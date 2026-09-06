„Nu ne luptăm pentru titlu” Nuno Campos  le taie elanul fanilor lui Dinamo după victoria cu FCSB: „Îmi pare rău că spun asta” +51 foto
Nuno Campos/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Nu ne luptăm pentru titlu” Nuno Campos le taie elanul fanilor lui Dinamo după victoria cu FCSB: „Îmi pare rău că spun asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 00:30
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 00:48
  • DINAMO - FCSB 2-1. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, susține că lotul roș-albilor nu este unul suficient de puternic pentru a se lupta pentru titlu.
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Victoria cu FCSB o menține pe Dinamo în fruntea Superligii. „Câinii” au 17 puncte și vor încheia etapa pe primul loc, indiferent de celelalte rezultate ale rundei.

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DINAMO - FCSB 2-1. Nuno Campos: „Lotul nostru nu e de titlu”

Cu toate acestea, antrenorul portughez al „câinilor” susține că Dinamo nu se poate lupta la titlu în acest sezon, în formula actuală.

„Nu suntem una dintre echipele care se luptă pentru titlu. Adversarii noștri se luptă pentru titlu, mai sunt și alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu.

Obiectivul nostru, atunci când am venit aici și am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm.

Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înțeleagă și îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu.

Suporterii noștri sunt extraordinari. Această victorie și fiecare meci sunt pentru ei”, a declarat Nuno Campos, citat de digisport.ro.

2007
este anul în care Dinamo a cucerit ultimul titlu din istorie

Nuno Campos: „Voi încerca să nu vorbesc despre arbitri

Campos a evitat să își exprime părerea cu privire la arbitraj.

„Sunt foarte fericit, mai ales pentru fanii noștri și pentru jucători. Toți merită această victorie. Au fost alături de noi mereu. Jucătorii noștri au muncit mult încă de la început pentru a ajunge la un asemenea moment și merită pe deplin această victorie.

Voi încerca să nu vorbesc despre arbitri. Voi continua să încerc, din greu, să nu vorbesc despre arbitraj. Avem foarte mulți oameni care pot vorbi despre arbitraj. Voi încerca să-mi respect promisiunea și să nu vorbesc despre arbitri”, a concluzionat Campos.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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