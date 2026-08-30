Xenofobie la FC Argeș - Sepsi Arbitrul George Roman a ignorat scandările:  „De ce n-a oprit meciul? Trebuie să fie penalizat”

ARGEȘ - SEPSI 0-1. Suporterii echipei gazdă au proferat scandări xenofobe în timpul partidei din Liga 1, etapa #7.

Arbitrul George Roman nu a intervenit, iar comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a cerut ca acesta să fie penalizat.

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„Afară, afară cu ungurii din ţară”, s-a auzit timp de mai multe minute pe stadionul din Mioveni.

Partida a fost condusă de brigada formată din:

Arbitru: George Cătălin Roman. Asistenți: Marius Badea, Raul Ghiciulescu. Arbitru rezervă: Sorin Vădana.

George Cătălin Roman. Marius Badea, Raul Ghiciulescu. Sorin Vădana. Arbitru VAR: Cristina Trandafir. Arbitru AVAR: Valentin Porumbel.

Cristina Trandafir. Valentin Porumbel. Observator de arbitri: Irina Mîrț.

FC ARGEȘ - SEPSI 0-1 . Scandări xenofobe la Mioveni: „De ce n-a oprit meciul?”

Prezenți în studioul Prima Sport, moderatorul Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro, comentatorul Bogdan Cosmescu și analistul Marius Mitran au dezbătut subiectul:

Dan Udrea: „Să vorbim despre scandări, care sunt de penalizat”

Bogdan Cosmescu: „Dacă le penalizăm, să le penalizăm peste tot. Dacă luăm hotărârea să închidem ochii și să ne vedem de treabă în continuare, că așa e pe stadion, așa hotărâm”

D. U: „Mai ales că nu au fost răzlețe. Au fost 10 minute încontinuu, la adresa maghiarilor și la adresa Ungariei. Noile reguli... exact ce zice Bogdan, la unele meciuri penalizezi sau unii arbitri opresc meciul, unii nu”

B.C: „L-a nenorocit pe Mititelu, mă. El nu pierdea meciul ăla atunci la Sfântu Gheorghe (martie 2023), s-a rejucat meciul și au mâncat bătaie cu 4-0, n-au mai intrat în play-off. Și de acolo au luat-o în cap și s-a desființat echipa (FCU Craiova)”

Marius Mitran: „Trebuie să fie un observator care să noteze lucrurile astea”

B.C: „Arbitrul nu trebuie să intervină, să oprească meciul și să facă semn cu crainicul?”

M.M: „Eu spun punctul de vedere al Ligii. Observatorul de arbitri nu poate opri meciul, arbitrul e suveran, el face ce vrea pe teren cât timp ține meciul.

Pe acele rapoarte de observare poate fi, și cred că ar trebui să fie, o reacție. Acel raport se duce către Comisia de Disciplină și de acolo poate veni sancțiunea. Ăsta e mersul, asta e teoria.

O amendă, în caz de recidivă e mai mult. Acum comisiile judecă… Sigur că o măsură trebuie luată”.

B.C: „Măsurile trebuie să fie unitare. Putem să ne gândim că suntem pe stadion și că pe stadion se mai înjură, se mai spun porcării, OK. Dacă nu vrem să penalizăm, mergem așa înainte.

Dacă ne hotărâm că nu (nu sunt agreate aceste derapaje), domnul Roman trebuie să fie penalizat. Eu zic de arbitru. Oprește meciul, îl chemi pe căpitan, faci semnul ăla așa. De ce nu o face?”

M.M: „E un protocol, (arbitrul) trebuie să anunțe, crainicul trebuie să anunțe (publicul)… A greșit (George Roman)”

Suporterii echipei FC Argeș (FOTO: Sport Pictures)

„ N-o fi auzit nici observatorul. La Mioveni sunt geamurile alea de termopan”

D.U: „Și rolul observatorului e important. Dacă tu o chemi pe FC Argeș la Comisie și îi dai o amendă sau îi dai meciuri cu porțile închise, pe baza raportului ăla. Acum să nu scrie observatorul, nu mi se pare…”

B.C: „N-o fi auzit nici el. Eu știu, dacă nu a auzit Roman, stai acolo în spate la Mioveni, sunt geamurile alea de termopan”

M.M: „Eu cred că există un raport, fără îndoială. N-am dubiul ăsta. Cred că cine a fost acolo e un om corect”.

D.U: „Nu e nicio diferență între ce s-a strigat în seara asta la Mioveni și ce se strigă la un derby Rapid - Dinamo, bine, în cu totul altă direcție, dar abaterea este cam aceeași. Unele echipe suportă consecințe, unele nu. Pentru că oficialii care merg nu scriu sau… Dacă se întâmplă așa”.

M.M: „Ce se strigă, ce s-a scris, apropo de Rapid - Dinamo, că au fost bannere, și pe baza raportului au venit pedepse în cazurile respective. De asta am încredere că s-a auzit”.

Suporterii echipei Sepsi Sfântu Gheorghe (FOTO: Sport Pictures)

Clasamentul în Liga 1

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 7 14 2. Petrolul 7 12 3. FCSB 6 11 4. Rapid 6 11 5. U Craiova 6 10 6. Corvinul 7 10 7. Oțelul 7 10 8. Sepsi 7 10 9. FC Argeș 7 10 10. Farul 6 9 11. CFR Cluj 6 9 12. U Cluj 6 9 13. FC Botoșani 6 6 14. FC Voluntari 7 5 15. UTA Arad 6 3 16. Csikszereda 7 1

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