Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”

Walter Zenga (66 de ani) a reacționat după ce Inter Milano și-a aflat adversarii din viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

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Elevii lui Cristi Chivu sunt în fața unui nou sezon în care vor încerca să-și depășească performanța anterioară, iar fostul portar al „nerazzurrilor” este foarte încrezător în șansele echipei de a se clasa în primele 8 echipe.

Walter Zenga: „Cu excepția lui Real Madrid și a lui Liverpool, toate sunt la îndemână”

Zenga e de părere că tragerea la sorți favorabilă și un lot complet pentru Chivu îi poate aduce campioanei Italiei un parcurs mult mai bun în Europa.

„A apăsat bine (n.r. - butonul de la tragerea la sorți), cu excepția lui Real Madrid și Liverpool, toate celelalte echipe sunt la îndemâna Interului.

Întotdeauna există momente-cheie de-a lungul sezonului. Anul trecut nu am avut noroc: Lautaro s-a accidentat, iar unii jucători nu erau în formă.

Bodo/Glimt s-a descurcat foarte bine, iar lecția de anul acesta este că acest program îți oferă șansa de a trece direct în optimi, evitând play-off-ul”, a spus Zenga la Sky Sports, potrivit tuttomercatoweb.com.

Adversarii pe care echipa lui Chivu îi va întâlni în Liga Campionilor:

Inter Milano: Liverpool (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D), Slovan Bratislava (D)

Cristi Chivu: „Vor fi opt meciuri foarte dificile”

Și Cristi Chivu (45 de ani) a reacționat după ce Inter Milano și-a aflat adversarele din faza principală a grupei XXL din Liga Campionilor.

Antrenorul român este conștient că echipa sa nu va avea meciuri ușoare și a transmis un mesaj ferm.

„Liga Campionilor este o competiție care reunește ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar edițiile recente confirmă faptul că nimic nu este de la sine înțeles. Ne vom confrunta cu cluburi de renume.

Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să obținem maximum și să ne demonstrăm competitivitatea”, a declarat Cristi Chivu pentru site-ul oficial al lui Inter.

În stagiunea precedentă, Inter a terminat faza principală a Ligii Campionilor pe locul 10, cu 15 puncte.

Ulterior, formația antrenată de Cristi Chivu avea să fie eliminată surprinzător în șaisprezecimi de norvegienii de la Bodo/Glimt. Nerazzurrii au pierdut ambele partide, 1-3 în deplasare și 1-2 pe teren propriu.

Programul Ligii Campionilor

8-10 septembrie - etapa I;

13-14 octombrie - etapa II;

20-21 octombrie - etapa III;

3-4 noiembrie - etapa IV;

24-25 noiembrie - etapa V;

8-9 decembrie - etapa VI;

19-20 ianuarie - etapa VII;

27 ianuarie - etapa VIII;

29 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

16-17 și 23-24 februarie - „șaisprezeceimi”;

26 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

9-10 și 16-17 martie - optimi;

6-7 și 13-14 aprilie - sferturi;

27-28 aprilie și 4-5 mai - semifinale;

5 iunie - finala (Estadio Metropolitano, Madrid).

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