De ce e Petrolul pe locul 3 Jocul ploieștenilor, decriptat de GOLAZO.ro.   Marile calități, oamenii cheie + Au un avantaj neașteptat
Jucătorii fericiți ai Petrolului. Foto: Sport Pictures
Superliga

De ce e Petrolul pe locul 3 Jocul ploieștenilor, decriptat de GOLAZO.ro. Marile calități, oamenii cheie + Au un avantaj neașteptat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 13:01
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 13:01
  • Petrolul apare surprinzător pe poziția a treia în Liga 1 după opt etape, la doar două puncte în spatele liderului Dinamo. 
  • Ce face bun echipa Ploieștiului acum, care sunt liderii acestui proiect și ce are în plus față de alte formații din Liga 1. 
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În sezonul trecut, Petrolul de-abia a evitat retrogradarea. Locul 12 în sezonul regulat, aceeași poziție și după play-out, chiar deasupra zonei barajului pentru salvare. 

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Petrolul, totul sau nimic: 5 victorii, 3 înfrângeri. Golaveraj negativ

A avut trei antrenori, Liviu Ciobotariu, Eugen Neagoe și Mehmet Topal, găsind cu greu resurse să supraviețuiască.

Acum, echipa Ploieștiului e pe 3, absolut neașteptat, într-un start de totul sau nimic în Liga 1.

Pentru galben-albaștri, fiecare meci înseamnă câștigi sau pierzi, nu există cale de mijloc.

  • Cinci victorii, 1-0 cu Dinamo (a), 1-0 cu Oțelul (a), 2-1 cu Voluntari (d), 3-2 cu U Cluj (d), 2-0 cu Corvinul (a). 
  • Trei înfrângeri, 0-1 cu FC Argeș (d), 0-4 cu Craiova (d), 0-2 cu Rapid (a). 
15 puncte
are Petrolul după opt etape în actualul campionat, la doar două de liderul Dinamo

E pe 3 deși are golaveraj negativ (9-10), ca nicio altă formație în Top 10. Și numai patru dintre ultimele șase sunt pe minus!

Ricardo Sousa, antrenorul care nu se teme să riște. Presing și joc pe tranziții

Principalul secret, portughezul Ricardo Sousa. În vârstă de 47 de ani, ultima oară la Vizela (D2 lusitană), acesta are curaj, nu se teme să riște.

Foarte versatil, aplicând mai multe sisteme, și cu cinci, și cu patru apărători, Sousa apreciază jocul rapid, direct pe poartă, încercând să ajungă pe tranziție pozitivă, cu cât mai puține pase, în careul advers.

Fost mijlocaș ofensiv, internațional lusitan de juniori, Ricardo Sousa antrenează de 11 ani. Foto: Sport Pictures Fost mijlocaș ofensiv, internațional lusitan de juniori, Ricardo Sousa antrenează de 11 ani. Foto: Sport Pictures
Fost mijlocaș ofensiv, internațional lusitan de juniori, Ricardo Sousa antrenează de 11 ani. Foto: Sport Pictures

Contraatacul e punctul său de forță și, de multe ori, face presing avansat pentru a recupera mingea cât mai iute și cât mai aproape de suprafața de pedeapsă a rivalilor.

Petroliștii sunt buni și la fazele fixe, au înscris de trei ori în asemenea momente de joc sau în faza imediat următoare. Profită și de calitățile aeriene ale stoperului congolez Malula (două goluri marcate). Mai au de lucru defensiv la aceste faze fixe (trei goluri primite).

2 goluri
au înscris Nlundulu (unu din penalty), Flores (unu din penalty), Malula. Câte o reușită, Martins (din penalty), Jerdea și Țuțu

Zima, portarul care salvează Petrolul

Cel mai important jucător e portarul Zima. După un sezon și jumătate rezervă la FCSB, cehul s-a întors la Ploiești și salvează de multe ori echipa în situații extreme.

În special cu Oțelul (inclusiv penalty apărat), cu Voluntari și cu Corvinul.

Plonjon spectaculos al lui Zima, la Voluntari - Petrolul 1-2. Foto: Sport Pictures Plonjon spectaculos al lui Zima, la Voluntari - Petrolul 1-2. Foto: Sport Pictures
Plonjon spectaculos al lui Zima, la Voluntari - Petrolul 1-2. Foto: Sport Pictures

Excepție a fost eroarea de la golul lui Lukic, la 3-2 cu U Cluj. A ieșit să respingă și nu a reușit să degajeze balonul corect. Iar Lukic a înscris cu un șut extraordinar, de pe linia de margine a terenului.

Norocul Petrolului

Pe lângă momentele bune de joc, Petrolul are și un plus neașteptat în acest început de sezon. Norocul.

A avut șansă și cu Dinamo (liderul clasamentului, două bare), Corvinul a ratat multe ocazii, Oțelul a trimis mingea în bară, la fel U Cluj.

Totul s-a potrivit pentru ca echipa lui Ricardo Sousa să fie momentan pe locul 3 în Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo817
2Rapid815
3Petrolul815
4U Craiova814
5Farul811
6FCSB811
7FC Botoșani810
8Corvinul810
9CFR Cluj710
10Oțelul Galați810
11FC Argeș810
12Sepsi810
13UTA Arad89
14U Cluj79
15FC Voluntari88
16Csikszereda81

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