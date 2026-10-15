„Mă întorc în martie din vacanță” Dembele, interviu bizar. De la clipe de râs la reacții de frustrare: „Sunt criticat de 10 ani”. PSG îl menajează

- Ousmane Dembele, 29 de ani, încă Balonul de Aur al Europei, a reacționat neașteptat după show-ul de la Manchester: City - PSG 2-4, în Liga Campionilor.
- Modul în care îl protejează antrenorul Luis Enrique pentru a doua parte a sezonului pe atacantul roș-albaștrilor.
Ousmane Dembele a avut un sezon lung, extenuant, chiar dacă nu a jucat foarte multe meciuri, din cauza accidentărilor sâcâitoare.
- 40 la PSG, cu care a câștigat Liga Campionilor al doilea an la rând.
- 11 cu naționala Franței, inclusiv opt la Campionatul Mondial, încheiat de el și „cocoși” în finala mică.
A doua minivacanță în timpul sezonului pentru Dembele
Extrema a avut o vacanță redusă din cauza turneului din vară. Tocmai de aceea, Luis Enrique i-a dat două minivacanțe în primele două luni ale stagiunii.
Prima la început, după Supercupa Europei, alta acum, după „fereastra” de patru partide ale selecționatei albastre. Nici nu l-a titularizat mereu în Ligue 1.
Dembele adoră Liga Campionilor: 3 goluri și 3 assisturi în două jocuri
S-a întors la echipă și a jucat miercuri seară, în Champions League. A fost exploziv, ca în prima etapă a Ligii.
- 4-2 cu Manchester City (d): gol și assist.
- 6-1 cu Slovan Bratislava (a): două goluri, două pase decisive.
La sfârșitul spectacolului de pe „Etihad”, a dat un interviu la Canal + în care a alternat glumele, când toți invitații au râs în studio, cu reacțiile de supărare, frustrare.
Dembele: „Nu-mi pasă că oamenii s-au îndoit de noi”
Legat de vacanță, Balonul de Aur 2025 a replicat: „Poate plec iar în vacanță și mă întorc în martie”.
Nu a uitat să plătească polițe: „Sunt criticat de zece ani. Nu-mi pasă că oamenii s-au îndoit de noi. Dacă am simțit că vreau să îndrept lucrurile? Nu, deloc!”.
Nu știa nici numele viitorului adversar al lui PSG: „Jucăm cu Le Havre, cred?”. Înfruntă pe Strasbourg, sâmbătă, în deplasare.
Știe însă cu cine se va duela marți: vine Barcelona pe Parc des Princes!