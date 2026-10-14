Otto Hindrich (24 de ani) a fost ținta unui club important, care a pus pe masă 8 milioane de euro pentru transferul acestuia.

Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a confirmat oferta, în urma căreia clubul s-ar fi putut alege cu un procent semnificativ.

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Portarul român s-a despărțit de formația din Gruia în iarnă, după ce Legia Varșovia a achitat 600.000 de euro pentru transferul acestuia.

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Ioan Varga: „A fost o ofertă de 8 milioane de euro. Este adevărat”

Ulterior, în august, imediat după startul sezonului, germanii de la Koln au venit cu ofertă de 8 milioane de euro pentru internaționalul român, despre care iamsport.ro a informat luna trecută.

Legia a refuzat în schimb oferta, după ce fanii s-au opus ferm unei plecări a portarului.

Acum, Ioan Varga a confirmat că oferta nemților a fost reală, fiind informat la rândul său de către clubul polonez, deoarece CFR Cluj are dreptul la 10% dintr-un transfer viitor la goalkeeper-ului.

„A fost o ofertă de 8 milioane de euro. Este adevărat. Ne-au și anunțat cei de la Legia Varșovia, pentru că mai avem și noi procente din viitorul lui transfer. Noi nu putem să decidem când este o ofertă, dar ne-au anunțat”, a spus Varga, potrivit prosport.ro.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Otto Hindrich, conform transfermarkt.com

După ce a fost integralist în ultimele două meciuri ale naționalei, 0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia, Hindrich a făcut o partidă excelentă contra celor de la Wisla Cracovia, scor 2-0, în care a avut 7 intervenții prin care a securizat poarta Legiei.

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