Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, spune că jocul slab al „câinilor” și acțiunile reprobabile ale fanilor sunt și din cauza condițiilor de Liga 3 de la stadionul din Slobozia

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Dinamo a pierdut cu Petrolul, 0-1, în urma unei evoluții foarte slabe, iar suporterii și-au dat în petic. Au dărâmat monitorul VAR și au băgat ștecherul în bere, pentru a nu putea fi folosit în a dicta 11m pentru ploieșteni.

Nicolescu: „Ai noștri erau un pic relaxați, n-aveau nicio problemă”

„În prima repriză ne-au surprins, au fost mult mai fresh, mai agresivi. Și când intri în meci prost, după aia galopezi degeaba câteodată. Asta e realitatea!

Nu am făcut un meci bun. Petrolul a meritat ce a obținut. A avut un plan bine făcut.

I-am văzut mult mai motivați. În anumite momente am văzut cum cei de la Petrolul erau disperați. Am văzut un jucător care venea să mai ceară niște alifie, ca să mai poată să respire, Pentru că era înnebunit să rămână în joc și să țină… Adică erau foarte montați.

Nu mai putea să respire și era o pauză. A venit repede la margine și a cerut un fel de alifie din aia cu care îi dau pe pe piept, ca să îi mai dea o capacitate de efort suplimentară.

Ai noștri erau un pic relaxați, n-aveau nicio problemă. Au venit, au băut niște apă, se uitau așa, hai că începe meciul.

Cu siguranță, chiar dacă toți jucătorii au fost mobilizați și în capul lor a fost să câștige acest meci, în momentul în care au ajuns aici, când au văzut vestiarul, cu tot respectul și încă o dată mulțumesc foarte mult Sloboziei că a reacționat pozitiv, au fost singurii care ne-au ajutat. Încă o dată mulțumim, mulțumim. Dar e o diferență foarte mare.

Și e foarte, foarte greu pentru ei. Adică nu sunt niște jucători care au venit de la un anumit nivel, ani de zile, toți, și sunt acum top profesioniști și să nu aibă niciun recul.

E foarte clar pentru noi că au avut un recul. Când au intrat acolo 10 și s-a umplut vestiarul și alți 7-8 au trebuit să stea pe margine până s-au schimbat unii... Din momentul ăla, mental, nu s-au mai simțit jucători de la Dinamo. S-au simțit ca și cum ar juca în Liga 3.

(n.r. despre comportamentul fanilor) Nu neapărat comportament, dar condiții de Liga 3. Și atunci oamenii s-au manifestat conform locului în care i-am pus să se manifeste. Pentru că dacă noi îi ducem pe toți și îi punem într-un anumit context pentru fotbal, de Superliga României, care își dorește să ajungă cu o echipă, două în grupele europene, noi asta trebuie să le construim.

Când le construim situații de genul ăsta, toată lumea revine la bază. Cu sincope de genul ăsta nu avansăm!

Păi, asta e o palmă pentru un an de zile. Tot campionatul ăsta este compromis parțial sau cât de mult pentru un eveniment de genul ăsta. Toți suntem vinovați. Fanii acolo, noi aici, autoritățile…

(n.r. de ce au reacționat așa fanii) De emoții, vă dați seama. Pozitive și negative. Emoțiile sunt foarte puternice la fotbal. Am avut oficialii Petrolului lângă mine. Erau plini de emoții. Toată lumea era plină de emoții. Ce vorbim?

Nu cred că fanul a fost identificat, nu la asta m-am gândit. Nici nu cred că e un subiect ăsta, până la urmă a tras un cablu din priză și l-a băgat într-un pahar cu bere.

E un subiect, dar subiectul nu poate fi scos din contextul mare. Și așa cum suntem noi de vină, autoritățile, toată lumea de vină, așa are și fanul partea lui de vină pe contextul ăsta. Dar nu e doar el.

Noi am avut patru zile să organizăm meciul ăsta. Am adus 60 de oameni de la București.

Am făcut tot ce am putut noi, ce era omenește posibil. Toate deciziile le-am luat împreună cu autoritățile, cu cei de la Ligă.

Noi, la Dinamo, ne dorim Dinamo campioană. Și pentru asta am făcut un parcurs. Și avem lotul pe care îl avem, la limita bugetului, care e un buget bun pentru România, cu jucătorii ăștia.

Și ca să-i aducem mai sus, și mai sus, și mai sus, ne luptăm în fiecare zi să creăm condiții din ce în ce mai profesioniste în toate palierele activităților. Și ăsta e lucrul cu care ne luptăm.

Mie, personal, ca și conducător al clubului Dinamo, mi-este rușine de ce a trăit Dinamo și-mi cer scuze față de toți suporterii lui Dinamo și de toată lumea din fotbalul românesc pentru ce s-a întâmplat aseară. Deși Dinamo nu are nicio vină.

Sută la sută n-au jucat slab din cauza vestiarului, dar este și asta o consecință a atitudinii lor față de ceea ce trebuiau să facă într-o zonă de profesionalism sută la sută”, a spus Nicolescu la fanatik.ro.

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