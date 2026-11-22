Naționala de juniori a României a pierdut primul meci disputat la CM 2026 U17 din Qatar, 0-1 împotriva Mexicului.

Golul primit în minutul 55 a scos în evidență una dintre carențele fotbalului românesc: dificultatea jucătorilor de a câștiga duelurile fizice.

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Faza reușitei mexicanului Adan Sanchez a oferit o imagine sugestivă pentru problema semnalată de-a lungul timpului de mai mulți oameni din fotbalul românesc.

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Un junior român a oferit faza zilei la CM U17 din Qatar

Într-o situație în care aveau superioritate numerică, juniorii pregătiți de Mircea Diaconescu au pierdut duelurile individuale, iar unii dintre ei au renunțat să-și mai urmărească adversarii.

Golul decisiv a venit în minutul 55, după o acțiune construită de Mexic în flancul stâng al apărării României.

Kimbrough și De la Fuente au avansat într-o zonă în care erau patru tricolori, doi fundași și doi mijlocași: Corduneanu (Fiorentina), Bencze (Puskas Akademia), Tripon (Farul Constanța) și Precup (Villarreal).

În ciuda superiorității numerice, românii au pierdut duelurile. Tripon și Bencze nu au reușit să-și oprească adversarii, apoi au renunțat să-i mai urmărească.

Ioan Precup, mijlocașul legitimat la Villarreal, deși se afla în apropiere, nu a intervenit pentru a-l ajuta pe Bencze în duelul cu Da'vian Kimbrough.

Ioan Precup (nr. 6) nu s-a implicat în duelul dintre Bencze - Kimbrough, moment premergător golului marcat de Mexic (captură video: FIFA)

Reacție surprizătoare: Ioan Precup s-a oprit din alergare și s-a luat mâinile de cap la golul Mexicului

Atacantul mexican a continuat pătrunderea spre careu și i-a pasat în lateral lui Adan Sanchez. Nouarul lăsat din marcaj de stoperul Daniele Paul (AS Roma) și-a făcut imediat mingea pentru șut și a tras violent cu stângul în vinclu de la 16 metri.

Un detaliu surprins de camerele televiziunii a atras atenția în timpul fazei. După ce s-a oprit din alergare, Ioan Precup a realizat imediat pericolul în care se afla apărarea României, surprinsă pe picior greșit.

În momentul în care Sanchez a preluat mingea și s-a pregătit să șuteze, mijlocașul român și-a dus ambele mâini la cap. Precup a rămas în această poziție până când mingea s-a oprit în vinclul porții lui Coșa.

Victor Pițurcă: „În general, noi pierdem aceste dueluri”

Problemele evidențiate de golul Mexicului nu sunt noi. Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, Victor Pițurcă a vorbit despre importanța pregătirii fizice și a capacității de efort la nivel internațional, explicând de ce fotbaliștii români au probleme în duelurile unu contra unu.

„Pentru că nu ne ridicăm la nivelul adversarilor atunci când jucăm împotriva unor echipe puternice. Chiar dacă fotbalul este un joc colectiv, duelurile individuale fac diferența. Cine câștigă duelurile unu contra unu?

În general, noi pierdem aceste dueluri. Aici este problema jucătorului român. Am avut mereu fotbaliști care nu au stat bine din punct de vedere fizic”, a declarat fostul selecționer pentru GOLAZO.ro.

Mexic, dublă campioană mondială la U17

Adversara României are un palmares important la această categorie de vârstă. Mexic a câștigat de două ori Campionatul Mondial U17, în 2005 și în 2011, când a fost și țara organizatoare.

În schimb, România s-a calificat în premieră la acest Mondial, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu au lăsat acasă Portugalia, campioana mondială U17 la ediția din 2025.

Mexic - România 1-0

A marcat: Adan Sanchez 55'

Mexic: 1. Corona – 2. Hernandez (10. Lugo, 71), 3. Martinez, 4. Godinez, 17. Gutierrez (15. Rivera, 64), 20. Velazquez – 6. De la Fuente, 18. Reyes-cpt – 9. Sanchez (7. Martinez Jr, 56), 13. Arana (19. Orduno, 64), 14. Kimbrough (11. Cisneros, 71). Selecționer: Jurgen Castaneda.

1. Corona – 2. Hernandez (10. Lugo, 71), 3. Martinez, 4. Godinez, 17. Gutierrez (15. Rivera, 64), 20. Velazquez – 6. De la Fuente, 18. Reyes-cpt – 9. Sanchez (7. Martinez Jr, 56), 13. Arana (19. Orduno, 64), 14. Kimbrough (11. Cisneros, 71). Jurgen Castaneda. România: 1. Coșa – 5. Corlat-cpt, 4. Paul, 13. Corduneanu – 2. Matei (14. Mănăilă, 19), 10. Goncear (7. Aevoaei, 67), 6. Precup, 18. Tripon (20. Niculcea, 61), 3. Bencze – 9. Silitră, 11. Bodnar 17. Bota, 61)

În celălat meci al grupei K, Venezuela s-a impus cu 2-1 în fața Camerunului.

Clasamentul grupei K

Venezuela 3p Mexic 3p Camerun 0p România 0p

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt formații de pe locul al treilea vor accede în șaisprezecimile de finală, fază din care competiția se va disputa în sistem eliminatoriu.

Programul României la Campionatul Mondial U17

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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