„Legea nu e pentru Steaua!” GOLAZO.ro dialog cu unul dintre cei doi inițiatori ai propunerii de schimbare a Legii Sportului: deputatul PSD Daniel Lungu

Proiectul de lege inițiat de PSD și adoptat deja de Senat, prin care CSA Steaua și CS Dinamo ar urma să aibă drept de promovare, are doi inițiatori: Elisabeta Lipă și Daniel Lungu.

Acesta din urmă, deputat PSD și președintele Consiliului Județean Buzău, explică pentru GOLAZO.ro care sunt argumentele pe care le-a avut când a inițiat acest proiect.

Fost arbitru de fotbal și director sportiv la Gloria Buzău, actualul PSD-ist crede că Steaua oricum va fi nevoită să se asocieze cu un privat dacă vrea să facă față în Liga 1. Motivul: în rândurile de mai jos.

PSD a inițiat un proiect de modificare a Legii Sportului, unul care deschide ușile spre Liga 1 și pentru cluburile de drept public, cea mai interesată de acest beneficiu fiind CSA Steaua.

Această propunere a avansat foarte repede în Parlament, deja a luat avizul a 3 comisii și a fost și adoptată de Senat. Urmează să treacă și de votul decisiv din Camera Deputaților, care e for decizional.

În spatele ei, ca inițiatori apar două persoane: Elisabeta Lipă și Daniel Romeo Lungu. Ambii sunt deputați PSD.

Cel din urmă e și președintele Consiliului Județean Buzău, unde a ajuns după ce din această funcție a plecat Lucian Romașcanu.

Lungu a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro pe marginea acestui subiect.

„Legea nu e pentru Steaua!”

Domnule Lungu, bună ziua, despre proiectul de modificare a Legii Sportului aș vrea să întreb.

Bună ziua, m-ați prins chiar în plen, dar vă stau la dispoziție, mai ales pe acest subiect. Fiindcă am văzut că în spațiul public s-a dat o altă conotație decât ceea ce a avut la bază această inițiativă.

„Scopul este ca primarii să nu mai fie speriați să finanțeze sportul”

Ce a avut la bază?

Un singur lucru. Modificarea acelui paragraf conform căruia o societate de drept public nu are dreptul să evolueze în ligile profesioniste.

Scopul fiind care?

Scopul fiind să dăm posibilitatea tuturor autorităților locale să finanțeze sportul profesionist fără a sta cu teama că vine Curtea de Conturi și nu știm cum interpretează. Fiindcă de la un județ la altul, Curtea de Conturi are altă interpretare, iar unele autorități locale se fereau să mai bage bani tocmai fiindcă trăiau cu această frică.

Și prin această lege ce se rezolvă?

Totul va fi clar. Ești autoritate, poți finanța sportul fără să te tragă cineva la răspundere. Au fost cazuri, chiar la Buzău, dar și la Tg. Mureș și la Iași, în care anumiți factori locali au avut de suferit fiindcă s-a interpretat că n-aveau dreptul să finanțeze. Acum, dacă această modificare va trece și de Camera Deputaților, va fi clar: toate structurile administrativ teritoriale vor putea susține financiar sportul. Evident, dacă ele își doresc, că nu există nicio obligativitate.

„ N-am absolut nicio treabă cu Steaua”

Imediat s-a făcut legătură cu faptul că e o lege cu dedicație pentru CSA Steaua.

Nicio legătură! N-am chiar nicio treabă cu Steaua, cu Dinamo. Am văzut și eu că așa s-a interpretat în dezbaterea publică, dar nu aceasta e baza reală pentru ceea ce a stat în spatele acestei modificări. Și așa vin vremuri grele, dacă primarii și președinții Consiliilor Județene vor fi și reticenți să finanțeze sportul pentru că legea e interpretabilă, atunci chiar se va termina cu sportul din România ... Fără ajutorul statului, acesta va dispărea! La Buzău ați văzut: echipa de handbal, desființată, probabil că la fotbal Gloria Buzău nu va fi nici în liga secundă. Vom avea doar Metalul Buzău, susținută de Consiliul Județean.

Dumneavoastră sau Elisabeta Lipă, cine a fost prim-inițiator?

Amândoi, dar discuții pe marginea acestui subiect le-am mai avut în cadrul grupului PSD de mai multă vreme. Tocmai pentru că din discuțiile cu colegii deputați aflam că tot mai mulți primari se tem să finanțeze, fiindcă se pot trezi cu probleme.

„Dacă nu se va asocia cu un privat, Steaua nu va putea plăti salarii mai mari de 6.000 de euro”

Legea nu a avut la bază ajutor pentru Steaua, dar Clubul Sportiv al Armatei va fi un beneficiar direct al acestor modificări.

Beneficiar în sens că va putea promova, dar oricum va fi nevoie de asociere cu un privat.

Conform a ceea ce spune noua Lege, nu, nu mai e nevoie.

De promovat și activat în Liga 1 nu e nici o problemă, dar acolo cum faci față? Pentru că la cluburile finanțate de la buget va continua să rămână în vigoare plafonarea salariilor la două indemnizații ale președintelui Consiliului Județean, undeva la 6.000 de euro. Reziști în Liga 1 de fotbal cu contracte de maximum 6.000 de euro? Eu cred că n-ai nici o șansă! Și atunci trebuie o asociere cu un privat, pentru că tot ce este peste acest plafon trebuie susținut de un privat.

Cum a fost și la Gloria Buzău.

Exact. Păi, de unde credeți că se putea plăti salariul lui Prepeliță ca antrenor? Cred că avea 12.000 - 14.000 de euro pe lună. Primea 6.000 de la autoritatea locală și restul din asocierea cu un privat.

„Din cauza arestării lui Costică Vâlcea eu am ratat ascensiunea în arbitraj”

Cât de repede credeți că se va vota legea în Camera Deputaților?

Cred că ar fi posibil chiar azi, dacă mai e timp în plenul Camerei. Dacă nu, atunci mâine sau săptămână viitoare. Să vedem ce amendamente o să mai fie, chiar și la Senat au fost unele, acum mai sunt din partea AUR, parcă și din partea USR.

Am văzut în CV-ul dumneavoastră că ați fost arbitru, dar sincer nu-mi aduc aminte să vă fi văzut la vreun meci. La ce nivel ați fost?

Până la Liga a II-a, când am avut un ghinion fantastic. Urma să dau examen de promovare la un curs al arbitrilor. M-am prezentat la curs și în acea zi l-au arestat pe Gheorghe Constantin „Vâlcea. Din această cauză, cursul s-a anulat, n-am mai dat examenul, apoi mi-au zis că cei care n-au promovat timp de 7 ani nu mai au nici o perspectivă. Păi, stați, măi, fraților că nu e vina mea că s-a anulat acel curs. Am renunțat la arbitraj, am fost 2 ani observator, apoi am fost și director sportiv la Gloria Buzău.

De la Transbus, la șefia PSD Buzău

În vârstă de 46 de ani, Daniel Romeo Lungu e în acest moment președintele PSD Buzău, dar și președintele Consiliului Județean Buzău.

În trecut a ocupat mai multe funcții în companii ale administrației locale: Transbus SA și Compania de Apă Buzău. A fost apoi și director în Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, după care vicepreședinte al Consiliului Județean.

Primul mandat de parlamentar l-a câștigat în 2020, pe listele PSD.

