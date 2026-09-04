Pierre Gasly (30 de ani), pilotul echipei Alpine, a pierdut din nou locul trei obținut la Marele Premiu de la Monaco din luna iunie, după ce McLaren și Red Bull au câștigat apelul împotriva deciziei inițiale.

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Pe 7 iunie, Gasly a fost penalizat cu 10 secunde din cauză că a depășit limita de viteză în linia boxelor.

Alpine a depus ulterior o contestație care a fost acceptată de FIA, iar pilotul francez a încheiat cursa pe locul 3, înlocuindu-l pe Isack Hadjar, de la Red Bull.

Pierre Gasly a pierdut locul al treilea de la MP de la Monaco

Cu toate acestea, Pierre Gasly a pierdut podiumul obținut în iunie, după ce McLaren și Red Bull au avut câștig de cauză la Curtea Internațională de Apel a FIA, conform skysports.com.

Penalizarea de 10 secunde primită de Gasly în MP de la Monaco a fost reinstaurată, astfel că Isack Hadjar a urcat din nou pe locul al treilea, iar Oscar Piastri pe poziția 4.

Gasly a fost retrogradat astfel pe locul șapte, iar Liam Lawson și Arvid Lindblad, de la Racing Bulls, ocupă locurile 5 și 6.

Audierea cazului privind contestațiile depuse de McLaren și Red Bull împotriva deciziei care îl favoriza pe Pierre Gasly a avut loc pe 25 august, la Paris.

După decizia luată de Curtea de Apel, FIA a transmis un comunicat în care a precizat următoarele:

„FIA analizează în prezent metodologia și modul de funcționare ale sistemului actual de cronometrare din Formula 1, precum și aspectele regulamentare aferente. De asemenea, va analiza și alte proceduri și mecanisme judiciare, inclusiv dreptul de reexaminare și procesele de apel.

FIA susține pe deplin procesul decizional al comisarilor și independența și obiectivitatea diferitelor complete de comisari, care reprezintă o parte esențială a motorsportului mondial.

Deciziile comisarilor sunt luate într-un context diferit de cel al Curții, care beneficiază de acces la consultanță juridică suplimentară și extinsă, precum și la argumente și probe suplimentare.

Comisarii FIA își analizează constant procedurile și participă la programe ample de dezvoltare profesională. Fiecare decizie a Curții Internaționale de Apel este analizată cu atenție de comisarii FIA, pentru a asigura un proces de îmbunătățire continuă”, a transmis FIA, conform sursei citate.

Alpine a criticat decizia: „Considerăm că am fost sancționați pe nedrept”

Alpine, echipa pentru care concurează Pierre Gasly, și-a exprimat nemulțumirea după decizia luată de Curtea Internațională de Apel a FIA.

„Echipa își exprimă dezamăgirea și frustrarea față de rezultatul la care a ajuns Curtea Internațională de Apel a FIA în ceea ce privește rezultatul Marelui Premiu de la Monaco din 2026.

Deși nu suntem de acord cu decizia și menținem în continuare cu fermitate că monopostul cu numărul 10 nu a depășit limita de viteză pe linia boxelor în niciun moment al cursei, echipa ia act de decizia completului de judecată în urma audierii recente de la Paris.

Deși rezultatul nu este cel pe care ni l-am dorit și considerăm că am fost sancționați pe nedrept, echipa este concentrată pe continuarea îmbunătățirii performanțelor pe circuit și rămâne implicată într-o luptă strânsă și extrem de competitivă în campionat”, a transmis Alpine.

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/R0m4c0V6pO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026

De cealaltă, Red Bull a salutat decizia de a-l reinstala pe Hadjar pe locul trei, ceea ce înseamnă că francezul a obținut primul podium la echipă și al doilea din carieră.

„Este important pentru Isack, dar am considerat că este important și pentru acest sport. Nu credem că vrem să ajungem în situația de a concura și apoi să ne întrebăm, după cursă: «A fost corect sau nu controlul limitei de viteză?».

Multe monoposturi au respectat regulamentul privind limitele de viteză la Monaco. Unele mașini au depășit viteza, unele dintre ele și-au executat penalizarea, altele nu, și era important să avem o modalitate consecventă de aplicare a regulilor în timpul curselor”, a transmis Laurent Mekies, directorul echipei Red Bull.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 242p George Russell (Mercedes) - 183p Lewis Hamilton (Ferrari) - 183p Lando Norris (McLaren) - 159p Charles Leclerc (Ferrari) - 155p Max Verstappen (Red Bull) - 112p Oscar Piastri (McLaren) - 106p Isack Hadjar (Red Bull) - 71p Liam Lawson (Racing Bulls) - 51p Pierre Gasly (Alpine) - 35p

Clasamentul constructorilor din F1

Mercedes - 425p Ferrari - 338p McLaren - 265p Red Bull - 189p Racing Bulls - 70p Alpine - 54p Haas - 21p Audi - 16p Williams - 11p Aston Martin - 3p Cadillac - 0p

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