Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Otto Hindrich/ Foto: Facebook @Legia
Superliga

Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 10:08
  • Otto Hindrich (23 de ani) a părăsit-o pe CFR Cluj și a fost prezentat oficial la Legia Varșovia.
  • Portarul român a semnat un contract valabil până în vara anului 2030 cu gruparea din Polonia.

Produs al academiei celor de la CFR Cluj, Hindrich este al treilea titular de bază care pleacă din Gruia în această perioadă de mercato, după Louis Munteanu (DC United - MLS) și Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr - Ucraina).

Jefte a distrus Realul  VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Citește și
Jefte a distrus Realul VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Citește mai mult
Jefte a distrus Realul  VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!

Otto Hindrich, prezentat oficial la Legia Varșovia

Gruparea din Polonia, care a fost antrenată în acest sezon și de românul Edi Iordănescu, a anunțat mutarea prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul clubului.

În schimbul lui Hindrich, CFR Cluj se va alege cu 600.000 de euro.

„Portarul în vârstă de 23 de ani Otto Hindrich, dublu campion și câștigător al Cupei României, a semnat un contract cu Legia Varșovia până la sfârșitul sezonului 2029/30.

Otto Hindrich a cucerit titlul de campion cu CFR 1907 Cluj în sezoanele 2020/2021 și 2021/2022, iar ediția trecută a încheiat-o alături de echipa sa pe locul secund în campionat, reușind totodată să câștige Cupa României.

Portarul, care măsoară 193 cm, este un produs al clubului – a debutat la echipa de seniori în iunie 2020, la doar 18 ani. În actualul sezon a disputat 27 de meciuri, dintre care opt în preliminariile cupelor europene (în total 2.458 de minute).

De-a lungul carierei sale la nivel de club a fost împrumutat de două ori: încă din perioada adolescenței a evoluat la ACS Știința Poli Timișoara, echipă din liga a doua a României, iar ulterior la formația Kisvarda FC din prima ligă a Ungariei, alături de care a ocupat locul șase.

Internaționalul român a fost internațional de tineret. A fost convocat pentru Campionatul European UEFA Under-21 din 2025 și a jucat în faza grupelor.

La Legia Varșovia, Otto Hindrich va purta numărul 89”, se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.

1.300.000 de euro
este cota lui Hindrich, potrivit transfermarkt.ro

Otto Hindrich: „Primul meu obiectiv este să mă integrez cât mai repede posibil”

Internaționalul român a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu gruparea din Polonia.

„Sunt fericit că sunt jucător la Legia. Sunt foarte entuziasmat să încep să lucrez cu echipa este un sentiment cu adevărat grozav.

Cred că pot aduce calm și încredere în echipă. Primul meu obiectiv este să mă integrez cât mai repede posibil. Vreau să-mi ajut noii coechipieri și să continui să mă dezvolt”, a afirmat Hindrich pentru sursa citată.

Debutul oficial al lui Hindrich în poarta Legiei ar putea avea loc pe 1 februarie, când Legia are programat duelul cu Korona în campionatul Poloniei.

Până atunci, portarul român s-a alăturat echipei în cantonamentul din Spania, unde gruparea din capitala Poloniei are programate 4 meciuri.

CFR Cluj a anunțat și ea despărțirea de Hindrich

„Mulțumim pentru tot, Otto Hindrich!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formația poloneză.

Produs 100% al Academiei noastre, Otto a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani.

Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale! În tricoul echipei noastre, Otto a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion iar, sezonul trecut, a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.

Otto, ai fost și vei rămâne mereu unul dintre noi! îți mulțumim pentru toată dedicarea și seriozitatea ta, dar și pentru momentele speciale trăite împreună în mijlocul familiei CFR! Îți dorim mult succes în noua etapă a carierei și nu uita: Clujul va fi mereu casa ta”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.

3
trofee a cucerit Otto Hindrich cu CFR Cluj: două titluri (2021, 2022) și o Cupă a României (2025).

Citește și

Jefte a distrus Realul  VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Campionate
00:08
Jefte a distrus Realul VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Citește mai mult
Jefte a distrus Realul  VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Mario Iorgulescu, dat dispărut  Fiul președintelui LPF ar fi fugit din clinica unde era internat » Gino a plecat de urgență în Italia!
Diverse
21:29
Mario Iorgulescu, dat dispărut Fiul președintelui LPF ar fi fugit din clinica unde era internat » Gino a plecat de urgență în Italia!
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, dat dispărut  Fiul președintelui LPF ar fi fugit din clinica unde era internat » Gino a plecat de urgență în Italia!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
CFR Cluj transfer Legia Varsovia Otto Hindrich
Știrile zilei din sport
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci 
Superliga
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci
Citește mai mult
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
17:28
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
17:25
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci 
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 31 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share