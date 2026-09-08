„Ai tot ce-ți dorești la FCSB” Ce a spus Florin Maxim pentru GOLAZO.ro despre clubul care-l dorește acum. Condiția pusă de antrenor

Florin Maxim, 45 de ani, tehnicianul Corvinului, un antrenor revelație în fotbalul nostru, este curtat de FCSB, care caută înlocuitor pentru Marius Baciu.

Cum a comentat Maxim ideea de a antrena FCSB, cum analizează clubul roș-albastru și care ar fi condiția obligatorie pentru a avea succes.

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Florin Maxim e în prim-plan acum în Liga 1 și nu doar datorită Corvinului, echipa pe care a preluat-o în 2021 din D3 și a readus-o în elită, cucerind și Cupa României în această ascensiune, când era în divizia secundă.

FCSB, mai exact patronul său, îl vrea pe antrenorul în vârstă de 45 de ani la roș-albaștri.

Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a susținut că tehnicianul va continua la Corvinul. Dar ce spune Maxim?

Exact în urmă cu 11 zile, el a vorbit chiar despre acest subiect într-un interviu pentru GOLAZO.ro. Cum vede ce se întâmplă la FCSB și dacă ar accepta o asemenea ofertă de la Gigi Becali.

Maxim: „La FCSB trebuie să fii pregătit pentru o reacție a patronului”

„FCSB e un club special, unde dacă ai rezultate poți pleca mai departe. Acolo știi ce ai, cele mai bune condiții din țară. Ai un grup extraordinar, niște oameni profesioniști lângă tine. Eu nu cred că patronul de la FCSB nu și-ar dori același lucru, echipa lui să performeze. Eu cred că își dorește același lucru”, a afirmat Maxim.

Întrebat dacă merită riscul de a antrena la un club unde se văd toate conflictele interne și unde proprietarul dezvăluie inclusiv detalii tactice înaintea meciurilor, a răspuns:

„Au fost și Mirel (n.r. - Rădoi), și Edi (n.r. - Iordănescu). Bănuiesc că sunt antrenori care au pus condiții în momentul sosirii lor la club. Doar că trebuie să știi dacă poți să gestionezi lucrul ăsta. La un moment dat va veni și un meci egal sau pierdut, trebuie să fii pregătit pentru o reacție a patronului”.

Dacă ești pregătit și poți să o duci, e indicat să alegi FCSB, că ai tot ceea ce-ți dorești. De la oameni competenți alături de tine, condiții, bani la timp, expunere, tot ce vrei. Depinde de tine ca om, ca antrenor, dacă poți să duci acele critici. Florin Maxim, antrenor Corvinul

A urmat altă întrebare: „Tu ești pregătit să duci?”.

„Nu știu, că nu m-am pus niciodată în acea poziție, dacă aș vrea să merg sau aș fi dorit acolo”, a replicat.

„Aș fi de acord să-mi expun alegerile, dar nu să iasă să te certe sau să-ți certe jucătorii”

Ai accepta un patron sau un președinte să se implice în meseria ta?

Aș fi de acord să avem discuții permanente și să îi spun sau să îmi expun alegerile. Să argumentăm, să vadă de ce am ales așa, dar nu să iasă să te certe sau să-ți certe jucătorii.

Și nici să-ți impună jucători, nu?

Asta cu impusul jucătorilor, nu cred. Eu cred că m-aș putea face înțeles. Încă o dată, nu are rost să compromitem un grup pentru un jucător. Că nici eu nu-s nebun, că la același grup fac referire.



Dacă am un jucător care merită în acel grup, eu nu-s nebun să-l țin pe margine. Dar dacă nici el nu merită să fie în grup, e bine să stea o săptămână, am eu discuțiile cu el, știu cum să-l fac să-și dorească să fie acolo.

Toți își doresc la nivel mare, își doresc să fie antrenați bine, să poată performa, să scrie lumea despre ei, să fie în lumina reflectoarelor. FCSB e un club atipic, dar un club unde ai putea să faci performanță și să te faci cunoscut. Florin Maxim, antrenor Corvinul

Nu a ascuns legăturile pe care le are la FCSB: „La FCSB sunt oameni dragi mie. Și cu MM țin legătura, îl felicit și mă felicită după meciuri. Cu Florin Cernat am fost coleg, am lucrat în club la Voluntari, ne sunăm, vorbim”.

Ai avea nevoie de FCSB ca antrenor și ai putea să reușești. Cum a reușit Gâlcă, a reușit Reghe, chiar și Oli la început. Peste tot, oamenii care sunt în conducere, nu că te trag la răspundere, dar trebuie să ai un dialog. Până la urmă sunt și ei implicați. La FCSB e mult mai la vedere lucrul acesta. Se vede totul. Florin Maxim, antrenor Corvinul

Maxim: „Dacă mă duc la orice echipă mare și nu sunt susținut, degeaba mă duc”

Ce simte Maxim că are nevoie oriunde ar antrena. Condiția fără de care nu poate avea succes.

„Dacă nu ai înțelegerea și susținerea celor din club, n-ai cum să reușești. Eu dacă mă duc într-un alt vestiar și o să vreau să implementez chestia de care vorbeam, «aici, în vestiarul ăsta, nu se consumă alcool».

Și o să vină președintele să spună: «Lasă, mă, să bea alcool, că aici suntem la AC Milan». Ai nevoie de susținere. Și aici asta zic că mă ține. Am susținere. Eu fac ceea ce simt și sunt susținut în consecință”.

Dacă mă duc la orice echipă mare și nu sunt susținut, degeaba mă duc. Mă duc și îmi iau o clauză de reziliere sau o lună, două de salariu și mă cert cu 2-3 jucători. Pot să antrenez orice echipă atât timp cât sunt susținut. Știu să fac un plan de antrenament, știu să fac un micro-ciclu, un macro-ciclu. Florin Maxim, antrenor Corvinul

„Dacă două meciuri nu-ți ies lucrurile, suntem slabi și dăm pe toată lumea afară”

A adăugat: „Astea sunt lucrurile care merg mână-n mână. Și atunci te vezi oriunde antrenând. Dacă nu am susținere, nu o să pot antrena nici la un club așa zis mic.

De-aia și noi trebuie să fim mai clari în ceea ce ne dorim în fotbalul românesc. În două meciuri, dacă o echipă joacă bine, ne dorim promovarea sau titlul. Dacă două meciuri nu-ți ies lucrurile, suntem slabi și dăm pe toată lumea afară”.

Acceptă totuși că „în momentul în care faci niște transferuri și clubul ți-a pus la dispoziție o sumă de bani, tu ca antrenor ai transferat un jucător și poate nu e acel jucător la care tu ai sperat și atunci nu îl mai folosești. Clubul vine și te trage la răspundere. Păi da, dar ai vrut jucătorul ăsta, am investit o sumă. Folosește-l!”.

Întotdeauna am spus că nu are rost să sacrificăm un grup pentru a-mi arăta ambiția că am transferat un jucător. Eu îmi asum și greșelile. Dacă ne ies 70% din transferuri, eu sunt fericit de fiecare dată. Și suporterilor noștri le spun același lucru. Am discuții cu ei permanente, e deschisă ușa la noi la antrenamente, vin alături de noi, văd ce lucrăm la antrenament, dar nu sunt ChatGPT să dau soluție la tot. Mai greșim și noi. E normal. Florin Maxim, antrenor Corvinul

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