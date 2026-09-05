Șoc în „Tempul Vitezei” VIDEO. Dulce răzbunare! Pilotul penalizat de FIA a obținut la Monza primul pole-position din carieră
Pierre Gasly (foto: IMAGO)
Formula 1

Șoc în „Tempul Vitezei” VIDEO. Dulce răzbunare! Pilotul penalizat de FIA a obținut la Monza primul pole-position din carieră

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 18:15
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 18:52
  • Pierre Gasly (30 de ani, Alpine) va porni din pole-position în Marele Premiu al Italiei.
  • Kimi Antonelli (20 de ani, Mercedes) va pleca de pe ultima poziție a grilei de start, după ce a primit o penalizare.
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Gasly a fost cel mai rapid în „Tempul Vitezei”, cu timpul 1:21.768, realizat în ultimul tur. George Russell (Mercedes) a fost al doilea în calificările de la Monza, iar Oscar Piastri (McLaren) s-a clasat pe 3.

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Pierre Gasly va porni primul în Marele Premiu al Italiei

Gasly este pilotul cu numărul 109 care obține un pole-position în Formula 1. Francezul se simte excelent la Monza, obținând singura victoria din cariera sa în Marele Premiu al Italiei din 2020, când era pilot la AlphaTauri.

La finalul calificărilor, Gasly și-a exprimat entuziasmul într-un dialog cu inginerul de cursă de la Alpine:

  • Pierre Gasly: „Spune-mi!”
  • Josh Peckett: „E pole position”
  • Pierre Gasly: „Da! De mult așteptam asta!”.

După cursă, Gasly a declarat: „Sunt absolut fericit că am reuşit să obțin acest rezultat uriaş, după ce am muncit 9 ani la el. Calificările au fost minunate, mi-au adus un rezultat fantastic. Rămâne de văzut ce pregătim pentru cursa de mâine. Va fi, cu siguranţă, o altă poveste”.

  • Marele Premiu al Italiei va avea loc duminică, de la ora 15:45. Cursa de la Monza va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi platforma AntenaPLAY.

Charles Leclerc și Lewis Hamilton vor începe cursa de casă a celor de la Ferrari de pe locurile 4, respectiv 5. Vor fi urmați de Max Verstappen (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine), Lando Norris (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) și Gabriel Bortoleto (Audi).

Lider în clasamentul piloților, italianul Kimi Antonelli a folosit cel de-al cincilea motor Mercedes din acest an și va fi obligat să pornească din spatele grilei de start, deși s-a clasat pe 7 în calificări.

Grila provizorie pentru Marele Premiu al Italiei (FOTO: x.com/F1) Grila provizorie pentru Marele Premiu al Italiei (FOTO: x.com/F1)
Grila provizorie pentru Marele Premiu al Italiei (FOTO: x.com/F1)

Răzbunarea lui Gasly. A pierdut podiumul de la Monaco după o decizie FIA

Vineri, Pierre Gasly a pierdut locul trei obținut la Marele Premiu de la Monaco din luna iunie, după ce McLaren și Red Bull au câștigat apelul împotriva deciziei inițiale.

Pe 7 iunie, Gasly a fost penalizat cu 10 secunde din cauză că a depășit limita de viteză în linia boxelor.

Alpine a depus ulterior o contestație care a fost acceptată de FIA, iar pilotul francez a încheiat cursa pe locul 3, înlocuindu-l pe Isack Hadjar, de la Red Bull.

Cu toate acestea, Pierre Gasly a pierdut podiumul obținut în iunie, după ce McLaren și Red Bull au avut câștig de cauză la Curtea Internațională de Apel a FIA, conform skysports.com.

Penalizarea de 10 secunde primită de Gasly în MP de la Monaco a fost reinstaurată, astfel că Isack Hadjar a urcat din nou pe locul al treilea, iar Oscar Piastri pe poziția 4.

Gasly a fost retrogradat astfel pe locul șapte, iar Liam Lawson și Arvid Lindblad, de la Racing Bulls, ocupă locurile 5 și 6.

Audierea cazului privind contestațiile depuse de McLaren și Red Bull împotriva deciziei care îl favoriza pe Pierre Gasly a avut loc pe 25 august, la Paris.

44 de puncte
a obținut Pierre Gasly în sezonul 2026 din Formula 1

Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 242p
  2. George Russell (Mercedes) - 183p
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 183p
  4. Lando Norris (McLaren) - 159p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 155p
  6. Max Verstappen (Red Bull) - 112p
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 106p
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 71p
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 51p
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 35p

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 425p
  2. Ferrari - 338p
  3. McLaren - 265p
  4. Red Bull - 189p
  5. Racing Bulls - 70p
  6. Alpine - 54p
  7. Haas - 21p
  8. Audi - 16p
  9. Williams - 11p
  10. Aston Martin - 3p
  11. Cadillac - 0p

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