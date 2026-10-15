„Mă întorc în martie din vacanță” Dembele, interviu bizar. De la clipe de râs la reacții de frustrare: „Sunt criticat de 10 ani”. PSG îl menajează
Ousmane Dembele, după ce a înscris la City - PSG. Era 0-2 atunci, a fost 0-3 la pauză, s-a terminat 2-4. Foto: Imago
Liga Campionilor

„Mă întorc în martie din vacanță” Dembele, interviu bizar. De la clipe de râs la reacții de frustrare: „Sunt criticat de 10 ani”. PSG îl menajează

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 16:52
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 16:52
  • Ousmane Dembele, 29 de ani, încă Balonul de Aur al Europei, a reacționat neașteptat după show-ul de la Manchester: City - PSG 2-4, în Liga Campionilor. 
  • Modul în care îl protejează antrenorul Luis Enrique pentru a doua parte a sezonului pe atacantul roș-albaștrilor. 
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Ousmane Dembele a avut un sezon lung, extenuant, chiar dacă nu a jucat foarte multe meciuri, din cauza accidentărilor sâcâitoare.

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  • 40 la PSG, cu care a câștigat Liga Campionilor al doilea an la rând. 
  • 11 cu naționala Franței, inclusiv opt la Campionatul Mondial, încheiat de el și „cocoși” în finala mică. 

A doua minivacanță în timpul sezonului pentru Dembele

Extrema a avut o vacanță redusă din cauza turneului din vară. Tocmai de aceea, Luis Enrique i-a dat două minivacanțe în primele două luni ale stagiunii.

Dembele are o cotă de 100 de milioane de euro (Transfermarkt). Maximum atins: 120 de milioane, în 2019, la Barcelona. Foto: Imago Dembele are o cotă de 100 de milioane de euro (Transfermarkt). Maximum atins: 120 de milioane, în 2019, la Barcelona. Foto: Imago
Dembele are o cotă de 100 de milioane de euro (Transfermarkt). Maximum atins: 120 de milioane, în 2019, la Barcelona. Foto: Imago

Prima la început, după Supercupa Europei, alta acum, după „fereastra” de patru partide ale selecționatei albastre. Nici nu l-a titularizat mereu în Ligue 1.

Dembele adoră Liga Campionilor: 3 goluri și 3 assisturi în două jocuri

S-a întors la echipă și a jucat miercuri seară, în Champions League. A fost exploziv, ca în prima etapă a Ligii.

  • 4-2 cu Manchester City (d): gol și assist. 
  • 6-1 cu Slovan Bratislava (a): două goluri, două pase decisive. 

La sfârșitul spectacolului de pe „Etihad”, a dat un interviu la Canal + în care a alternat glumele, când toți invitații au râs în studio, cu reacțiile de supărare, frustrare.

3 goluri
și 5 assisturi are Dembele în opt meciuri jucate în acest sezon în toate competițiile la PSG

Dembele: „Nu-mi pasă că oamenii s-au îndoit de noi”

Legat de vacanță, Balonul de Aur 2025 a replicat: „Poate plec iar în vacanță și mă întorc în martie”.

Nu a uitat să plătească polițe: „Sunt criticat de zece ani. Nu-mi pasă că oamenii s-au îndoit de noi. Dacă am simțit că vreau să îndrept lucrurile? Nu, deloc!”.

Nu știa nici numele viitorului adversar al lui PSG: „Jucăm cu Le Havre, cred?”. Înfruntă pe Strasbourg, sâmbătă, în deplasare.

Știe însă cu cine se va duela marți: vine Barcelona pe Parc des Princes!

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