„Asta am făcut la pauză” Cum a schimbat Nuno Campos fața meciului cu Corvinul + Ce au spus Karamoko și Opruț +16 foto
Nuno Campos (Foto: Sport Pictures)
Superliga

„Asta am făcut la pauză” Cum a schimbat Nuno Campos fața meciului cu Corvinul + Ce au spus Karamoko și Opruț

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 00:30
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 00:36
  • CORVINUL - DINAMO 1-1. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a reacționat după remiza de la Arad.
  • Ce au spus Mamoudou Karamoko (27 de ani) și Raul Opruț (28 de ani), în rândurile de mai jos.
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În partida din etapa #7 a Ligii 1, Dinamo a expediat 24 de șuturi spre poarta apărată de Codruț Sandu. Doar Karamoko a reușit să-l învingă pe portarul cedat de Dinamo la Corvinul sub formă de împrumut.

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CORVINUL - DINAMO 1-1. Nuno Campos: „Meritam să câștigăm”

„Am fost puțin adormiți la început. Cred că am făcut un meci bun după golul primit și meritam să câștigăm, am avut foarte multe ocazii.

E mai greu să joci când ești condus cu 1-0, echipa adversă se retrage. Chiar și așa, cred că e un rezultat nedrept. La pauză am încercat să le indic modalități noi de a intra în spatele apărării lor, care era foarte compactă și stătea jos.

Am ochi doar pentru jucătorii mei (a refuzat să vorbească despre Codruț Sandu). Pe mine mă preocupă adoar ceea ce pot să fac cu jucătorii mei pentru a crește eficiența noastră”, a spus Campos la Prima Sport.

FOTO. Accidentarea suferită de David Irimia din Corvinul - Dinamo 1-1

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Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (1).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (2).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (3).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (4).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (5).jpg
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Nuno Campos: „Mai avem de lucru”

Tehnicianul portughez a spus ce trebuie să se schimbe în următoarea perioadă.

„I-am simțit pe jucători supărați în vestiar. Sunt jucători suficient de buni și de maturi pentru a forța victoria în următorul meci.

Mai avem de lucru, sunt jucători care au venit un pic mai târziu. Trebuie să înțeleagă detaliile strategiei.

Trebuie să fim capabili să implementăm acest stil nou de joc, să jucăm mai bine, să fim mai eficienți și să marcăm mai multe goluri”.

Singurul lucru care nu-mi place este rezultatul, dar este încă un punct. Cred că fanii noștri au apreciat și ei modul în care am jucat. Sigur, nu și rezultatul. Trebuia să marcăm și al doilea gol, am avut multe șanse să o facem. Am avut în față un adversar foarte bine organizat, care avea a treia defensivă a campionatului. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Karamoko după remiza cu Corvinul: „Am pierdut două puncte”

Mamodou Karamoko a egalat în minutul 51, iar atacantul consideră că Dinamo merita victoria.

„Din punctul meu de vedere, am pierdut două puncte în această seară. Au înscris foarte devreme, a fost o greșeală acolo, vom analiza și ne vom descurca mai bine în meciul următor.

Trebuie să înscriem mai mult, trebuie să marchezi de 3-4 ori din 20 de ocazii. Ne lipsesc golurile. Am controlat jocul, nu la început, am șutat foarte mult, dar trebuie să și marcăm.

Nu e ca în sistemul lui Kopic, dar cred că suntem pe drumul cel bun pentru a înțelege ce ne cere antrenorul, în timp vom juca și mai bine”.

Atacantul francez a zâmbit în momentul în care a fost întrebat despre un posibil transfer:

Momentan sunt aici, sunt jucătorul lui Dinamo, sunt concentrat pe Ligă. Nu mă gândesc acum dacă o să plec. Mă concentrez pe Dinamo. Mamoudou Karamoko, atacant Dinamo

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

Raul Opruț: „Mai e mult până la final”

Fundașul stânga al „câinilor” a vorbit despre schimbările apărute în jocul echipei după sosirea lui Nuno Campos pe banca tehnică.

„Nu s-a întâmplat nimic la pauză, ce se întâmplă de obicei. Am vorbit ce n-am făcut bine în prima repriză, multe greșeli, n-am schimbat mingea dintr-o parte în alta, după ce au marcat golul au stat foarte jos.

Am ieșit bine de la vestiare, am egalat și pe final am ajuns la finalizare, asta arată dorința de a câștiga și asta e important, chiar dacă nu am luat cele trei puncte.

Nu prea îmi place să fac comparație între ce a fost în trecut și ce e sezonul acesta. Am schimbat sistemul, sunt 2 atacanți, înainte era 4-3-3, suntem mai direcți pe poartă, poate nu mai facem o posesie așa mare, dar ajungem să avem foarte multe ocazii.

Fiecare antrenor are filosofia lui, crede în ce face. Au fost 2 ani și jumătate buni cu domnul Kopic, acum încercăm să construim cu domnul Campos, cu ideile lui diferite. Uneori ne iese bine, alteori mai puțin. S-a văzut o îmbunătățire în a doua parte, am arătat mai aproape de ce vrea dânsul cred”.

Se zice că e ușor să ajungi pe locul 1, dar e mai greu să te menții. Ne bucurăm că am ajuns în această poziție, se vede munca pe care am depus-o în cantonament, în aceste etape, dar mai e mult până la final. Trebuie să luăm meci cu meci, să vedem unde ne situăm la finalul sezonului regulat. Apoi urmează un nou campionat, play-off-ul, unde punctele contează mai mult. Raul Opruț, fundaș stânga Dinamo

Opruț a vorbit și despre nivelul Ligii 1, scoțând în evidență rezultatele bune obținute de nou-promovate.

„Este un campionat interesant, mult mai interesant decât anul trecut pentru că toate echipele joacă, uitați-vă la Corvinul, Sepsi.

Începe cumva și fotbalul românesc să meargă în direcția asta, ca și echipele nou-promovate, mai mici, fără pretenții, să joace fotbal.

Este de bun augur pentru fotbalul românesc, doar așa poți crește nivelul, intensitatea, ceea ce ne cam lipsește”.

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