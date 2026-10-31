Scene incredibile în Liga 2 FOTO. Petre Grigoraș și-a ieșit din minți și a sărit la „central”. Faza controversată care l-a înfuriat

Cetatea Suceava - FC Bihor 2-2. Petre Grigoraș (61 de ani) a intrat pe teren la finalul primei reprize, după ce arbitrul a fluierat chiar în timp ce echipa sa ataca în careul advers.

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Moldovenii apucaseră chiar să marcheze în prelungirile reprizei, însă „centralul” a fluierat cu o fracțiune de secundă înainte, moment în care antrenorul de la Suceava și-a pierdut cumpătul.

Cetatea Suceva - FC Bihor 2-2 . Petre Grigoraș, criză de nervi după ce arbitrul a fluierat finalul reprizei

Suceava a reușit să marcheze golul egalizator chiar în minutul 45. Apoi, „centralul” a decis prelungirea primei reprize cu cel puțin un minut.

Ulterior, echipa lui Petre Grigoraș s-a aruncat din nou în atac, iar în minutul 45+2 a reușit să înscrie golul 3. Însă acesta nu a fost validat pentru că arbitrul a fluierat finalul primei părți în timp ce mingea era încă în joc, în careul orădenilor.

Tehnicianul moldvenilor și-a ieșit din minți și a intrat imediat pe gazon pentru a-i cere socoteală „centralului” Răzvan Negara, fiind ținut cu greu de jucători și de un membru al staff-ului.

Ulterior conflictului, arbitrul i-a arătat cartonașul roșu lui Grigoraș, iar partida s-a încheiat cu scorul de la pauză, 2-2, după o repriză secundă în care s-au mai arătat 8 cartonașe galbene.

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