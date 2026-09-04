Decizie radicală în Formula 1  A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente
Pierre Gasly
Formula 1

Decizie radicală în Formula 1 A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 21:41
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 21:41
  • Pierre Gasly (30 de ani), pilotul echipei Alpine, a pierdut din nou locul trei obținut la Marele Premiu de la Monaco din luna iunie, după ce McLaren și Red Bull au câștigat apelul împotriva deciziei inițiale.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 7 iunie, Gasly a fost penalizat cu 10 secunde din cauză că a depășit limita de viteză în linia boxelor.

Alpine a depus ulterior o contestație care a fost acceptată de FIA, iar pilotul francez a încheiat cursa pe locul 3, înlocuindu-l pe Isack Hadjar, de la Red Bull.

„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
Citește și
„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
Citește mai mult
„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo

Pierre Gasly a pierdut locul al treilea de la MP de la Monaco

Cu toate acestea, Pierre Gasly a pierdut podiumul obținut în iunie, după ce McLaren și Red Bull au avut câștig de cauză la Curtea Internațională de Apel a FIA, conform skysports.com.

Penalizarea de 10 secunde primită de Gasly în MP de la Monaco a fost reinstaurată, astfel că Isack Hadjar a urcat din nou pe locul al treilea, iar Oscar Piastri pe poziția 4.

Gasly a fost retrogradat astfel pe locul șapte, iar Liam Lawson și Arvid Lindblad, de la Racing Bulls, ocupă locurile 5 și 6.

Audierea cazului privind contestațiile depuse de McLaren și Red Bull împotriva deciziei care îl favoriza pe Pierre Gasly a avut loc pe 25 august, la Paris.

După decizia luată de Curtea de Apel, FIA a transmis un comunicat în care a precizat următoarele:

„FIA analizează în prezent metodologia și modul de funcționare ale sistemului actual de cronometrare din Formula 1, precum și aspectele regulamentare aferente. De asemenea, va analiza și alte proceduri și mecanisme judiciare, inclusiv dreptul de reexaminare și procesele de apel.

FIA susține pe deplin procesul decizional al comisarilor și independența și obiectivitatea diferitelor complete de comisari, care reprezintă o parte esențială a motorsportului mondial.

Deciziile comisarilor sunt luate într-un context diferit de cel al Curții, care beneficiază de acces la consultanță juridică suplimentară și extinsă, precum și la argumente și probe suplimentare.

Comisarii FIA își analizează constant procedurile și participă la programe ample de dezvoltare profesională. Fiecare decizie a Curții Internaționale de Apel este analizată cu atenție de comisarii FIA, pentru a asigura un proces de îmbunătățire continuă”, a transmis FIA, conform sursei citate.

Alpine a criticat decizia: „Considerăm că am fost sancționați pe nedrept”

Alpine, echipa pentru care concurează Pierre Gasly, și-a exprimat nemulțumirea după decizia luată de Curtea Internațională de Apel a FIA.

„Echipa își exprimă dezamăgirea și frustrarea față de rezultatul la care a ajuns Curtea Internațională de Apel a FIA în ceea ce privește rezultatul Marelui Premiu de la Monaco din 2026.

Deși nu suntem de acord cu decizia și menținem în continuare cu fermitate că monopostul cu numărul 10 nu a depășit limita de viteză pe linia boxelor în niciun moment al cursei, echipa ia act de decizia completului de judecată în urma audierii recente de la Paris.

Deși rezultatul nu este cel pe care ni l-am dorit și considerăm că am fost sancționați pe nedrept, echipa este concentrată pe continuarea îmbunătățirii performanțelor pe circuit și rămâne implicată într-o luptă strânsă și extrem de competitivă în campionat”, a transmis Alpine.

De cealaltă, Red Bull a salutat decizia de a-l reinstala pe Hadjar pe locul trei, ceea ce înseamnă că francezul a obținut primul podium la echipă și al doilea din carieră.

„Este important pentru Isack, dar am considerat că este important și pentru acest sport. Nu credem că vrem să ajungem în situația de a concura și apoi să ne întrebăm, după cursă: «A fost corect sau nu controlul limitei de viteză?».

Multe monoposturi au respectat regulamentul privind limitele de viteză la Monaco. Unele mașini au depășit viteza, unele dintre ele și-au executat penalizarea, altele nu, și era important să avem o modalitate consecventă de aplicare a regulilor în timpul curselor”, a transmis Laurent Mekies, directorul echipei Red Bull.

Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 242p
  2. George Russell (Mercedes) - 183p
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 183p
  4. Lando Norris (McLaren) - 159p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 155p
  6. Max Verstappen (Red Bull) - 112p
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 106p
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 71p
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 51p
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 35p

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 425p
  2. Ferrari - 338p
  3. McLaren - 265p
  4. Red Bull - 189p
  5. Racing Bulls - 70p
  6. Alpine - 54p
  7. Haas - 21p
  8. Audi - 16p
  9. Williams - 11p
  10. Aston Martin - 3p
  11. Cadillac - 0p

Citește și

„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
Superliga
20:46
„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
Citește mai mult
„Cea mai mare dezamăgire” Reacție despre construcția blocată de la noul stadion Dinamo
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
20:34
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
formula 1 mp de la monaco alpine pierre gasly
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share