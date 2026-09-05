„Derby-ul e în Liga 2” Ionuț Lupescu, ironic înainte Dinamo - FCSB:  „Cei din Liga 1 sunt nepoții și copiii”

Ionuț Lupescu (57 de ani) consideră că Dinamo - FCSB nu este „Derby de România”.

consideră că Dinamo - FCSB nu este „Derby de România”. Dinamo - FCSB începe de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Fostul mare jucător dinamovist susține că adevăratul derby se joacă în Liga 2 între CS Dinamo și CSA Steaua.

Ionuț Lupescu: „Cel mai important derby este Dinamo – Steaua, cele care suntem în Liga a doua”

„Cel mai important derby este Dinamo – Steaua, cele care suntem în Liga a doua, mamele, ca să zicem așa, iar cei din Liga 1 sunt nepoții sau copiii.

Noi, cei de la Dinamo, nu vedem lucrurile separat, vedem un mare Dinamo, poate într-o zi va fi un singur Dinamo.

Dinamo este într-un moment bun, sperăm să câștigăm și să jucăm bine. Dar nu este o favorită, mereu un astfel de meci este de 1X2”, a declarat Ionuț Lupescu, citat de sptfm.ro.

Sunt diferențe la Dinamo, fiecare antrenor are o altă viziune, acum joacă într-un alt sistem. Nuno Campos a găsit soluții și Dinamo este acum pe primul loc. Eu cred că este o motivare mare pentru jucători să rămână acolo și vor juca să câștige meciul. Eu, la Dinamo, am fost crescut să știu că ce este sub locul 1 este o mare problemă. Ionuț Lupescu, președinte CS Dinamo

Ionuț Lupescu: „Lucrările se vor relua de pe 15 septembrie”

Lupescu a vorbit și despre lucrările de demolare a vechiului stadion din „Ștefan cel Mare”. Acestea au demarat cu mare fast pe 20 ianuarie, însă noua arenă a ajuns blocată înainte ca lucrările propriu-zise de construcție să înceapă.

„În Ștefan cel Mare, lucrările se vor relua de pe 15 septembrie. S-a dărâmat jumătate din stadion, din păcate, apoi au stagnat 3 luni de zile lucrările, luni în care se putea începe construcția, pentru că nu este dificil să dărâmi stadionul.

Dar ei tot spun că sunt în termen, s-a mai întâlnit cu CNI-ul, au mai luat, probabil, niște bani și am înțeles că reîncep pe 15 septembrie”, a concluzionat Lupescu.

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