Galatasaray s-a impus cu 2-1 în fața lui Samsunspor, dar meciul din etapa #12 a campionatului Turciei s-a încheiat cu o eliminare bizară.

Antrenorul Okan Buruk (53 de ani) nu l-a salutat pe arbitrul Ali Şansalan (38 de ani) și a văzut cartonașul roșu.

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Decizia îl scoate pe tehnician din calcule pentru derby-ul cu Beşiktaş, iar conducerea clubului a anunțat deja că va ataca hotărârea la federație.

Okan Buruk, eliminare fără precedent: nu l-a salutat pe arbitru!

Buruk încasase deja un galben pe final de meci, după ce a protestat la un aut al oaspeților bătut cu zece metri mai în față.

Imediat după fluierul de final, antrenorul a intrat pe teren, a dat mâna cu arbitrul de rezervă și cu un asistent, însă a trecut glonț pe lângă Ali Şansalan, fără să-l salute. Centralul s-a întors pe loc spre el, i-a arătat al doilea galben și, implicit, pe cel roșu.

Deși în presa turcă s-a speculat că Buruk i-ar fi reproșat ceva pe un ton dur brigăzii, antrenorul a negat categoric.

La ieșirea de la vestiare, Buruk a tratat momentul cu ironie. A strâns pe rând mâna jurnaliștilor prezenți și le-a spus direct: „Bănuiesc că să dăm mâna este voie!”.

Maruf Güneş, vicepreședintele Galatei, a dezvăluit dialogul de pe gazon. Întrebat de Buruk „Ce ți-am făcut, domnule?”, centralul a răspuns scurt: „Îți vei scrie apărarea”.

Reacția tranșantă a lui Okan Buruk: „Am rămas mască”

Într-o declarație amplă acordată canalului de YouTube al clubului, Okan Buruk a relatat discuția purtată cu arbitrul și a cerut anularea imediată a suspendării, spunând că decizia reprezintă un șoc total și că are conștiința complet curată.

„A fost o surpriză uriașă pentru mine acest al doilea galben și roșul. Stau însă foarte liniștit, fiindcă pe camere se vede absolut totul.

Am dat mâna cu al patrulea oficial, am mers spre secundul meu, i-am strâns mâna asistentului, i-am spus «Mulțumesc, domnule» și am mers mai departe.

Când m-am întors, l-am văzut scoțând roșul. Am rămas mască, nu înțelegeam de ce. Am cerut voie să vorbesc cu el și l-am întrebat direct: «De ce mi-ați dat cartonaș?». Mi-a răspuns: «Nu ai dat mâna cu mine, asta e o lipsă de respect la adresa mea»”, a spus Buruk, potrivit galatasaray.org.

Okan Buruk: „Nu scrie nicăieri în lumea asta că iei galben dacă nu dai mâna cu centralul”

Antrenorul a respins ferm orice acuzație de sfidare, subliniind că muncește în același mediu cu arbitrii și că astfel de excese de autoritate afectează imaginea fotbalului turc pe plan internațional.

„N-am dat dovadă de nicio lipsă de respect față de arbitrii din Turcia. Suntem în aceeași oală, toți trăim din fotbal.

Din partea mea nu există așa ceva, iar pe imagini e limpede: am trecut grăbit pe lângă el și m-am dus în cealaltă parte. Atât.

Eu doar i-am spus «Mulțumesc, domnule, să trăiți» asistentului și am dat mâna. În afară de asta, n-a fost absolut nimic”.

🔴Okan Buruk Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak. #GSvSAM #Galatasaray #Samsunspor #OkanBuruk https://t.co/RjcVEx70lZ — Cevdet Berker İşleyen (@berkerisleyen) November 21, 2026

În încheiere, Buruk a cerut intervenția comisiilor federale: „Aștept să se revină asupra acestei decizii greșite. În fotbal există reguli clare: nu scrie nicăieri în lumea asta că iei galben dacă nu dai mâna cu centralul”.

Cazul a făcut deja turul Europei, iar asemenea decizii fac rău fotbalului turc. Dacă a fost altceva la mijloc, Ali Şansalan poate ieși public să vorbească, la fel și șeful arbitrilor. Nu poți să inventezi reguli în afara regulamentului. Okan Buruk, antrenor Galatasaray

Galatasaray a depus deja o contestație oficială la Federația Turcă de Fotbal (TFF), solicitând ștergerea cartonașului roșu pentru ca Okan Buruk să poată sta pe bancă în derby-ul cu Beşiktaş de pe 30 noiembrie.

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