie doar pentru familia sa.

Doar că... El și tatăl său s-au comportat fix invers când a venit vorba de marca Steaua.

Răzvănel vrea ca marca formată de tatăl său să fie respectată, dar el nu respectă alte mărci. Frumos, nu?”, a transmis Steaua Liberă, pe Facebook.

Pentru mine, FCSB e Steaua. E continuatoarea tradiției în Europa, cu multe prezențe în grupele Ligii. A câștigat o competiție europeană. De ce aș spune altfel? Cred că e o problemă de interes personal, de orgoliu. Răzvan Lucescu, în 2025, după FCSB - PAOK 2-0

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