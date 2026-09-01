Naomi Osaka (28 de ani, #13 WTA) a atras atenția la US Open prin ținuta aleasă pentru intrarea pe arena Arthur Ashe.

Jucătoarea din Japonia i-a adus un omagiu fostului star NBA Allen Iverson (51 de ani), unul dintre sportivii pe care îi admiră pentru influența avută asupra modei.

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Osaka a învins-o pe rusoaica Anastasia Zakharova (24 de ani, #101 WTA) în două seturi foarte disputate și s-a calificat în turul doi.

Naomi Osaka a purtat o ținută spectaculoasă în semn de omagiu pentru un fost star NBA

Înaintea meciului din primul tur cu Anastasia Zakharova, Osaka a intrat pe teren într-un hanorac gri și o fustă albă.

Sportiva și-a purtat părul împletit, în stilul lui Allen Iverson, și a avut manșete de compresie pe ambele brațe, una neagră și una roșie.

Ținuta a fost realizată de Who Decides War și coordonată de Law Roach, iar ideea a combinat influențe din baschet, modă și elemente asociate orașului New York, conform eu.usatoday.com.

Osaka a vorbit înaintea turneului despre admirația sa pentru Iverson.

„Pentru mine, el este un deschizător de drumuri. Este un om pe care îl admir foarte mult, pentru că a făcut multe în modă, fie că a fost intenționat sau nu.

A schimbat felul în care se îmbracă jucătorii din NBA și cred că a schimbat și discuția despre haine în sport și despre felul în care te poți exprima prin stil”, a spus Osaka.

Osaka a dezvăluit că nu s-a întâlnit până acum cu fostul star al celor de la Philadelphia 76ers. Mesajul ei a ajuns însă la Iverson, care a reacționat pe Instagram.

„Wow, ce onoare! Sunt un mare fan, abia aștept să ne întâlnim”, a transmis fostul baschetbalist.

Iverson, MVP al sezonului NBA 2000-2001 și membru al Basketball Hall of Fame, a devenit cunoscut și pentru stilul său vestimentar și pentru influența pe care a avut-o asupra culturii NBA în afara terenului.

Quando falarem de quem mudou a NBA, lembre-se dele: Allen Iverson! 🤝 Ícone de tantas gerações, de todos os backgrounds! 👏 #BastidoresNBA pic.twitter.com/HQ20nC4rn2 — NBA Brasil (@NBABrasil) August 31, 2026

După apariția spectaculoasă, Osaka a avut parte de un meci dificil cu Anastasia Zakharova.

Osaka a câștigat ambele seturi la tie-break, scor 7-6 (6), 7-6 (3), după puțin peste două ore de joc.

În primul set a condus cu 5-2, iar în al doilea cu 5-3, însă Zakharova a revenit de fiecare dată și a împins seturile în tie-break.

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