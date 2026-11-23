Florin Răducioiu (56 de ani) a revenit toamna aceasta la Dinamo, în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale.

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Acum, fostul mare internațional a comentat tema mult discutatei fuziuni dintre clubul din Liga 1 și CS Dinamo, clubul MAI, care nu are drept de promovare în Liga 1. Ministerul deține stadionul care se va construi în Ștefan cel Mare.

Florin Răducioiu: „Nu sunt foarte entuziasmat de această idee”

„În ceea ce privește fuziunea, s-o numim așa, aceste două cluburi să se unească, eu nu sunt proprietarul echipei Dinamo.

I-am cunoscut pe acești oameni fantastici din spatele clubului, pot să vă asigur că sunt oameni extrem de inteligenți, oameni de afaceri, oameni care știu ce vor.

Din punctul meu de vedere, nu cred că va fi posibil așa ceva, pentru că o echipă privată să poată să fuzioneze cu una de stat… Aș fi contra la așa ceva. Dacă aș fi proprietarul clubului, nici n-aș lua în calcul așa ceva!

Suntem două entități, două lucruri diferite, două echipe diferite, cu un mod diferit de a face lucrurile. Deci nici nu se ia în calcul așa ceva, în ceea ce privește a aduce copiii în Ștefan cel Mare (n.r. din academia lui FC Dinamo). Nici vorbă!

Aceasta este părerea mea. Nu sunt foarte entuziasmat de această idee, de această intenție. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Florin Răducioiu, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, citat de gsp.ro.

Rămâne marea problemă, stadionul. Va fi al Ministerului de Interne, deci de stat. Evident că noi, Dinamo, pe care eu o consider adevărată, cea din Liga 1, nu avem un stadion și este un mare păcat. Florin Răducioiu

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