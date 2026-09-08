De ce e Petrolul pe locul 3 Jocul ploieștenilor, decriptat de GOLAZO.ro.   Marile calități, oamenii cheie + Au un avantaj neașteptat

- Petrolul apare surprinzător pe poziția a treia în Liga 1 după opt etape, la doar două puncte în spatele liderului Dinamo.
- Ce face bun echipa Ploieștiului acum, care sunt liderii acestui proiect și ce are în plus față de alte formații din Liga 1.
În sezonul trecut, Petrolul de-abia a evitat retrogradarea. Locul 12 în sezonul regulat, aceeași poziție și după play-out, chiar deasupra zonei barajului pentru salvare.
Petrolul, totul sau nimic: 5 victorii, 3 înfrângeri. Golaveraj negativ
A avut trei antrenori, Liviu Ciobotariu, Eugen Neagoe și Mehmet Topal, găsind cu greu resurse să supraviețuiască.
Acum, echipa Ploieștiului e pe 3, absolut neașteptat, într-un start de totul sau nimic în Liga 1.
Pentru galben-albaștri, fiecare meci înseamnă câștigi sau pierzi, nu există cale de mijloc.
- Cinci victorii, 1-0 cu Dinamo (a), 1-0 cu Oțelul (a), 2-1 cu Voluntari (d), 3-2 cu U Cluj (d), 2-0 cu Corvinul (a).
- Trei înfrângeri, 0-1 cu FC Argeș (d), 0-4 cu Craiova (d), 0-2 cu Rapid (a).
E pe 3 deși are golaveraj negativ (9-10), ca nicio altă formație în Top 10. Și numai patru dintre ultimele șase sunt pe minus!
Ricardo Sousa, antrenorul care nu se teme să riște. Presing și joc pe tranziții
Principalul secret, portughezul Ricardo Sousa. În vârstă de 47 de ani, ultima oară la Vizela (D2 lusitană), acesta are curaj, nu se teme să riște.
Foarte versatil, aplicând mai multe sisteme, și cu cinci, și cu patru apărători, Sousa apreciază jocul rapid, direct pe poartă, încercând să ajungă pe tranziție pozitivă, cu cât mai puține pase, în careul advers.
Contraatacul e punctul său de forță și, de multe ori, face presing avansat pentru a recupera mingea cât mai iute și cât mai aproape de suprafața de pedeapsă a rivalilor.
Petroliștii sunt buni și la fazele fixe, au înscris de trei ori în asemenea momente de joc sau în faza imediat următoare. Profită și de calitățile aeriene ale stoperului congolez Malula (două goluri marcate). Mai au de lucru defensiv la aceste faze fixe (trei goluri primite).
Zima, portarul care salvează Petrolul
Cel mai important jucător e portarul Zima. După un sezon și jumătate rezervă la FCSB, cehul s-a întors la Ploiești și salvează de multe ori echipa în situații extreme.
În special cu Oțelul (inclusiv penalty apărat), cu Voluntari și cu Corvinul.
Excepție a fost eroarea de la golul lui Lukic, la 3-2 cu U Cluj. A ieșit să respingă și nu a reușit să degajeze balonul corect. Iar Lukic a înscris cu un șut extraordinar, de pe linia de margine a terenului.
Norocul Petrolului
Pe lângă momentele bune de joc, Petrolul are și un plus neașteptat în acest început de sezon. Norocul.
A avut șansă și cu Dinamo (liderul clasamentului, două bare), Corvinul a ratat multe ocazii, Oțelul a trimis mingea în bară, la fel U Cluj.
Totul s-a potrivit pentru ca echipa lui Ricardo Sousa să fie momentan pe locul 3 în Liga 1.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|8
|17
|2
|Rapid
|8
|15
|3
|Petrolul
|8
|15
|4
|U Craiova
|8
|14
|5
|Farul
|8
|11
|6
|FCSB
|8
|11
|7
|FC Botoșani
|8
|10
|8
|Corvinul
|8
|10
|9
|CFR Cluj
|7
|10
|10
|Oțelul Galați
|8
|10
|11
|FC Argeș
|8
|10
|12
|Sepsi
|8
|10
|13
|UTA Arad
|8
|9
|14
|U Cluj
|7
|9
|15
|FC Voluntari
|8
|8
|16
|Csikszereda
|8
|1