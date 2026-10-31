Scene incredibile în Liga 2 FOTO. Petre Grigoraș și-a ieșit din minți și a sărit la „central”. Faza controversată care l-a înfuriat +13 foto
Petre Grigoraș. Foto: IMAGO + captură Bucovina TV
Liga 2

Scene incredibile în Liga 2 FOTO. Petre Grigoraș și-a ieșit din minți și a sărit la „central”. Faza controversată care l-a înfuriat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 14:32
  • Cetatea Suceava - FC Bihor 2-2. Petre Grigoraș (61 de ani) a intrat pe teren la finalul primei reprize, după ce arbitrul a fluierat chiar în timp ce echipa sa ataca în careul advers.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Moldovenii apucaseră chiar să marcheze în prelungirile reprizei, însă „centralul” a fluierat cu o fracțiune de secundă înainte, moment în care antrenorul de la Suceava și-a pierdut cumpătul.

Sacrificiul lui Martinez FOTO. Argentinianul și-a distrus degetul pentru a juca la CM 2026: „Va rămâne așa pe veci”. Cum arată acum
Citește și
Sacrificiul lui Martinez FOTO. Argentinianul și-a distrus degetul pentru a juca la CM 2026: „Va rămâne așa pe veci”. Cum arată acum
Citește mai mult
Sacrificiul lui Martinez FOTO. Argentinianul și-a distrus degetul pentru a juca la CM 2026: „Va rămâne așa pe veci”. Cum arată acum

Cetatea Suceva - FC Bihor 2-2. Petre Grigoraș, criză de nervi după ce arbitrul a fluierat finalul reprizei

Suceava a reușit să marcheze golul egalizator chiar în minutul 45. Apoi, „centralul” a decis prelungirea primei reprize cu cel puțin un minut.

Ulterior, echipa lui Petre Grigoraș s-a aruncat din nou în atac, iar în minutul 45+2 a reușit să înscrie golul 3. Însă acesta nu a fost validat pentru că arbitrul a fluierat finalul primei părți în timp ce mingea era încă în joc, în careul orădenilor.

Tehnicianul moldvenilor și-a ieșit din minți și a intrat imediat pe gazon pentru a-i cere socoteală „centralului” Răzvan Negara, fiind ținut cu greu de jucători și de un membru al staff-ului.

Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV
Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV

Galerie foto (13 imagini)

Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV Petre Grigoraș a intrat pe teren după golul nevalidat / foto: capturi Youtube/Bucovina TV
+13 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior conflictului, arbitrul i-a arătat cartonașul roșu lui Grigoraș, iar partida s-a încheiat cu scorul de la pauză, 2-2, după o repriză secundă în care s-au mai arătat 8 cartonașe galbene.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
Petre Grigoras gol anulat fc bihor Cetatea Suceava conflict
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
19:15
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
18:18
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
17:30
Superliga, etapa #14 LIVE de la 20:30. Dinamo - UTA! » Craiova a urcat pe primul loc
Superliga, etapa #14 LIVE de la 20:30. Dinamo - UTA! » Craiova a urcat pe primul loc
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
Top stiri
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Superliga
13:46
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf
Citește mai mult
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Campionate
13:00
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Citește mai mult
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Diverse
09:03
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Citește mai mult
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
B365
31.10
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
Citește mai mult
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share