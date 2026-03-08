De ce a picat „afacerea Iniesta” Erau pregătiți să-l prezinte oficial, dar nu a mai semnat! Ce nu i-a convenit legendei Barcelonei
Andres Iniesta FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

De ce a picat „afacerea Iniesta” Erau pregătiți să-l prezinte oficial, dar nu a mai semnat! Ce nu i-a convenit legendei Barcelonei

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 08.03.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 16:51
  • Andres Iniesta (41 de ani) ajunsese la un acord cu Federația Marocană de Fotbal pentru a deveni noul director sportiv al naționalei africane, însă totul a picat în ultimele zile.

În ziua în care a fost anunțată plecarea selecționerului Walid Regragui, Federația Marocană era pregătită să anunțe și că a început o colaborare cu Iniesta.

De ce nu a devenit Iniesta director sportiv al naționalei Marocului

Aducerea lui Iniesta la naționala Marocului făcea parte din strategia „management al performanței”, proiect care are ca scop promovarea și dezvoltarea fotbalului marocan până în anul 2030, atunci când Marocul va găzdui meciuri la Cupa Mondială, potrivit mundodeportivo.com.

Marocanii au transmis un comunicat de presă mai multor instituții media prin care au anunțat că vor organiza o conferință de „adio” pentru Regragui, dar și numirea lui Iniesta, deși spaniolul nu semnase niciun contract.

Deși au existat discuții avansate între cele două părți încă din timpul Cupei Africii, negocierile au intrat în impas, Iniesta fiind nemulțumit de condițiile financiare propuse de Federația din Maroc, scrie Marca.

Posibila numire a lui Iniesta a provocat mai multe reacții, atât pozitive, cât și negative. Un internaut a făcut chiar și o postare referitoare la alegerile făcute de Iniesta în ultimii ani, aceasta viralizându-se rapid.

„Iniesta, eroul nostru național, are una dintre cele mai proaste retrageri din fotbal pe care mi le amintesc.

Merge în Emiratele Arabe Unite, face reclamă la criptomonede, case de pariuri și Airbnb, iar acum devine director sportiv al Marocului.

Fie datorează o grămadă de bani, fie pur și simplu nu înțeleg”, a scris acesta.

Andres Iniesta, carieră senzațională

Andres Iniesta este unul dintre cei mai importanți fotbaliști spanioli din ultimii 20 de ani. Produs al academiei „La Masia”, fostul mijlocaș a îmbrăcat tricoul Barcelonei din 2002 până în 2018, atunci când a decis să plece în Japonia, pentru a juca la Vissel Kobe. A trecut și pe la Emirates Club și s-a retras în 2024.

Alături de gruparea catalană, Iniesta a câștigat de 9 ori campionatul în Spania, de patru ori Liga Campionilor, dar și Campionatul Mondial al Cluburilor sau Supercupa Europei. În plus, acesta și-a trecut de câte șase ori în palmares și Cupa, dar și Supercupa Spaniei.

Iniesta este un fotbalist legendar inclusiv pentru naționala Spaniei, el fiind unul dintre artizanii perioadei în care selecționata iberică reușea să câștige două Campionate Europene și un Mondial, între 2008, 2010 și 2012.

În 2010, atunci când Spania devenea campioană mondială în Africa de Sud, Iniesta a marcat golul care a adus titlul, în finala cu Olanda. Mijlocașul puncta atunci în prelungiri, din voleu, și aducea Cupa Mondială în Spania.

Walid Regragui a părăsit naționala Marocului cu 3 luni înainte de Mondial

Din 2022 pe banca Marocului, Walid Regragui a decis să părăsească naționala Marocului cu trei luni înainte de startul turneului din Statele Unite, Mexic și Canada.

Ca selecționer al Marocului, Regragui a dus naționala pe locul 4 la Campionatul Mondial din 2022 și a fost finalist la Cupa Africii pe Națiuni.

Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal, a anunțat că Mohamed Ouahbi, selecționerul naționalei U20, va prelua postul lăsat vacant de Regragui.

