a părăsit-o pe CFR Cluj și a fost prezentat oficial la Legia Varșovia. Portarul român a semnat un contract valabil până în vara anului 2030 cu gruparea din Polonia.

Produs al academiei celor de la CFR Cluj, Hindrich este al treilea titular de bază care pleacă din Gruia în această perioadă de mercato, după Louis Munteanu (DC United - MLS) și Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr - Ucraina).

Gruparea din Polonia, care a fost antrenată în acest sezon și de românul Edi Iordănescu, a anunțat mutarea prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul clubului.

În schimbul lui Hindrich, CFR Cluj se va alege cu 600.000 de euro.

„Portarul în vârstă de 23 de ani Otto Hindrich, dublu campion și câștigător al Cupei României, a semnat un contract cu Legia Varșovia până la sfârșitul sezonului 2029/30.

Otto Hindrich a cucerit titlul de campion cu CFR 1907 Cluj în sezoanele 2020/2021 și 2021/2022, iar ediția trecută a încheiat-o alături de echipa sa pe locul secund în campionat, reușind totodată să câștige Cupa României.

Portarul, care măsoară 193 cm, este un produs al clubului – a debutat la echipa de seniori în iunie 2020, la doar 18 ani. În actualul sezon a disputat 27 de meciuri, dintre care opt în preliminariile cupelor europene (în total 2.458 de minute).

De-a lungul carierei sale la nivel de club a fost împrumutat de două ori: încă din perioada adolescenței a evoluat la ACS Știința Poli Timișoara, echipă din liga a doua a României, iar ulterior la formația Kisvarda FC din prima ligă a Ungariei, alături de care a ocupat locul șase.

Internaționalul român a fost internațional de tineret. A fost convocat pentru Campionatul European UEFA Under-21 din 2025 și a jucat în faza grupelor.

La Legia Varșovia, Otto Hindrich va purta numărul 89”, se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.

1.300.000 de euro este cota lui Hindrich, potrivit transfermarkt.ro

Otto Hindrich: „Primul meu obiectiv este să mă integrez cât mai repede posibil”

Internaționalul român a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu gruparea din Polonia.

„Sunt fericit că sunt jucător la Legia. Sunt foarte entuziasmat să încep să lucrez cu echipa este un sentiment cu adevărat grozav.

Cred că pot aduce calm și încredere în echipă. Primul meu obiectiv este să mă integrez cât mai repede posibil. Vreau să-mi ajut noii coechipieri și să continui să mă dezvolt”, a afirmat Hindrich pentru sursa citată.

Debutul oficial al lui Hindrich în poarta Legiei ar putea avea loc pe 1 februarie, când Legia are programat duelul cu Korona în campionatul Poloniei.

Până atunci, portarul român s-a alăturat echipei în cantonamentul din Spania, unde gruparea din capitala Poloniei are programate 4 meciuri.

CFR Cluj a anunțat și ea despărțirea de Hindrich

„Mulțumim pentru tot, Otto Hindrich!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formația poloneză.

Produs 100% al Academiei noastre, Otto a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani.

Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale! În tricoul echipei noastre, Otto a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion iar, sezonul trecut, a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.

Otto, ai fost și vei rămâne mereu unul dintre noi! îți mulțumim pentru toată dedicarea și seriozitatea ta, dar și pentru momentele speciale trăite împreună în mijlocul familiei CFR! Îți dorim mult succes în noua etapă a carierei și nu uita: Clujul va fi mereu casa ta”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.

3 trofee a cucerit Otto Hindrich cu CFR Cluj: două titluri (2021, 2022) și o Cupă a României (2025).

