Eșecul = dezastru De ce nu își permite România să piardă și în Polonia
Nationala

Eșecul = dezastru De ce nu își permite România să piardă și în Polonia

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 11:19
  • POLONIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” nu își permit un nou eșec în Liga Națiunilor, dacă vor să evite ultimul loc în grupă.
  • Polonia - România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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După înfrângerile cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), România merge în Polonia cu speranța că mai poate redresa o campanie care pare deja compromisă.

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De ce nu își permite România să piardă și în Polonia

În acest moment, conform Football Meets Data, „tricolorii” au șanse minime să mai prindă unul din primele două locuri ale grupei, doar 8,7%.

Previziunile sunt sumbre, elevii lui Hagi ar urma să acumuleze doar 4-5 puncte în următoarele patru partide. Și riscă să retrogradeze în Liga C, care din sezonul viitor va fi ultima din competiție și va include cele mai slabe formații din Europa.

În acest moment sunt 67,4% șanse ca România să încheie ultima și să ajungă la baraj și doar 24% să termine pe locul 3, care asigură menținerea în Liga B.

O înfrângere în Polonia ar compromite în mare parte speranțele de a evita barajul de menținere/promovare. „Tricolorii” ar fi ca și condamnați la ultimul loc cu un procent de 84,9%! Iar retrogradarea ar fi la doar un pas distanță.

În schimb, chiar și un egal ar crește șansele României la locul 3, 30,1%. Victoria ne-ar duce la 46,5%.

Mai avem șanse măcar la locul 2?

Miza acestei campanii era promovarea în elita europeană, dar și obținerea unui loc în urna 2 pentru preliminariile Euro 2028. Acest lucru este garantat dacă terminăm pe unul dintre primele două locuri.

Teoretic, acest lucru încă e posibil. E nevoie însă de un parcurs aproape perfect. Ar trebui să obținem măcar 9 puncte din ultimele 4 partide.

În acel moment, șansele să ajungem la barajul de promovare în Liga A ar fi de 60,1%.

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 6p
  2. Bosnia - 4p
  3. Polonia - 1p
  4. ROMÂNIA - 0p

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

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