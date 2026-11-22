Daniel Niculae și cinci foști jucători ai AFC Hermannstadt contestă tabelul creditorilor în falimentul clubului, acuzând manevre ilegale ale finanțatorilor Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă.

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Procedura de faliment a Asociației Fotbal Club Hermannstadt scoate la iveală tensiuni majore între foștii angajați ai clubului și finanțatorii săi.

Daniel Niculae și 5 jucători au contestat tabelul creditorilor AFC Hermannstadt

Cinci foști fotbaliști ai echipei, Cristian Neguț, Silviu Balaure, Aurelian Chițu, Florin Bejan și Ionuț Stoica, și fostul președinte executiv Daniel Niculae au depus o contestație la Tribunalul Sibiu.

Aceștia reclamă modul în care lichidatorul judiciar a stabilit ordinea de prioritate a creditorilor la recuperarea datoriilor. Contestația a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Disputa dintre contractele de activitate sportivă și contractele individuale de muncă

Contestatorii nu pun la îndoială sumele pe care le au de încasat, ci faptul că au fost trecuți într-o categorie inferioară de plată, în loc să fie recunoscuți ca titulari ai unor creanțe salariale, care au prioritate ridicată la distribuirea banilor.

Motivul invocat de lichidatorul judiciar este că aceștia au activat în baza unor Contracte de Activitate Sportivă (CAS), nu a unor contracte individuale de muncă (CIM).

În contestația formulată prin avocat, foștii jucători demontează această abordare, arătând că au avut un program strict, echipament impus, sancțiuni disciplinare și exclusivitate, exact ca orice angajat, iar încadrarea CAS ca „activitate independentă” este doar o facilitate fiscală.

Lichidatorul judiciar susține însă că mutarea creditorilor cu contracte de activitate sportivă într-o categorie inferioară nu le afectează practic rândul la bani, deoarece clubul nu are înregistrate alte creanțe salariale.

„Discriminare” între fotbaliștii români și cei extracomunitari

Mai mult, contestatorii acuză o discriminare flagrantă față de colegii lor din afara Uniunii Europene, care au nevoie de permis de muncă și sunt angajați cu carte de muncă.

În contestație, Neguț, Balaure, Chițu, Bejan și Ionuț Stoica atrag atenția că diferența de încadrare contractuală le afectează drepturile la recuperarea banilor:

„Mai mult, s-ar crea situații discriminatorii între persoanele ce prestează aceeași activitate, fiind în mod vădit prejudiciate drepturile sportivilor profesioniști care prestează activitatea în baza contractelor de activitate sportivă (sportivii români și comunitari) față de sportivii profesioniști care prestează activitate în baza contractelor de muncă (sportivii extracomunitari ce au nevoie de permis de muncă).

Practic, cetățenii extracomunitari ar avea prioritate și protecție la încasarea creanțelor lor, în defavoarea cetățenilor români și comunitari, deși ambele categorii de persoane au prestat aceeași activitate, în aceleași condiții, pentru aceeași structură sportivă”.

Apărarea lui Daniel Niculae: „Subordonare totală față de șefii clubului”

O secțiune separată vizează situația fostului președinte executiv, Daniel Niculae, angajat și el prin Contract de Activitate Sportivă.

Avocații arată că acesta a avut un program fix, exclusivitate și obligații specifice unui angajat în funcție de conducere, fiind controlat și putând fi sancționat de structura sportivă.

„Președintele are aceleași drepturi și obligații, indiferent că este angajat cu CIM sau CAS (...) are obligația de a duce la îndeplinire toate hotărârile organelor de conducere, ceea ce arată fără echivoc subordonarea față de structura sportivă”.

Acuzații grave la adresa acționarilor: „Management defectuos”

A doua parte a contestației îi vizează direct pe foștii finanțatori ai clubului, Claudiu Bucur Rotar și Ștefan Băcilă, rudele acestora și mai multe societăți prin intermediul cărora au fost acordate împrumuturi către Hermannstadt: Asterra Com, Naturdiro, Naturstore, Nord Construct și Terra Building.

Daniel Niculae și cei cinci foști fotbaliști susțin că lichidatorul judiciar a încadrat greșit aceste împrumuturi, înscriindu-le într-o categorie de creanțe cu prioritate la distribuirea banilor, în loc să le treacă la creanțe subordonate, care sunt plătite ultimele în procedura falimentului.

Contestatorii cer reclasificarea datoriilor, argumentând că împrumuturile au fost acordate de persoane „strâns legate de debitor”.

În plus, contestatarii le impută foștilor asociați responsabilitatea pentru colapsul financiar al clubului.

Aceștia susțin că nu au asigurat veniturile necesare funcționării, au avut un management defectuos și au aprobat remunerații, prime de instalare și bonusuri de performanță peste posibilitățile financiare ale clubului.

7,34 milioane de euro reprezintă totalul creanțelor foștilor acționari ai AFC Hermannstadt, împreună cu firmele asociate lor: Ștefan Băcilă (5,28 milioane de euro) și Claudiu Rotar (2,06 milioane de euro)

„Control ilegal al comitetului creditorilor”

Fotbaliștii și Daniel Niculae susțin că cei doi asociați au preluat ilegal controlul asupra procedurii de faliment, votându-se singuri în Comitetul Creditorilor prin intermediul firmelor și rudelor lor.

„Având putere de vot în comitetul creditorilor, practic aceste persoane au avut și dreptul de a decide pe tot parcursul procedurii, controlând toate actele în timpul procedurii în mod nelegal”.

Miza uriașă: Banii din transferul lui Ianis Stoica

Cel mai exploziv episod descris în documentul depus la instanță vizează o convocare a Adunării Creditorilor din 20 octombrie 2026.

Pe ordinea de zi a figurat un singur punct: cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul atacantului Ianis Stoica, vândut la Estrela Amadora pentru 1,15 milioane de euro, direct către finanțatorul Ștefan Băcilă, în contul împrumuturilor pe care acesta le-a acordat clubului.

Planul a eșuat însă la ședința din 29 octombrie, care a fost boicotată de creditori și blocată prin votul negativ al Fiscului, neîntrunindu-se cvorumul necesar.

„Atitudine culpabilă a administratorului judiciar”

Cu toate acestea, foștii fotbaliști și Daniel Niculae acuză o tentativă de fraudare a intereselor creditorilor de bună-credință, arătând că manevra s-a încercat în plină procedură de faliment, înainte ca tabelul suplimentar al creanțelor să fie definitivat și fără ca ei, în calitate de creditori curenți, să fie convocați sau informați.

„Aceste activități arată în mod clar atitudinea culpabilă a administratorului judiciar, dar și controlul pe care îl exercită asupra sa persoana strâns legată de debitor și pe care l-a exercitat pe toată durata procedurii de reorganizare în detrimentul creditorilor de bună credință”, se arată în concluziile contestației.

Contestația, analizată pe 9 decembrie

Primul termen de judecată în care Daniel Niculae, foștii jucători și finanțatorii clubului se vor înfrunta față în față în instanță a fost stabilit pentru data de 9 decembrie 2026, ora 10:00.

Hermannstadt a ajuns în faliment în septembrie 2026, după ce retrogradarea în Liga 2 a lăsat clubul fără încasările consistente din drepturile TV și fără finanțările nerambursabile de la Primăria Sibiu.

13,1 milioane de euro reprezintă totalul datoriilor recunoscute la masa credală în falimentul AFC Hermannstadt, din care statul are de recuperat 1,52 milioane de euro

Aproape un milion de euro pentru jucători, antrenori și oficiali cu contracte de activitate sportivă

În cazul creanțelor provenite din Contractele de Activitate Sportivă (CAS), 31 de persoane au revendicat 5.195.946 de lei (990.000 de euro), iar lichidatorul a acceptat la masa credală 5.100.384 de lei (971.500 de euro).

Printre beneficiarii celor mai mari creanțe admise se numără fotbaliștii Diogo Batista, Dragoș Albu, Eduard Florescu, Kalifa Kujabi, Cristian Neguț și Dennis Politic.

Pe listă apar și fostul președinte Daniel Niculae, precum și antrenorii Marius Măldărășanu și Dorinel Munteanu.

Creditor Sumă admisă (lei) Diogo Batista 689.714,32 Dragoș Albu 365.839,78 Eduard Florescu 300.427,77 Daniel Niculae 292.658,94 Kalifa Kujabi 268.421,66 Cristian Neguț 262.184,58 Dennis Politic 238.190,38 Marko Gjorgjievscki 225.452,65 Radu Neguț 210.309,30 Silviu Bălure 210.168 Sergiu Buș 206.952 Dorinel Munteanu 186.944 Marius Măldărășanu 174.702,15 Tiberiu Căpușă 165.451,69 Ioan Bârștan 159.678,05 Ionuț Stoica 147.643,02 Aurelian Chitu 144.490,50 Vlad-Ionuț Muțiu 133.456,68 Alin Ionuț Pop 131.223,64 George Halmaghi 112.000 Dorin Zotinică 105.092,60 Ianis Alessio Gândilă 80.970,40 Laurențiu Iorga 64.363,95 Dorin Toma 64.363,95 Florin Bejan 56.482,65 Sergiu Gabriel Haidău 30.200 Iulian Merintean 24.200 Cristian Cotoară 18.200 Alexandru-Bogdan Piko 15.200 Paul Hodea 12.200 Andrei Popa 3.200 Total 5.100.383,86

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