O parașutistă britanică a supraviețuit unei căderi de aproximativ 3.000 de metri, după ce a fost lovită în cap de un alt parașutist și a leșinat în timpul unui salt.

Filmarea realizată cu o cameră montată pe cască surprinde momentul coliziunii și apoi căderea ei necontrolată, fără ca parașuta să fie deschisă.

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Holly Wiffen, în vârstă de 35 de ani, o parașutistă experimentată, cu aproximativ 425 de salturi la activ a suferit un accident terifiant, la Langar Airfield, în apropiere de Nottingham, în timpul unui salt de grup.

Lovită în cască, imediat după salt

Wiffen participa la o sesiune de tip „tracking”, o disciplină de parașutism în care sportivii experimentați se deplasează rapid prin aer, în poziție aproape orizontală, încercând să mențină o formație.

Grupul a sărit de la aproximativ 3.660 de metri. În timp ce parașutiștii încercau să se poziționeze, un alt participant a intrat pe traiectoria lui Wiffen și a lovit-o puternic în partea din spate a căștii, scrie The Sun.

Imaginile surprinse de camera GoPro par să arate cum tibia celuilalt parașutist lovește casca lui Wiffen. Impactul a făcut-o să-și piardă cunoștința, iar camera montată pe cască s-a desprins.

😱 WATCH IT IF YOU DARE. A SKYDIVER GETS KNOCKED OUT COLD AND PLUMMETS 10,000FT WITH NO CHUTE OPEN… AND WALKS AWAY ALIVE! 🪂



A skydiver gets knocked UNCONSCIOUS in mid-air and then drops 10,000ft with no parachute open. Her fellow jumpers can only watch, helpless, as she… pic.twitter.com/8AcObCurxS — J Stewart (@triffic_stuff_) September 7, 2026

Din acel moment, Wiffen a început să cadă necontrolat. În timpul coborârii, viteza a ajuns la aproximativ 240 km/h.

Imaginile arată cum parașutista se rotește în aer, aparent fără să aibă control asupra corpului. Potrivit relatării sale, nu are nicio amintire despre cea mai mare parte a căderii.

Un alt parașutist care a văzut ce se întâmplă a încercat să ajungă la ea și să o prindă. A coborât după Wiffen și a întins mâna spre ea, însă nu a reușit să o ajungă. La un moment dat, a trebuit să-și deschidă propria parașută, iar Wiffen a continuat să cadă.

Cei care au asistat la scenă au crezut că nu mai poate fi salvată: „Credeau că eram moartă”, a povestit ulterior Wiffen.

Holly Wiffen (foto: GoFundMe0

Parașuta s-a deschis cu doar câteva secunde înainte de impact

În mod inexplicabil, deși era inconștientă și nu își amintește momentul, Wiffen a reușit la un moment dat să acționeze sistemul de deschidere al parașutei.

Ea estimează că acest lucru s-a întâmplat la aproximativ 305 metri deasupra solului, cu doar câteva secunde înainte de impact.

În plus, sistemul de rezervă al echipamentului a intervenit automat, deoarece a detectat că parașutista cobora cu o viteză prea mare la o altitudine prea mică. Astfel, au ajuns să fie deschise atât parașuta principală, cât și cea de rezervă.

Momentele de groază nu s-au oprit aici. Deschiderea simultană a celor două parașute a produs ceea ce în parașutism este cunoscut drept „downplane”. Cele două parașute trag în direcții diferite, iar sistemul nu mai funcționează precum o configurație normală cu o singură parașută.

În cazul lui Wiffen, coborârea a continuat cu o viteză estimată la aproximativ 65–80 km/h.

Wiffen nu a ajuns direct pe sol, ci a aterizat într-o zonă aflată la câteva sute de metri de locul în care trebuia să ajungă, printre rulote, clădiri, drumuri și copaci. În apropiere se aflau și linii electrice. În cele din urmă, s-a lovit de un copac și asta i-a redus viteza:

„Dacă nu aș fi lovit copacul, aș fi lovit pământul și nu aș fi supraviețuit”, a spus Wiffen, conform sursei citate.

Parașutista spune că nu și-a recăpătat cunoștința în timpul căderii: „Nu mi-am revenit decât când eram întinsă pe pământ”.

Când a deschis ochii, nu mai avea casca, iar când și-a privit piciorul a observat că acesta era grav fracturat.

„M-am uitat în sus și am văzut rezerva în copac și mi-am dat seama că ceva nu mersese bine”.

Cei care au pornit să o caute au fost nevoiți să treacă prin vegetație pentru a ajunge la ea. Văzuseră momentul în care dispăruse din câmpul lor vizual și se temeau că nu mai trăiește.

Când au ajuns la ea, Wiffen le-a cerut mai întâi să o ajute să-și scoată echipamentul, înainte ca paramedicii să intervină. Parașutista a supraviețuit, însă cu răni serioase. Ea a suferit o fractură severă la piciorul stâng, fracturi ale coloanei vertebrale și numeroase contuzii.

A fost transportată la un spital din Nottingham, unde a fost operată șase zile mai târziu. Medicii i-au montat o tijă metalică pentru stabilizarea piciorului. Acum se recuperează acasă, la ferma părinților săi, folosindu-se de cârje.

Holly Wiffen (foto: GoFundMe0

Nu renunță la parașutism

În ciuda experienței prin care a trecut, Wiffen spune că vrea să revină după ce se va recupera: „Vreau să mă întorc la parașutism cât mai curând posibil”, a declarat femeia.

Wiffen practică parașutismul de aproximativ doi ani și este pasionată și de motociclism și escaladă. Pentru ea, adrenalina și sentimentul de comunitate din jurul acestui sport sunt motivele pentru care nu intenționează să renunțe.

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