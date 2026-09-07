Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
Holly Wiffen (foto: GoFundMe)
Alte sporturi

Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 13:30
  • O parașutistă britanică a supraviețuit unei căderi de aproximativ 3.000 de metri, după ce a fost lovită în cap de un alt parașutist și a leșinat în timpul unui salt.
  • Filmarea realizată cu o cameră montată pe cască surprinde momentul coliziunii și apoi căderea ei necontrolată, fără ca parașuta să fie deschisă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Holly Wiffen, în vârstă de 35 de ani, o parașutistă experimentată, cu aproximativ 425 de salturi la activ a suferit un accident terifiant, la Langar Airfield, în apropiere de Nottingham, în timpul unui salt de grup.

Nimeni nu s-a prins! Jocul secret, în scop caritabil, al unui antrenor la conferința de presă: 6 piese ale lui Michael Jackson
Citește și
Nimeni nu s-a prins! Jocul secret, în scop caritabil, al unui antrenor la conferința de presă: 6 piese ale lui Michael Jackson
Citește mai mult
Nimeni nu s-a prins! Jocul secret, în scop caritabil, al unui antrenor la conferința de presă: 6 piese ale lui Michael Jackson

Lovită în cască, imediat după salt

Wiffen participa la o sesiune de tip „tracking”, o disciplină de parașutism în care sportivii experimentați se deplasează rapid prin aer, în poziție aproape orizontală, încercând să mențină o formație.

Grupul a sărit de la aproximativ 3.660 de metri. În timp ce parașutiștii încercau să se poziționeze, un alt participant a intrat pe traiectoria lui Wiffen și a lovit-o puternic în partea din spate a căștii, scrie The Sun.

Imaginile surprinse de camera GoPro par să arate cum tibia celuilalt parașutist lovește casca lui Wiffen. Impactul a făcut-o să-și piardă cunoștința, iar camera montată pe cască s-a desprins.

Din acel moment, Wiffen a început să cadă necontrolat. În timpul coborârii, viteza a ajuns la aproximativ 240 km/h.

Imaginile arată cum parașutista se rotește în aer, aparent fără să aibă control asupra corpului. Potrivit relatării sale, nu are nicio amintire despre cea mai mare parte a căderii.

Un alt parașutist care a văzut ce se întâmplă a încercat să ajungă la ea și să o prindă. A coborât după Wiffen și a întins mâna spre ea, însă nu a reușit să o ajungă. La un moment dat, a trebuit să-și deschidă propria parașută, iar Wiffen a continuat să cadă.

Cei care au asistat la scenă au crezut că nu mai poate fi salvată: „Credeau că eram moartă”, a povestit ulterior Wiffen.

Holly Wiffen (foto: GoFundMe0 Holly Wiffen (foto: GoFundMe0
Holly Wiffen (foto: GoFundMe0

Parașuta s-a deschis cu doar câteva secunde înainte de impact

În mod inexplicabil, deși era inconștientă și nu își amintește momentul, Wiffen a reușit la un moment dat să acționeze sistemul de deschidere al parașutei.

Ea estimează că acest lucru s-a întâmplat la aproximativ 305 metri deasupra solului, cu doar câteva secunde înainte de impact.

În plus, sistemul de rezervă al echipamentului a intervenit automat, deoarece a detectat că parașutista cobora cu o viteză prea mare la o altitudine prea mică. Astfel, au ajuns să fie deschise atât parașuta principală, cât și cea de rezervă.

Momentele de groază nu s-au oprit aici. Deschiderea simultană a celor două parașute a produs ceea ce în parașutism este cunoscut drept „downplane”. Cele două parașute trag în direcții diferite, iar sistemul nu mai funcționează precum o configurație normală cu o singură parașută.

În cazul lui Wiffen, coborârea a continuat cu o viteză estimată la aproximativ 65–80 km/h.

Wiffen nu a ajuns direct pe sol, ci a aterizat într-o zonă aflată la câteva sute de metri de locul în care trebuia să ajungă, printre rulote, clădiri, drumuri și copaci. În apropiere se aflau și linii electrice. În cele din urmă, s-a lovit de un copac și asta i-a redus viteza:

„Dacă nu aș fi lovit copacul, aș fi lovit pământul și nu aș fi supraviețuit”, a spus Wiffen, conform sursei citate.

Parașutista spune că nu și-a recăpătat cunoștința în timpul căderii: „Nu mi-am revenit decât când eram întinsă pe pământ”.

Când a deschis ochii, nu mai avea casca, iar când și-a privit piciorul a observat că acesta era grav fracturat.

„M-am uitat în sus și am văzut rezerva în copac și mi-am dat seama că ceva nu mersese bine”.

Cei care au pornit să o caute au fost nevoiți să treacă prin vegetație pentru a ajunge la ea. Văzuseră momentul în care dispăruse din câmpul lor vizual și se temeau că nu mai trăiește.

Când au ajuns la ea, Wiffen le-a cerut mai întâi să o ajute să-și scoată echipamentul, înainte ca paramedicii să intervină. Parașutista a supraviețuit, însă cu răni serioase. Ea a suferit o fractură severă la piciorul stâng, fracturi ale coloanei vertebrale și numeroase contuzii.

A fost transportată la un spital din Nottingham, unde a fost operată șase zile mai târziu. Medicii i-au montat o tijă metalică pentru stabilizarea piciorului. Acum se recuperează acasă, la ferma părinților săi, folosindu-se de cârje.

Holly Wiffen (foto: GoFundMe0 Holly Wiffen (foto: GoFundMe0
Holly Wiffen (foto: GoFundMe0

Nu renunță la parașutism

În ciuda experienței prin care a trecut, Wiffen spune că vrea să revină după ce se va recupera: „Vreau să mă întorc la parașutism cât mai curând posibil”, a declarat femeia.

Wiffen practică parașutismul de aproximativ doi ani și este pasionată și de motociclism și escaladă. Pentru ea, adrenalina și sentimentul de comunitate din jurul acestui sport sunt motivele pentru care nu intenționează să renunțe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
CADERE nottingham parașutism Holly Wiffen Langar Airfield
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share