Lewis Hamilton (41 de ani) și Charles Leclerc (29 de ani), piloții Ferrari, au fost implicați într-un nou conflict în timpul Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas.

Cei doi s-au contrat prin radio, apoi s-au ciocnit pe circuit, incident în urma căruia monegascul a primit o penalizare de zece secunde.

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Tensiunile dintre cei doi au reapărut la numai câteva săptămâni după conflictul de la Marele Premiu al Mexicului, când duelul lor a afectat rezultatul echipei italiene.

Hamilton și Leclerc, schimb tensionat de replici prin radio: „ N-o să se termine bine!”

Frederic Vasseur, șeful Ferrari, discutase cu Hamilton și Leclerc înaintea cursei din Brazilia și le ceruse să pună interesele echipei pe primul loc. În Brazilia nu au existat incidente, însă la Las Vegas situația s-a repetat.

Conflictul a început în prima parte a cursei, când cei doi piloți Ferrari încercau să avanseze în clasament și să-l depășească pe Lando Norris, de la McLaren.

În turul 9, Leclerc l-a depășit pe Hamilton, dar britanicul și-a recuperat rapid poziția. Nemulțumit că duelul cu propriul coechipier îl împiedica să-i ajungă pe adversarii din față, septuplul campion mondial s-a plâns prin radio.

Pierdem timpul, băieți. Am pierdut deja foarte mult timp luptându-mă cu Charles! Puteți să-i spuneți să se dea odată la o parte? Încerc să-i ajung pe cei din față Lewis Hamilton, pilot Ferrari

Leclerc nu a fost mulțumit de comportamentul colegului său, reclamând că acesta nu i-a lăsat suficient spațiu pe circuit.

„Trebuie să aibă grijă când mă înghesuie așa, pentru că n-o să se termine bine”, a avertizat monegascul.

În turul 12, cei doi au fost din nou implicați într-un duel, de această dată și cu Lando Norris. Hamilton a încercat să-l depășească pe pilotul McLaren, dar a ratat virajul și a câștigat un avantaj prin ieșirea de pe circuit.

Britanicul nu a cedat poziția obținută, iar comisarii i-au aplicat o penalizare de zece secunde, conform munodeportivo.com.

Cei doi piloți Ferrari s-au ciocnit. Leclerc, penalizat cu zece secunde

Duelul dintre Hamilton și Leclerc a continuat și în a doua parte a cursei. După ce și-a executat penalizarea, britanicul l-a ajuns din urmă pe colegul său și l-a depășit.

În turul 37, cei doi au ajuns din nou să lupte pentru poziție. Leclerc a încercat să-l depășească pe Hamilton pe interiorul virajului 7, însă cele două monoposturi s-au lovit.

În urma contactului, britanicul s-a răsucit pe circuit și a pierdut patru poziții.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Comisarii au analizat incidentul și au stabilit că Leclerc a fost responsabil pentru accident. Monegascul a primit o penalizare de zece secunde.

Hamilton a reușit să recupereze o parte dintre pozițiile pierdute și a încheiat cursa pe locul 7, în timp ce Leclerc a coborât pe poziția a zecea după aplicarea sancțiunii.

Șeful Ferrari, furios după incident: „Este inacceptabil!”

La finalul cursei, Frederic Vasseur a criticat dur comportamentul lui Leclerc, mai ales că discutase deja cu ambii piloți despre evitarea unor astfel de incidente.

„I-am transmis foarte clar lui Charles să se gândească la echipă atunci când se afla în spatele lui Lewis. Și nu a ascultat. Cred că Charles a uitat complet de cei 2.000 de oameni care lucrează zi și noapte în spatele lui.

M-a afectat foarte tare. Am fost foarte supărat și după ce s-a întâmplat în Mexic, dar cred că acum este și mai rău, pentru că îi avertizaserăm.

Nu ai dreptul să distrugi munca unor oameni care muncesc pentru tine. Mi se pare inacceptabil”, a declarat Vasseur, potrivit lequipe.fr.

I-am spus lui Charles ce cred. Nu a vorbit prea mult, dar i-am transmis clar părerea mea Frederic Vasseur, șeful Ferrari

Francezul a precizat că nu intenționează să le interzică piloților să se depășească, însă le-a cerut să fie mai atenți atunci când se luptă între ei.

Charles Leclerc și-a recunoscut greșeala: „Sper sincer că este ultima dată”

După cursă, Leclerc și-a asumat responsabilitatea pentru accident și a recunoscut că penalizarea primită a fost justificată.

„Dacă primesc o penalizare de zece secunde, înseamnă că o merit. Am făcut ceva greșit.

Am subestimat faptul că, din monopostul său, Lewis nu mă văzuse neapărat. Când am ajuns în viraj, nu mai aveam spațiul pe care credeam că îl voi avea.

Din cauza vibratorului de pe interior, am pierdut traiectoria pe care intenționam să o urmez. Dar nu spun asta ca să găsesc o scuză”, a explicat monegascul, conform formula1. com.

Îmi pare foarte rău pentru echipă, pentru Fred, care a avut o discuție cu noi și care acum trebuie să dea explicații, deși greșeala îmi aparține. Sper sincer că este ultima dată Charles Leclerc, pilot Ferrari

Hamilton: „Nu credeam că mă lupt cu propriul coechipier”

Spre deosebire de reacțiile de după incidentul din Mexic, Hamilton a avut un discurs mai temperat la finalul cursei din Las Vegas.

Britanicul a evitat inițial să comenteze accidentul, precizând că este o problemă pe care Ferrari trebuie să o rezolve intern.

Nu credeam că mă lupt cu propriul coechipier, ci cu piloții McLaren. Dar totul s-a dus din nou pe apa sâmbetei după ce am fost lovit din spate. Am pierdut foarte multe puncte Lewis Hamilton, pilot Ferrari

Întrebat dacă Ferrari ar trebui să introducă reguli mai stricte pentru duelurile dintre cei doi piloți, Hamilton a lăsat decizia în seama conducerii.

„Asta trebuie să decidă Ferrari. Eu am făcut tot ce am putut și am spus tot ce aveam de spus, chiar mai mult. A fost dificil.

Tot ce pot face este să vin la fiecare cursă și să dau totul. Sper că vor reuși, în cele din urmă, să rezolve lucrurile”, a declarat britanicul.

Marele Premiu a fost câștigat de Max Verstappen (Red Bull), urmat de Lando Norris și Oscar Piastri, ambii de la McLaren.

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