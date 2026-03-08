Ce coșmar pentru Oțelul! FOTO. Meciul cu Hermannstadt i-a doborât pe gălățeni: trei goluri anulate și trei eliminări

Oțelul - Hermannstadt 0-2. Partida de la Galați a avut multe momente intense: 3 eliminări, trei goluri anulate și două reușite validate.

Oțelul și Hermannstadt s-au întâlnit, duminică, într-un meci din cadrul etapei 30 din Liga 1. Oaspeții s-au impus, scor 2-0, grație golurilor marcate de Chițu (63) și Neguț (85).

FOTO. Trei eliminări și trei goluri anulate în Oțelul - Hermannstadt

În minutul 42, Ștefan Bană, jucătorul Oțelului, a fost avertizat cu cartonașul galben pentru un fault dur. Doar opt minute mai târziu, în minutul 45+5, Bană a primit încă un „galben” după ce a tras de tricou un adversar care scăpase pe contraatac, fiind eliminat de „centralul” Andrei Moroiță.

Înainte de eliminarea lui Bană, Luan a înscris pentru Oțelul în minutul 45, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

În minutul 51, Zivulic a reușit să înscrie cu poarta goală, în urma unei recentrări, dar reușita croatului de la Oțelul a fost anulată tot pe motiv de ofsaid.

În minutul 78 a venit a doua eliminarea de la Oțelul. Andrei Moroiță l-a trimis la vestiare pe Zivulic după o intrare dură asupra lui Florescu.

Inițial, arbitrul îi arătase cartonașul galben croatului, dar după verificarea VAR a decis să-l elimine direct.

În minutul 67, Oțelul a reușit să înscrie pentru a treia oară, tot prin Luan Campos, însă reușita jucătorului gălățean a fost anulată din nou, după intervenția VAR, tot din cauza unei poziții de ofsaid.

Lovitura de grație pentru gălățeni a venit cu 5 minute înainte de final. Neguț a înscris pentru Hermannstadt în minutul 85, iar în momentul bucuriei oaspeților, Paul Iacob, fundașul Oțelului, l-a lovit pe Chorbadzhiyski.

Arbitrul nu a stat pe gânduri și l-a trimis la vestiare și pe Iacob, a treia eliminare din tabăra Oțelului.

