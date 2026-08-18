„Nu vreau să vorbesc la TV!” Tavi Popescu, obligat să vină la interviu după victoria obținută de FCSB în ultimul minut

Octavian Popescu (23 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB, a făcut scandal la vestiare după victoria cu FC Botoșani, scor 3-2, în etapa #5 din Liga 1.

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Fotbalistul a vrut inițial să plece direct spre autocar și a refuzat să participe la flash-interviu, nemulțumit de faptul că a primit puține minute în ultimele meciuri.

Tavi Popescu, obligat să vină la interviu după victoria dramatică a FCSB-ului

Intrat pe teren în minutul 83, Tavi a reușit o acțiune individuală spectaculoasă, în care a driblat trei adversari, și i-a pasat lui Bîrligea la golul de 3-2, marcat în ultimul minut al prelungirilor.

În ciuda contribuției decisive, Popescu a părăsit terenul vizibil nervos. Jucătorul intenționa să meargă direct la autocar și s-a opus participării la interviul de după partidă.

„Nu vreau să vorbesc la TV! De ce să vorbesc dacă nu vreau?!” , ar fi strigat Popescu, potrivit gsp.ro.

Ofițerul de presă al celor de la FCSB a insistat însă ca jucătorul să participe la flash-interviu, iar în cele din urmă Popescu s-a prezentat în fața microfonului.

Clubul poate fi amendat dacă jucătorii solicitați de deținătorii de drepturi refuză să participe la activitățile de presă.

Nemulțumirea lui Popescu vine după o perioadă în care și-a pierdut locul în echipa de start.

În actualul sezon, fotbalistul a fost titular în patru dintre primele șapte meciuri oficiale ale lui FCSB, însă a început pe bancă atât în remiza cu Sepsi, scor 0-0, cât și în victoria cu FC Botoșani.

A avut un reproș. Chiar vreau să vorbesc cu el. Nu am apucat să discut cu el. E un copil bun, o să discut cu el. El trebuie să facă mult mai multe. Tavi e un jucător cu calități foarte bune. Tavi chiar e un jucător bun. Marius Baciu, antrenor FCSB, după meci

După terminarea meciului, în timp ce jucătorii FCSB-ului sărbătoreau victoria dramatică, Tavi Popescu nu a mai rămas pe teren pentru a savura succesul alături de colegi și a plecat glonț către tunelul care duce la vestiare.

Ajuns în cele din urmă la interviu, Octavian Popescu, a explicat reacția sa:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute.

Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1. (n.r. - despre criticile patronului) Asta este, ce să fac?! (râde)”.

VIDEO Golul decisiv marcat de Bîrligea cu Botoșani

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