„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu” Înotătorul român cu record mondial, nevoit să clarifice confuzia din online: „Tatăl meu e un nume important în polo-ul românesc”

Paul Georgescu, înotător român de performanță în ape deschise și înghețate, a făcut o serie de precizări pe rețelele sociale, după ce mai multe persoane au distribuit imagini cu el, susținând că ar fi fiul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România.

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Sportivul a explicat că între el și fiul lui Călin Georgescu s-a creat o confuzie în ultimele zile și a ținut să clarifice situația.

„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu”

În postarea publicată pe contul său de Facebook, Paul Georgescu a vorbit despre familia sa, parcursul profesional și semnificația tatuajelor temporare de pe brațe.

„În ultimele două zile s-a creat o confuzie între mine și fiul domnului Călin Georgescu. Recunosc că m-am distrat citind comentariile, dar cred că este momentul să fac și această precizare”, a scris Paul Georgescu.

Înotătorul a subliniat că este fiul lui Eugen Georgescu, un nume important în polo-ul românesc:

„Sunt Paul Georgescu, înotător în ape deschise și înghețate. Tatăl meu, Georgescu Eugen, este un nume important în polo-ul românesc, un antrenor care și-a dedicat viața acestui sport și a făcut foarte multe pentru România prin activitatea sa. Sunt mândru că sunt fiul lui!

Cred însă că nu trebuie să fii fiul cuiva pentru a realiza lucruri mărețe. Fiecare își poate construi propriul drum prin muncă, pasiune și perseverență”, a transmis sportivul.

Paul Georgescu i-a transmis un mesaj fiului lui Călin Georgescu, căruia i-a urat succes și cât mai multe realizări pe propriul drum.

„Până la urmă, fiecare trebuie să fie cunoscut pentru ceea ce este și pentru ceea ce realizează”.

Ce semnifică tatuajele de pe brațele sportivului

În aceeași postare, Paul Georgescu a lămurit și un alt detaliu care a atras atenția internauților: semnăturile de pe brațele sale, despre care a precizat că nu sunt tatuaje permanente.

„Sunt semnăturile elevilor mei care mi-au dat energie în toate aventurile mele prin oceanele lumii. Le-am purtat cu mine ca pe un simbol al susținerii lor, chiar și în cele mai dificile momente”, a explicat acesta.

Performanțele obținute de Paul Georgescu

Paul Georgescu este un înotător român specializat în probe de anduranță în ape deschise și înot în ape înghețate, fiind considerat unul dintre sportivii de referință ai acestei discipline.

În februarie 2021, a stabilit un record mondial, înotând 3,51 kilometri în apă cu temperatura de aproximativ 4,3 grade Celsius.

De-a lungul carierei, a traversat unele dintre cele mai dificile canale maritime din lume, printre care Canalul Mânecii, Canalul Catalina și Canalul Molokai.

În 2020, a înotat o milă în apele înghețate ale Antarcticii, iar în august 2020 a parcurs 104 kilometri pe Dunăre, între Moldova Nouă și Orșova, în peste 21 de ore.

În 2024, a fost inclus în International Ice Swimming Hall of Fame, o recunoaștere a performanțelor sale în înotul în ape înghețate.

În iulie 2025, a câștigat competiția internațională Capri–Napoli Open, după ce a parcurs traseul de aproximativ 36 de kilometri în 9 ore, 4 minute și 18 secunde.

În ceea ce privește familia lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, acesta este căsătorit cu Cristela Georgescu din 2006, iar cei doi au împreună trei băieți, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al lui Călin Georgescu.

Unul dintre fii este Cosmin Georgescu, fost jucător de tenis, despre care s-a scris că administrează un club de tenis în București.

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