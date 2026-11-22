CFR CLUJ - OȚELUL 3-2. Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a criticat în termeni duri prestația arbitrului Istvan Kovacs.

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Meciul a fost marcat de mai multe decizii controversate, principala nemulțumire a oaspeților fiind legată de eliminarea lui Miguel Silva.

Bogdan Cosmescu, despre Istavan Kovacs: „Nu mai scăpăm de individul ăsta!”

Comentatorul s-a arătat revoltat de maniera de arbitraj și a contestat inclusiv delegarea lui Kovacs la meciurile echipei clujene

„Eu sunt trist pentru că aveam impresia că are 44 de ani şi am văzut că are 42. Nu mai scăpăm de individul ăsta!

Nu contest greşelile, maniera! Ce să analizez la meciul ăsta? Nimic de analizat. De ce să îl delegi pe Istvan Kovacs la meciurile CFR-ului, când au fost fel şi fel de discuţii?

Al doilea cartonaş galben pentru Miguel Silva este de neînţeles! Eşti exagerat, nu te-ai învăţat minte niciodată?!”, a declarat Bogdan Cosmescu, la Prima Sport.

Tensiunile s-au accentuat pe finalul primei reprize, când „centralul” a acordat un penalty discutabil pentru ardeleni și i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Miguel Silva pentru proteste.

Decizia a fost contestată vehement și de reprezentanții Oțelului, directorul sportiv Cristian Sîrghi susținând că jucătorul i-ar fi reproșat civilizat arbitrului faza respectivă, spunându-i doar: „It's no penalty, don't be a bad guy” (n.r. - «Nu e penalty, nu fi un tip rău»).

De asemenea, antrenorul Rui Duarte și fundașul Paul Iacob au plecat din fața microfoanelor după doar câteva secunde.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 22 de puncte și se află pe locul 8 în clasament, în timp ce Oțelul Galați rămâne pe poziția a 14-a, cu 13 puncte.

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